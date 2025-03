Assassin's Creed Shadows: Otama oder Wakasa konfrontieren

Eine der ersten wichtigen Entscheidungen, die Naoe in Assassin’s Creed Shadows trifft, erfolgt nach der Teezeremonie. Solltet ihr lieber Otama oder Wakasa konfrontieren? Hier verraten wir euch die Konsequenzen und Belohnungen für beide Entscheidungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wichtiger Hinweis: Dieser Guide enthält Spoiler zur Story, da er den Verlauf der Quest nach eurer jeweiligen Entscheidung beschreibt.

Verlauf und Konsequenz nach Otama konfrontieren

Otama ist nicht die gesuchte Zielperson für eure Mission. Wakasa entkommt somit, aber Otama ist nicht ganz unschuldig. Da sie ebenfalls Dreck am Stecken hat, läuft sie von euch davon, nachdem ihr sie konfrontiert. Jagt ihr hinterher und erledigt sie.



Hierdurch erfahrt ihr, dass Wakasa die richtige Zielperson ist und sich nun im Schloss von Osaka aufhält. Geht zum Osaka-Schloss und tötet dort Wakasa, die sich im Süden des Bereichs befindet.



Im folgenden Video seht ihr den Fundort von Wakasa im Osaka-Schloss:

Assassin's Creed Shadows: Wakasa - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Verlauf und Konsequenz nach Wakasa konfrontieren

Wenn ihr euch dafür entscheidet, Wakasa zu konfrontieren, habt ihr die korrekte Zielperson ausgemacht. Sobald das Gespräch mit ihr zu Ende ist, lädt sie euch zu sich nach Hause ein. Dort könnt ihr mehrere persönliche Gegenstände von ihr untersuchen.



Sobald ihr mit der Schusswaffe, die sich an einer der Wände befindet, interagiert, zielt ihr auf sie. Danach erhaltet ihr die Dialogsoptionen "Gib mir das Kästchen" und "Ich will Rache". Beide Optionen enden im selben Ergebnis: Ihr tötet Wakasa.



Der größte Unterschied bei der Entscheidung, ob ihr Otama oder Wakasa konfrontiert, liegt darin, wie schwer es ist, Wakasa zu töten. Wenn ihr Wakasa nach der Teezeremonie ansprecht, könnt ihr sie direkt an Ort und Stelle erledigen und müsst nicht das Osaka-Schloss dafür besuchen.



Das folgende Video zeigt euch die Videosequenz und das Resultat, nachdem ihr Wakasa bei der Teezeremonie konfrontiert habt.

Anzeige

Assassin's Creed Shadows: Wakasa konfrontieren Abonniere uns

auf YouTube

Belohnung beider Entscheidungen

Egal, welche Entscheidung ihr trefft, die Belohnung bleibt immer identisch. Nachdem ihr die Mission abgeschlossen und Wakasa getötet habt, erhaltet ihr als Reward das legendäre Tantou "Wut der Shinobi".

Anzeige

23 Fragen, die nur echte Assassin’s-Creed-Experten beantworten können

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.