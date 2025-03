Assassin's Creed Shadows: Ukita Naoie töten oder verschonen (Frühling und Herbst)

Am Ende der Hauptmission "Frühling und Herbst" in Assassin’s Creed Shadows müsst ihr eine Entscheidung treffen. Solltet ihr Ukita Naoie töten oder verschonen? Im Folgenden verraten wir euch die Konsequenzen und Belohnungen für eure jeweilige Entscheidung.

Wichtiger Hinweis: Dieser Guide enthält Spoiler zur Geschichte des Spiels, da er das Ende der Hauptmission "Frühling und Herbst" nach eurer jeweiligen Entscheidung beschreibt.

Konsequenz eurer Entscheidung

Wenn ihr euch am Ende der Hauptmission dazu entscheidet, Ukita Naoie zu töten, stellt sich Naoe vor ihn und erledigt ihn mit ihrer versteckten Klinge. Danach findet ein Gespräch zwischen Kuroda Kanbei, Naoe und Yasuke statt. Zudem tritt das neue Oberhaupt des Ukita-Klans ins Bild: der kleine Junge Ukita Hideie. Im Verlauf des Gesprächs sollt ihr zudem Hideie die letzten Worte seines Vaters mitteilen. Da er euch keine mitgegeben hat, müsst ihr euch dazu entscheiden, was ihr ihm mit auf seinen Weg geben möchtet.

Wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr Ukita Naoie verschonen wollt, tritt Naoe vor ihn und verlangt von ihm ein besserer Vater für seinen Sohn Ukita Hideie zu sein. Daraufhin sagt er jedoch, dass Fürst Hideyoshi ihm keine Gnade zeigen und ihm nicht vergeben wird. Solange er lebt, sieht er seinen Sohn in Gefahr. Er bittet Naoe daraufhin, ihn zu töten, damit sein Sohn in Sicherheit ist. Zudem gibt er Naoe seine letzten Worte mit auf den Weg, die sie seinem Sohn mitteilen soll: "The black earth glistens; With the promise of dead leaves; Spring, fear not the fall."



Das folgende Video zeigt euch den Verlauf, wenn ihr euch dazu entscheidet, Ukita Naoie zu töten:

Egal, welche Entscheidung ihr trefft, am Ende tötet ihr Ukita Naoie so oder so. Der kleine Junge Ukita Hideie wird also bei beiden Entscheidungen das neue Oberhaupt des Ukita-Klans.



Die einzige Konsequenz eurer Entscheidung zeigt sich im darauffolgenden Gespräch mit seinem Sohn. Wenn ihr ihn von euch aus tötet, müsst ihr euch selbst überlegen, welche letzten Worte ihr ihm übermittelt. Wenn ihr Ukita Naoie verschont, könnt ihr seinem Sohn die Worte mitteilen, die er sich für ihn gewünscht hat.

Belohnung für eure Entscheidung

Für die Belohnung spielt eure Entscheidung ebenfalls keine Rolle. Egal, wie ihr euch entscheidet, ihr erhaltet als Reward immer das legendäre Amulett "Furor der Oni", welches für Yasuke bestimmt ist.

