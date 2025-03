Assassin's Creed Shadows: Alle 8 Verbündeten finden und rekrutieren

In Assassin's Creed Shadows trefft ihr auf eurer Reise unterschiedliche Verbündete, von denen ihr einige rekrutieren könnt. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr sie alle findet und wie ihr sie als Unterstützung gewinnt.

Im Verlauf der Geschichte startet ihr die Liga der versteckten Klinge. Dabei könnt ihr insgesamt 8 Verbündete gewinnen. Junjirou und Tomiko schließen sich euch automatisch an.



Abgesehen von diesen beiden müsst ihr die übrigen 6 Verbündeten selbst rekrutieren. Der Ablauf ist dabei immer relativ identisch. Ihr lernt die Person kennen und müsst daraufhin ihre Quest-Reihe absolvieren.

Wichtiger Hinweis: Stellt zu Spielbeginn den linearen Modus auf "Aus". Wenn ihr in aktiviert, könnt ihr eines der Mitglieder nicht rekrutieren. Danach sind die Dialogoptionen innerhalb der Missionen entscheidend dafür, ob sich die Verbündeten eurer Liga anschließen. Weiter unten verraten wir euch die richtigen Antworten für jedes Mitglied.

Die 6 weiteren Verbündeten, die ihr selbst aktiv finden und rekrutieren müsst, sind:

Yaya

Ibuki

Gennojo

Yagorou

Katsuhime

Oniyuri

Insgesamt könnt ihr 8 Verbündete rekrutieren. (© Screenshot: GIGA)

Diese 6 könnt ihr ebenfalls als Unterstützung im Kampf einsetzen. Jeder von ihnen hat andere Stärken und Fähigkeiten. In einem Kakurega könnt ihr sie verwalten. In eurem Doujou, was ihr in eurem Versteck bauen könnt, könnt ihr sie zudem verbessern und aufleveln.



Um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten, müsst ihr sie übrigens nicht alle rekrutieren. Es reicht aus, wenn ihr sie kennenlernt. Mit manchen von ihnen könnt ihr zudem eine Romanze eingehen.

Yaya kennenlernen und rekrutieren

Yaya lernt ihr automatisch in Akt 1 der Story kennen. Nachdem ihr sie kennengelernt habt, werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt in einer der Hauptmissionen "Köpfe werden rollen" vor eine Entscheidung gestellt. Hierbei könnt ihr zwischen "Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden" und "Sie zu töten ist keine Gerechtigkeit" wählen.



Ihr müsst "Sie zu töten ist keine Gerechtigkeit" wählen, ansonsten wird sich Yaya eurer Liga nicht anschließen.

Wählt "Sie zu töten ist keine Gerechtigkeit", um Yaya rekrutieren zu können. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Nach der Hauptmission "Köpfe werden rollen" startet automatisch die Questreihenfolge von Yaya. Sie sind auf der Karte markiert. Im Verlauf ihrer Mission "Die streunenden Hunde" werdet ihr vor unterschiedliche Antworten gestellt. Wir listen euch die Antworten auf und markieren die, die ihr verwenden müsst, um Yaya zu rekrutieren:

Antworten: "Wir vergeben ihm" oder "Wir bestrafen ihn"

oder "Wir bestrafen ihn" Antworten: "Ihr müsst einander vergeben" oder "Du musst Verantwortung übernehmen"

oder "Du musst Verantwortung übernehmen" Antworten: "Arbeiten wir zusammen" oder "Ich wünsche dir alles Gute"

Wenn ihr die richtigen Antworten wählt, schließt sich Yaya anschließend eurer Liga an und kann als Verbündete im Kampf gerufen werden.

Ibuki finden und rekrutieren

Um Ibuki kennenzulernen, müsst ihr mit Yasuke der Region Iga die Nebenmission "Abgewehrter Hinterhalt" absolvieren. Ihr findet sie südlich der Unterregion Hijiyama:

Hier findet ihr Ibuki. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Während der Quest müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Ich folgte Befehlen" oder "Ich bin nun ein anderer"

oder "Ich bin nun ein anderer" Antworten: "Ich würde ihn verstoßen" oder "Ich würde ihm vergeben"

Danach startet seine Quest "Heimkehr", sie wird euch ebenfalls auf der Map markiert. Dort müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Vielleicht zerdenkst du es etwas" oder "Ich bin hier, um zu helfen"

oder Antworten: "Kämpfe mit uns, Kyobei" oder "Kyobei ist zu schwach"

oder "Kyobei ist zu schwach" Antworten: "Die Einschränkungen machen Ikebana schön" oder "Die Blume selbst ist am wichtigsten"

Antworten: "Dieses Gespräch ist mir zu hoch" oder "Dein Geist wandelt auf wunderschönen Pfaden"

oder Antworten: "Du muss nicht allein sein" oder "Du bist stark, Ibuki"

Wenn ihr die richtigen Antworten wählt, schließt sich Ibuki anschließend eurer Liga an und kann als Verbündete im Kampf gerufen werden. Das folgende Video zeigt euch alle Quests und wie wir ihn rekrutiert haben:

Gennojo kennenlernen und rekrutieren

Gennojo lernt ihr automatisch in Akt 2 der Story kennen. Nach der entsprechenden Hauptmission startet seine erste Quest mit dem Namen "Schwerter und Sake" automatisch. Sie wird euch auf der Map markiert. Bei ihm gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, wie ihr ihn rekrutieren könnt. Wir haben die entscheidenden Antworten für euch hervorgehoben:

Antworten: "Du bringst alle hier in Gefahr" , "Ich hab kein Interesse" oder "Das kommt darauf an, was du zu bieten hast"

, "Ich hab kein Interesse" oder Antworten: "Du stinkst" oder "Zeig es mir, Dieb"

Danach startet seine Quest "Ehre unter Dieben". Dort müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Die Sache ist ernst" oder "Also behalte ich es"

oder Antworten: "Ich bin dabei" oder "Ich will dir nichts versprechen"

Daraufhin startet seine Mission "Gestohlene Herzen". Dort müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Ich bin der Menschen wegen hier" oder "Ich bin deinetwegen hier"

oder Antworten: "Du solltest das Damals annehmen" oder "Ich will dich umarmen"

Danach startet seine letzte Quest mit dem Namen "Die gottlose Ernte", in der ihr folgende Antworten wählen müsst:

Antworten: "Gennojo aufhalten" , "Gennojo besänftigen" (kann funktionieren, wenn ihr mit ihm vorher eine Romanze eingegangen seid) oder "Nichts tun"

, "Gennojo besänftigen" (kann funktionieren, wenn ihr mit ihm vorher eine Romanze eingegangen seid) oder "Nichts tun" Antworten: "Wir geben ein gutes Gespann ab" oder "Das ist wohl der Abschied"

Danach schließt sich Gennojo eurer Liga an und kann als Verbündeter im Kampf gerufen werden. Das folgende Video zeigt euch den gesamten Verlauf seiner Missionen sowie wie wir ihn rekrutiert haben:

Yagorou finden und rekrutieren

Um Yagorou kennenzulernen, müsst ihr mit Naoe im Gebiet Harima die Nebenmission "Eine Klinge im Dunkel" absolvieren. Er befindet sich in der Unterregion: Engyou-Tempel:

Hier findet ihr Yagorou. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Während der Quest müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Du hast Potenzial" oder "Du bist nachlässig"

oder "Du bist nachlässig" Antworten: "Sie ist ein Symbol" oder "Sie ist eine Waffe"

oder "Sie ist eine Waffe" Antworten: "Anderen zu dienen" oder "Selbstdisziplin"

Daraufhin schließt sich Yagorou eurer Liga an und steht euch ab sofort als Verbündeter zur Verfügung. Das folgende Video zeigt euch die Lösung der Quest und wie wir ihn rekrutiert haben:

Nach der oben gezeigten Quest startet seine Questreihe mit den Missionen "Gegenwart und Vergangenheit", "Pfad und Ziel" und "Eine Klinge im Licht". Sie werden zwar nicht dafür benötigt, damit sich Yagorou euch als Verbündeter anschließt, allerdings müsst ihr sie beenden, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt.

Katsuhime kennenlernen und rekrutieren

Katsuhime lernt ihr automatisch in Akt 2 der Story kennen. Danach startet ihre Questline automatisch mit der Mission "Brief von Katsuhime". Dort müsst ihr folgendermaßen antworten:

Antworten: "Mein Bund bietet Hoffnung", "Er bietet Abenteuer" oder "Er bietet Zeit mit mir"

Danach startet ihre Mission "Die Geschichte von Genin". Dort müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Ich brauche Eure Hilfe" oder "Ich mag Eure Gesellschaft"

Wichtiger Hinweis: In der kommenden Quest "Das Tagebuch der Dame Rokkaku" kann Katsuhime sterben und somit nicht mehr rekrutiert werden. Legt am besten vorher einen manuellen Speicherstand an, falls ihr sie nicht gerettet bekommt. Nachdem ihr die Mission startet, wird Katsuhime gefangen genommen. Sobald ihr euren Charakter wieder kontrolliert, müsst ihr ohne Umwege sofort zu ihr laufen, um sie zu retten.

Nachdem ihr sie gerettet habt, müsst ihr die Antwort "Ja, schließt Euch uns an" wählen, damit ihr sie rekrutiert. Danach steht sie euch als Verbündete im Kampf zur Verfügung. Das folgende Video zeigt euch die Lösung aller Quests und wie wir sie rekrutiert haben:

Oniyuri finden und rekrutieren

Um Oniyuri kennenzulernen, müsst ihr im Gebiet Wakasa die Nebenmission "Süße Lügen" absolvieren. Ihr findet sie im Osten der Unterregion Sotoma-Tor:

Hier findet ihr Oniyuri. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Während der Quest müsst ihr folgende Antworten auswählen:

Antworten: "Das ist verdächtig" oder "Es gibt keine Beweise"

Antworten: "Als Yasuke spielen" oder "Als Naoe spielen"

Antworten: "Oniyuri ist verdächtig" oder "Es gibt noch immer keine Beweise"

Antworten: "Als Yasuke spielen" oder "Als Naoe spielen"

Danach startet ihr Quest "Süße Rache" automatisch, sie wird euch auch auf der Map markiert. Während dieser Mission müsst ihr folgende Antworten wählen:

Antworten: "Du bist stark" oder "Du begibst dich in Gefahr"

oder "Du begibst dich in Gefahr" Antworten: "Ich verstehe deinen Schmerz" oder "Rache ist zwecklos"

oder "Rache ist zwecklos" Antworten: "Du hast uns belogen" oder "Ich verstehe"

oder "Ich verstehe" Antworten: "Wir können einer Lügnerin nicht vertrauen" oder "Ich zeige es dir"

Danach steht sie euch als Verbündete im Kampf zur Verfügung. Das folgende Video zeigt euch die Lösung aller Quests und wie wir sie rekrutiert haben:

