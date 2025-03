Assassin's Creed Shadows: Legendäre Sumi-e finden (Ein seltenes Ereignis)

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr in der Natur Tiere finden und sie in einem Sumi-e (Gemälde) festhalten. Zu ihnen gehören auch extrem seltene Exemplare. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle legendären Sumi-e findet.

Voraussetzungen für die legendären Sumi-e

Insgesamt gibt es 5 legendäre Sumi-e. Sobald ihr alle gefunden habt, erhaltet ihr die Trophäe "Ein seltenes Ereignis". Um Sumi-e finden zu können, müsst ihr als Naoe spielen und euch an sie heranschleichen, damit ihr sie malen könnt.



Sobald ihr in der Nähe eines Sumi-e seid, seht ihr auf der Kompassleiste am oberen Bildschirmrand ein Icon, das einen Pinsel auf einem Blatt Papier zeigt. Drückt Viereck/X, um in die Hocke zu gehen, haltet L2/LT, um das Tier zu beobachten, und schleicht danach langsam an das Tier heran. Sobald ihr nah genug herangeschlichen seid, haltet weiterhin L2/LT gedrückt, damit Naoe das Gemälde malt.



Anders als andere Sammelobjekte haben die legendären Sumi-e keine Markierung auf der Map. Zudem spawnen sie nur innerhalb spezifischer Jahreszeiten und zu bestimmten Tageszeiten. Die Jahreszeit erkennt ihr, indem ihr eure Karte öffnet und oben rechts auf den Kompass schaut. Das dort zu sehende Symbol zeigt euch die derzeitige Season an.

Dieses Symbol verrät euch, ob ein Sumi-e in der Nähe ist. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Insgesamt dauert es circa 3 Stunden, bis sich eine Jahreszeit ändert. Achtet also darauf, dass ihr in der entsprechenden Jahres- und Tageszeit das gewünschte Sumi-e findet, um späteres Warten zu minimieren.



Zudem ist der Spawn eines legendären Sumi-e nicht garantiert. Wenn ihr zur richtigen Tageszeit und Jahreszeit am Fundort seid, kann es trotzdem vorkommen, dass das Tier nicht spawnt. Falls das der Fall ist, entfernt euch circa 250 Meter vom Fundort und geht danach zurück. Oder aber führt eine Schnellreise durch, die an einem nahegelegenen Ort ist und geht daraufhin erneut zum Fundort. Mit diesen Methoden könnt ihr das legendäre Sumi-e zum Spawnen bringen.



Außerdem müsst ihr darauf achten, dass es wirklich Tag oder Nacht ist - je nachdem, welche Tageszeit benötigt wird. Falls es gerade Morgendämmerung oder Abenddämmerung ist, spawnt das legendäre Sumi-e nicht auf.

Legendäre weise Makaken - Fundort

Folgende Voraussetzungen müssen für die legendären weisen Makaken erfüllt sein:

Jahreszeit: Egal, sie spawnen während jeder Jahreszeit

Egal, sie spawnen während jeder Jahreszeit Zeit: Nacht

Nacht Region: Yamashiro (im Südosten, in Grenznähe zu Iga)

Yamashiro (im Südosten, in Grenznähe zu Iga) Unterregion: Kleinblatt-Lichtung in der Nähe vom Sarumaru-Schrein



Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Assassin's Creed Shadows: Legendäre weise Makaken - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Legendärer weißer Tanuki - Fundort

Folgende Voraussetzungen müssen für den legendären weißen Tanuki erfüllt sein:

Jahreszeit: Sommer (Sonnensymbol im Kompass)

Sommer (Sonnensymbol im Kompass) Zeit: Tag

Tag Region: Oumi (im Süden)

Oumi (im Süden) Unterregion: Die schimmernden Felder (Südwesten) am Weiler Shigaraki



Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Assassin's Creed Shadows: Legendärer weißer Tanuki Abonniere uns

auf YouTube

Legendärer Silberfuchs - Fundort

Folgende Voraussetzungen müssen für den legendären Silberfuchs erfüllt sein:

Jahreszeit: Herbst (drei Blätter im Kompass)

Herbst (drei Blätter im Kompass) Zeit: Nacht

Nacht Region: Kii

Kii Unterregion: Zwischen Kouya-san und Nakahechi-Route am Kamimisu-Inari-Schrein



Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Assassin's Creed Shadows: Legendärer Silberfuchs - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Legendärer Rotkronenkranich - Fundort

Folgende Voraussetzungen müssen für den legendären Rotkronenkranich erfüllt sein:

Jahreszeit: Winter (Schneeflockensymbol im Kompass)

Winter (Schneeflockensymbol im Kompass) Zeit: Tag

Tag Region: Wakasa

Wakasa Unterregion: Östlich vom Suigetsu-See



Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Assassin's Creed Shadows: Legendärer Rotkronenkranich - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Legendärer Sikahirsch - Fundort

Folgende Voraussetzungen müssen für den legendären Sikahirsch erfüllt sein:

Jahreszeit: Frühling (Blütenblattsymbol im Kompass)

Frühling (Blütenblattsymbol im Kompass) Tageszeit: Nacht

Nacht Region: Yamato (im Süden)

Yamato (im Süden) Unterregion: Westlich von Yoshino



Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Assassin's Creed Shadows: Legendärer Sikahirsch Abonniere uns

auf YouTube

