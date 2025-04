Witcher 3: Greifenschulenausrüstung finden und craften

Ihr seid passionierte Zeichennutzer und euren Gegnern in Witcher 3 blüht vor lauter Igni und Yrden schon Generationstrauma? Dann könnte die Greifenschulenausrüstung des berüchtigten George von Kagen genau das Richtige für euch sein. Wir zeigen euch, wo ihr die Schemata für die Rüstung findet und wie ihr sie zu ihrer höchsten Stufe ausbaut.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sämtliche Teile der Greifenrüstung stellen wir euch im folgendem Video im Detail vor!

Anzeige

The Witcher 3: Wild Hunt – Greifen-Rüstungsset Abonniere uns

auf YouTube

Greifen-Rüstungsset: Die perfekte Wahl für Zeichennutzer

Magiebegabte Hexer sollten sich so schnell wie möglich das Greifen-Rüstungsset sichern. Nutzt ihr oft Zeichen, wird diese mittelschwere Rüstung eurem Spielstil am ehesten entsprechen. Habt ihr alle Setteile angelegt, lohnt sich auch die Investition eines Skillpunkts in die passive Fähigkeit Techniken der Greifenschule.

Anzeige

Techniken der Greifenschule (1 Stufe): Jeder Teil mittelschwerer Rüstung erhöht die Zeichenintensität um 5% und die Ausdauer-Regeneration um 5%.

Somit holt ihr das maximale an Hexerpower aus eurem Charakter heraus. Alle Talente und Fähigkeiten findet ihr übrigens in den Skilltrees von The Witcher 3. Setzt ihr eher auf Wendigkeit und schnelle Angriffe, schaut euch das Katzen-Rüstungsset an. Hexer-Krieger mit schweren Angriffen werden mit dem Bären-Rüstungsset glücklich.

Anzeige

Sämtliche Liebesabenteuer in The Witcher 3 präsentieren wir euch in der folgenden Bilderstrecke!

Karte mit Fundorten und Wegbeschreibungen zu den Schemata

Im Folgenden zeigen wir euch Karten mit Fundorten von allen Schemata des Greifen-Rüstungsset. Es gibt das Set in vier Varianten. Mit fortschreitendem Spielerlevel könnt ihr so immer verbesserte Versionen des Greifen-Rüstungsset bei Schmieden herstellen lassen.

Die Schemata des meisterlich gefertigten Greifen-Rüstungssets zeigen wir euch im verlinkten Artikel. Wo ihr Zutaten und Schemata für alle anderen Rüstungen und Waffen bekommt, erklären wir euch ebenfalls.

Setteile im nördlichen Velen

Greifenstahlschwert: Auf dem Dach der Burg Hindhold. Greifensilberschwert: In Burg Lornruk zu finden. Die Hängebrücke ist jedoch hochgezogen. Betretet die Burg durch das Wasser. Unter dem daneben liegenden Ort der Macht könnt ihr abtauchen und die Burg durch eine Höhle betreten. Die Truhe ist auf dem ersten Dach über eine Leiter zu erreichen. Verbesserte Greifenstiefel: Leicht zu finden in den komplett zerstörten Ruinen. Verbesserte Greifenhose: Leicht zu finden in den verbrannten Ruinen. Verbesserte Greifenrüstung: In einer Truhe hinter dem Felstroll.

Anzeige

Setteile im südlichen Velen

Greifenrüstung, Greifenhose, Greifenhandschuhe und Greifenstiefel: In der Drachentötergrotte zu finden. Ganz am Ende im großen Raum auf einem Podest steht die Truhe. Verbessertes Greifenstahlschwert: In den Ruinen beim Banditenlager auf einer Erhöhung steht die Truhe mit dem Schema. Verbesserte Greifenhandschuhe: Südlich von Frischlow in einer kleinen Höhle hinter zerstörbaren Felsen. Vorsicht vor der Nachterscheinung am Eingang der Höhle. Verbessertes Greifensilberschwert: Ganz am Ende der kleinen Höhle.

Setteile in Skellige - südlich auf der Hauptinsel

Überlegenes Greifensilberschwert: Am Ende der langen Höhle hinter dem Grabmal. Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert: Im Erdgeschoss des verfallenen Turms.

Setteile in Skellige - nördlich auf der Hauptinsel

Überlegene Greifenrüstung, Überlegene Greifenhose, Überlegene Greifenhandschuhe und Überlegene Greifenstiefel: An der Meeresküste in der Truhe beim Steinbogen. Meisterlich gefertigte Greifenrüstung, Meisterlich gefertigte Greifenhose, Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe und Meisterlich gefertigte Greifenstiefel: In der kleinen Bergfestung. Am Zyklopen vorbei und begebt euch in den ersten Stock. Neben dem Ort der Macht ist die Truhe zu finden.

Anzeige

Setteile in Skellige - zentral auf der Hauptinsel

Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert: In der Ruine am Berghang. Klettert die erste Erhöhung hinauf und die Truhe befindet sich links in der Ecke.

Setteile in Skellige - nordöstliche Insel

Überlegenes Greifenstahlschwert: In der Truhe hinter dem Steinaltar.

The Witcher 3 - Blood and Wine: Großmeister-Greifenschulenausrüstung - Fundorte

Auch in der neuen Erweiterung „Blood and Wine“ für The Witcher 3: Wild Hunt gibt es wieder verbesserte Versionen von Hexerrüstungen zu finden. Dazu gehört auch die Großmeister-Greifenschulenausrüstung, deren Schemata ihr quer verteilt über Toussaint aufspüren könnt. Wir zeigen euch die Fundorte aller Setteile im Überblick.

Die Großmeister-Greifenschulenausrüstung ist ein mittleres Rüstungsset und kann nur im neuen Gebiet Toussaint gefunden werden. Dazu müsst ihr die Schemata der vier Rüstungsteile und zwei Schwerter aufspüren und sie zum Großmeister-Schmied Lafargue in Beauclair bringen, der euch daraus die Greifenrüstung für Hexer ab Level 40 schmiedet. Im folgenden Video seht ihr die Greifenschulenausrüstung in ihrer ganzen Pracht sowie die Fundorte der einzelnen Schemata.

Wie gut kennt ihr die Witcher-Reihe wirklich? Testet euer Wissen mit unserem großen Quiz!

Wie gut kennst du The Witcher? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.