Witcher 3: Trophäen-Leitfaden und Roadmap für 100 %

Als echte Trophäenjäger lässt ihr euch bestimmt auch bei Witcher 3 nicht Platin bzw. 100 % entgehen. Damit euch das so mühelos wie möglich gewinnt, haben wir für euch hier eine Übersicht mit allen Erfolgen und Trophäen – inklusive der zwei DLCs – vorbereitet. Bei einigen kniffligen Erfolgen findet ihr zudem Tipps und Guides, um diese erfolgreich zu lösen.

Mit ein bisschen Wehmut dürft ihr euch in Geralts letztes Abenteuer Blood and Wine für The Witcher 3 stürzen. Jedoch lässt es der Hexer noch einmal richtig krachen und ihr dürft für 20-30 Spielstunden ins neue mediterrane Gebiet Toussaint abtauchen. Welche Erfolge und Trophäen ihr dabei freischalten könnt, zeigen wir euch in diesem Guide. In unserem Test zu The Witcher 3: Blood and Wine lest ihr auch, warum das Rollenspiel volle 10 Punkte verdient hat.

Wie ihr alle Achievements im zweiten DLC „Blood and Wine“ freischaltet, zeigen wir euch im folgenden Video!

Alle Trophäen und Erfolge im Überblick

Geralt jagt wieder. Schlüpft wieder einmal in die Rolle des Weißen Wolfes und geht auf Monsterhatz. In Wild Hunt wird Geralt mit seinem größten bisher dagewesenen Feind, dem König der Wilden Jagd konfrontiert und muss noch dazu nicht nur Monster in Bestiengestalt zur Strecke bringen.

Damit ihr 100% aller Erfolge und Trophäen in The Witcher 3 bekommt, verschaffen wir euch einen Überblick über alle 52 verfügbaren Achievements. Aber Achtung: Spoilergefahr!

Erfolg: Die Grenze des Möglichen Gamerscore: - Trophäe: Platin Sammelt alle Trophäen

Erfolg: Geralt und Freunde Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Gewinnt eine Runde Gwint, indem ihr nur neutrale Karten benutzt

Erfolg: Gwintmeister Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Schlagt Tybalt und gewinnt dabei das Gwint-Turnier in Passiflora

Erfolg: Goggelmoggel Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Stoßt 10 Gegner mit dem Aard-Zeichen in die Tiefe und den Tod

Erfolg: Geralt - Der Profi Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Erledigt alle Hexeraufträge

Erfolg: Kreischling Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Erledigt den Kreischlingauftrag

Erfolg: Faustkampfmeister Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Gewinnt alle Faustkämpfe in Velen, Skellige und Novigrad

Erfolg: Was war das? Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Greift an, kontert, wirkt ein beliebiges Zeichen und werft eine Bombe in unter 4 Sekunden (Reihenfolge beliebig)

Erfolg: Meisterschütze Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Tötet 50 Humanoide durch einen Kopfschuss mit der Armbrust

Erfolg: Xenonaut Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Besucht Tir ná Lia und überredet Ge'els, Eredin zu verraten

Erfolg: Weltenbummler Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Entdeckt 100 Schnellreisepunkte

Erfolg: Flott und furios Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Gewinnt alle Pferderennen

Erfolg: Volles Haus Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Versammelt alle möglichen Verbündeten in Kaer Morhen, um gegen die Wilde Jagd zu kämpfen

Erfolg: Freund oder Feind? Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Absolviert den Morvudd-Auftrag

Erfolg: Freunde mit gewissen Vorzügen Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Schließt die Queste mit Keira Metz ab

Erfolg: Bücherwurm Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Lest 30 Bücher, Tagebücher und andere Dokumente

Erfolg: Mutant Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Belegt alle Mutagen-Plätze im Inventar

Erfolg: Etwas mehr Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Findet Ciri

Erfolg: Dendrologe Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Erlangt alle Fertigkeiten in einem Skilltree

Erfolg: Ausbildung alter Schule Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Schafft 10 Gegenangriffe in Folge, ohne getroffen zu werden und ohne zu parieren

Erfolg: Dreifache Gefahr Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Tötet in einem Kampf 3 Gegner auf unterschiedliche Art (Schwert, Zeichen, Armbrust, Bombe)

Erfolg: Asche zu Asche Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Absolviert den Therazane-Auftrag

Erfolg: Feuerfalle Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Zerstört 10 Monsternester mit Bomben

Erfolg: Königsmörder Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Spielt eine Rolle bei der Ermordung König Radovids

Erfolg: Ein Freund in Not Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Findet und rettet Rittersporn

Erfolg: Königsmacher Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Absolviert die Quest um die Königswahl von Skellige

Erfolg: Der Feind meines Feindes Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Benutzt 20-mal das Axii-Zeichen, damit sich Gegner gegenseitig töten

Erfolg: Furchtloser Vampirjäger Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Absolviert den Sarasti-Auftrag

Erfolg: Das größte Übel... Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Entzündet zehnmal das Gas der Drachentraum-Bombe durch einen brennenden Gegner

Erfolg: Familienberatung Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Findet die Frau und die Tochter des Barons

Erfolg: Artillerist Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Sammelt die Rezepte von mindestens 6 Bomben

Erfolg: Kartensammler Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Sammelt alle Gwint-Karten (nur die aus dem Hauptspiel)

Erfolg: Flieder und Stachelbeeren Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Findet Yennefer von Vengerberg

Erfolg: Umweltunfreundlich Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Tötet 50 Gegner mithilfe der Umwelt (Sumpfgas, Insekten, etc.)

Erfolg: Finesse Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Tötet in einem Kampf 5 Gegner, ohne Schaden zu nehmen (ohne Quen-Zeichen, Vergiftungsschaden ist erlaubt)

Erfolg: Trankmeister Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Erlernt 12 Trankrezepte

Erfolg: Nekromant Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Helft Yennefer dabei, aus Skjally Leiche Informationen zu erhalten

Erfolg: Faust des Südsterns Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Gewinnt einen Faustkampf, ohne Schaden zu erleiden

Erfolg: Überwältigende Macht Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Sammelt alle Ort der Macht-Boni zur selben Zeit

Erfolg: Prüfung bestanden Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Schließt The Witcher 3: Wild Hunt ab

Erfolg: Der Doppler-Effekt Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Beendet das Doppler-Problem in Novigrad

Erfolg: Geh aufs Ganze Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Spielt in einer Runde Gwint 3 Heldenkarten aus und gewinnt das Spiel

Erfolg: Geist des Waldes Gamerscore: 15 Trophäe: Bronze Absolviert den Waldgeist-Auftrag

Erfolg: Seuchenkontrolle Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Zerstört alle Monsternester in Velen/Novigrad oder Skellige

Erfolg: Faire Chancen Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Absolviert zwei Monster-Aufträge, ohne dabei Zeichen, Tränke, Mutagene, Öle oder Bomben zu benutzen

Erfolg: Zu viel des Guten Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Tötet 10 Gegner, indem ihr sie bluten lasst, vergiftet und anschließend einäschert

Erfolg: Spur abgeschlossen Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Schließt The Witcher 3: Wild Hunt auf dem Schwierigkeitsgrad „Blut, Schweiß und Tränen“ ab

Erfolg: Der König ist tot Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Besiegt König Eredin

Erfolg: Schlächter von Blaviken Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Tötet mindestens 5 Gegner in unter 10 Sekunden

Erfolg: Schlägertyp Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Besiegt Olaf, den Meister des unbewaffneten Kampfes von Skellige, im Faustkampf

Erfolg: Gefährlich gerüstet Gamerscore: 30 Trophäe: Silber Legt alle Elemente eines Sets der Hexerrüstung an

Erfolg: Munchkin Gamerscore: 60 Trophäe: Gold Erreicht Level 35

Erfolg: Spur geschafft Gamerscore: 60 Trophäe: Gold Schließt The Witcher 3: Wild Hunt auf dem Schwierigkeitsgrad „Todesmarsch“ ab

DLC „Hearts of Stone“: Erfolge und Trophäen

13 neue Achievements bringt die Erweiterung mit und belohnt euch etwa mit dem Sammeln von neuen Rüstungssets, dem Spielen des Spiels im Spiel Gwint oder besonderen Leistungen beim Kampf gegen Feinde und Monster. Beachtet zudem, dass es auch einige geheime Erfolge gibt, die sich auf die Story des Add-Ons beziehen. Diese seht ihr weiter unten in der Tabelle. Passt also auf, falls ihr euch nicht selbst spoilern wollt.

Erfolg: Zurück an den Absender Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Tötet 3 Gegner mit ihren eigenen Pfeilen.

Erfolg: Ich kann jederzeit aufhören Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Steht unter dem Einfluss von sieben Tränken oder Absuden zugleich.

Erfolg: Entdornte Wildrose Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Besiegt alle gefallenen Ritter und durchsucht ihre Lagerstätten.

Erfolg: Ich trug Ophiri, bevor es in Mode kam Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Sammelt alle ophirischen Rüstungs- und Pferdegegenstände und mindestens ein ophirisches Schwert.

Erfolg: Mörderblatt Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Gewinnt eine Partie Gwint mit einer Gesamtstärke von mindestens 187.

Erfolg: Das Ding küsse ich nicht Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Tötet den Prinzen in Krötengestalt.

Erfolg: Genießen wir die gute Zeit! Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Nehmt an allen Aktivitäten der Hochzeit teil.

Erfolg: Kaufrausch Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Ersteigert alle Gegenstände, die im Auktionshaus der Borsodys unter den Hammer kommen.

Erfolg: Kurator der Albträume Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Stellt alle Albträume von Iris in der Gemalten Welt wieder her.

Erfolg: Pacta Sunt Servanda Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Schließt die Erweiterung „Hearts of Stone“ ab.

Erfolg: Einer gegen alle Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Provoziert alle von Iris von Everecs Albträumen gleichzeitig zu einem Kampf und besiegt sie.

Erfolg: Muuhrd und Totschlag Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Tötet 20 Kühe.

Erfolg: Geiler Stil, Alter! Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Gleitet mindestens 10 Sekunden lang am Stück bergab.

DLC „Blood and Wine“: Erfolge und Trophäen

Ein Blick auf die Liste der Errungenschaften gibt einen Vorgeschmack auf die Inhalte von „Blood and Wine“. Wollt ihr euch selbst nicht spoilern, ist jetzt der Augenblick, mit dem Lesen aufzuhören. So nehmt ihr in der Erweiterung an einem umfassenden Ritterturnier teil, macht euch auf die Jagd nach den neuen Gwint-Karten des Skellige-Kartensets oder sammelt die Großmeister-Schemas jeder Hexerschule.

Der folgenden Tabelle könnt ihr alle Erfolge und Trophäen samt ihrer Freischaltbedingungen entnehmen.

Erfolg: Der Hexer im Süden Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Reist zum Herzogtum Toussaint.

Erfolg: Der Held von Toussaint Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Lasst euch mit den Orden von Vitis Vinifera auszeichnen.

Erfolg: Verurteilt in Toussaint Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Lasst euch in Toussaint einbuchten.

Erfolg: Ein denkwürdiger Ritter Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Erzielt in allen Disziplinen des Ritterturniers einen makellosen Sieg.

Erfolg: Inbild der fünf Rittertugenden Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Lasst euch von der Dame vom See Aerondight geben.

Erfolg: Zu Hause ist es am schönsten Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Schöpft alle Möglichkeiten aus, Corvo Bianco instandzusetzen.

Erfolg: Jeden Stein umgedreht Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Findet alle Großmeister-Schemas jeder Hexerschule.

Erfolg: Ein Gwint-Problem Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Sammelt alle Karten des Skellige-Kartensatzes.

Erfolg: Blut und Wein Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Helft, die verfehdeten Weingüter zu versöhnen, und lasst einen Wein nach euch benennen.

Erfolg: Volle Synergie Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Schaltet den Bonus für das Anlegen aller Ausrüstungselemente einer Hexerschule frei.

Erfolg: Waffe „H“ Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Entwickelt eine Mutation.

Erfolg: Hasta la Vista Gamerscore: 50 Trophäe: Bronze Tötet einen eingefrorenen Gegner mit einem Armbrustbolzen.

Erfolg: David und Golyat Gamerscore: 35 Trophäe: Bronze Tötet Golyat mit einem Armbrustbolzen ins Auge.

