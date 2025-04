Witcher 3: Die Quest „Es kann nur einen geben“ lösen und alle Rittertugenden vorweisen

Wenn ihr auch in dem „Blood and Wine“-DLC von Witche 3 alle Erfolge schaffen wollt müsst ihr über den Verlauf des ganzen Spiels an einigen Stellen die richtigen Dialogoptionen treffen. Damit die Trophäe euch nicht entgeht, haben wir für euch einen Leitfaden mit den richtigen Entscheidungen und wann diese fällig werden zusammengestellt.

Die Quest „Es kann nur einen geben“ lässt euch nicht etwa zum Highlander werden, sondern ihr müsst euch in fünf Rittertugenden üben, um am Ende mit dem besonderen Schwert Aerondight belohnt zu werden und auch den verpassbaren Erfolg „Inbild der fünf Rittertugenden“ zu erhalten. Im folgenden Guide erklären wir euch, wie ihr das schafft.

Die Achievements aus The Witcher 3: Blood and Wine

Die Quest „Es kann nur einen geben“ starten

Es handelt sich bei „Es kann nur einen geben“ um eine Nebenquest, die ihr schon sehr früh im DLC starten könnt. Ihr könnt sie auf folgende Arten beginnen:

Sprecht direkt mit dem Questgeber, der sich auf der Insel im Lac Celavy befindet. Ihr findet sie etwas nordwestlich von Beauclair .

befindet. Ihr findet sie etwas . Alternativ nehmt euch alle Zettel von der Anschlagtafel in Beauclair, bis ihr keine neuen Quests mehr erhaltet.

Habt ihr mit dem Einsiedler auf der Insel gesprochen, müsst ihr euch der fünf Rittertugenden Mitgefühl, Edelmut, Ehre, Tapferkeit und Weisheit als würdig erweisen. Dies macht ihr durch bestimmte Entscheidungen in Dialogen, die euch während des DLCs immer wieder begegnen. Dabei gibt es mehr als fünf Momente im Spiel, bei denen ihr die Tugenden erfüllen könnt. Jedoch sind sie verpassbar und ihr dürft nicht bei zu vielen scheitern, sonst könnt ihr die Quest nicht mehr erfolgreich abschließen.

Achtung! Der erfolgreiche Abschluss der Quest und somit der Erfolg „Inbild der fünf Rittertugenden“ ist verpassbar, wenn ihr bei zu vielen Dialogentscheidungen die falsche Entscheidung trefft. Legt euch also manuelle Speicherstände an, um alternative Entscheidungen treffen zu können.

Im Folgenden beschreiben wir euch die fünf frühesten Möglichkeiten im DLC, bei denen ihr die Tugenden erfüllen könnt.

Inbild der fünf Rittertugenden

Mitgefühl: Verschont während der Hauptquest „Das Biest von Toussaint“ den Glumaar, nachdem ihr ihn im Kampf besiegt habt. Edelmut: Geht auf den Hauptplatz von Beauclair und eine Zwischensequenz wird starten, in der euch ein Botenjunge einen Brief überreicht. Gebt ihm fünf Kronen für seine Mühen. Der Brief startet übrigens die Quest „Transformation“, welche wichtig zum Freischalten der neuen Mutationen ist. Ehre: Nach dem Pferderennen während der Nebenquest „Gesänge eines Ritterherzens“ werdet ihr von einem Ritter zum Schwertduell zu Pferd herausgefordert. Nehmt an und gewinnt den Kampf. Tapferkeit: Ebenfalls während der Nebenquest „Gesänge eines Ritterherzens“ müsst ihr die Dialogoption wählen, dass ihr das Ritterturnier fortsetzen wollt, nachdem ihr dem Mädchen in den Wald gefolgt seid. Diese Entscheidung ist ebenso von entscheidender Wichtigkeit für den Erfolg „Ein denkwürdiger Ritter“. Weisheit: Wenn ihr während der Hauptquest „La Cage au Fou“ das Haus mit der verfluchten Kreatur untersucht und sie entdeckt, müsst ihr euch gegen das Attackieren und stattdessen für das Aufheben des Fluchs entscheiden.

Es gibt wie gesagt noch weitere Momente im Spiel, wo ihr Tugenden erfüllen könnt und vielleicht habt ihr in anderen Situationen schon automatisch richtige Entscheidungen getroffen, was den Abschluss der Quest erleichtert. Habt ihr alle fünf Rittertugenden erfüllt, müsst ihr zurück zum Einsiedler auf der Insel gehen und ihn im Kampf besiegen. Daraufhin gibt euch die Dame vom See das Schwert Aerondight als Belohnung und ihr erhaltet den Erfolg „Inbild der fünf Rittertugenden“.

Inbild der fünf Rittertugenden: Inbild der fünf Rittertugenden 35 Bronze Lasst euch von der Dame vom See Aerondight geben.

Eine genaue Anleitung in Videoform seht ihr auch noch einmal im Folgenden.

Würdet ihr euch als wahre Witcher-Fans bezeichnen? Dann testet euer Wissen rundum die legendäre Hexer-Reihe mit unserem Quiz:

Wie gut kennst du The Witcher? (Quiz)

