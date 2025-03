Witcher 3: Cheats und God-Mode aktivieren

Mit Cheats könnt ihr euch in Witcher 3 alle möglichen Items in euer Inventar zaubern, zu neuen Reichtümern gelangen oder das Aussehen von Geralt und seinen Begleitern verändern. Um Cheats überhaupt nutzen zu können, müsst ihr aber erst in die Rolle der Entwickler schlüpfen und sie freischalten. Erfahrt hier, wie das geht und welche Cheats es gibt.

Das Wichtigste vorab: Als Konsolenspieler könnt ihr in Witcher 3 keine Cheats nutzen. Als PC-Spieler habt ihr aber die Möglichkeit, durch eine kleine Veränderung einer Spieldatei die sogenannte „Debug-Konsole“ freizuschalten und so Cheats eingeben zu können.

Debug-Konsole aktivieren

Egal ob ihr Witcher 3 über Steam, GOG, Epic Games oder Standalone spielt: Um die Debug-Konsole zu aktivieren, müsst ihr als Erstes den Pfad zum Installationsort des Spiels navigieren. Dieser könnte so aussehen:

C:\ProgramFiles\SteamLibrary\steamapps\common\The Witcher 3

Den Installationspfad findet ihr auch, indem ihr eure Steambibliothek öffnet, zu dem Spiel navigiert und dort auf das Zahnradsymbol klicken und dann Verwalten → Lokale Dateien durchsuchen auswählen. Dann wird sich der Installationsordner automatisch öffnen.

Folgt in dem Installationsordner nun dem Pfad bin → config → base und öffnet dort die Datei general.ini. Öffnet diese mit dem Editor und fügt jetzt folgende Zeile ein:

DBGConsoleOn=true

Speichert ab und startet wie gewohnt Witcher 3. Die Debug-Konsole sollte soeben für euch erreichbar sein und dem Einsatz von Cheats steht nichts mehr im Wege.

Tipp: Wenn ihr auf eine Nummer sicher gehen wollt, dann ändert die unter „Eigenschaften“ die Attribute der general.ini auf „Schreibgeschützt“. So könnt ihr euch sicher sein, dass das Spiel eure Änderungen beim Spielstart nicht überschreibt.

Cheatkonsole im Spiel öffnen

Ihr öffnet die Cheatkonsole in Witcher 3, indem ihr im QWERTZ-Layout die Taste „ö“ drückt. Schließen könnt ihr die Konsole durch wiederholtes Betätigen der ö-Taste. Sollte die ö-Taste nicht funktionieren, probiert andere Tasten aus, denn es kann durchaus von dem von euch genutzten Layout abhängen. Im englischen Layout müsst ihr beispielsweise die Taste Zirkumflex drücken.

Jetzt könnt ihr mittels Copypaste oder durch Eintippen einen beliebigen Cheat in der Debug-Konsole eingeben und mit Eingabetaste bestätigen. Mit Pfeiltaste hoch (↑) könnt ihr bei Bedarf die bereits eingegeben Befehle wieder nach vorne holen und wiederholt nutzen.

Alle Cheats im Überblick

In der folgenden Tabelle seht ihr eine Übersicht über die wichtigsten Cheat-Codes in The Witcher 3: Wild Hunt und welche Effekte sie haben.

Cheat-Code Effekt god Ihr werdet unverwundbar. Um den Cheat wieder zu deaktivieren, müsst ihr „god“ erneut in die Konsole eingeben. levelup Erhöht Geralts Level mit jeder Eingabe um 1. killall Tötet alle Feinde in Sichtweite auf der Stelle. killall(50) tötet alle Feinde in 50 Yard Reichweite. healme Geralt wird vollständig geheilt. likeaboss Ihr verursacht Schaden in Höhe von 40% des Gegners Lebensenergie. cat(1) Aktiviert die Nachtsicht (Effekt von Trank „Katze“). Gebt „cat(0)“ zum Deaktivieren ein. setlevel(#) Gebt für das „#“ eine beliebige Zahl ein, um Geralt Level festzulegen. Ihr könnt immer nur höher gehen, nicht niedriger! addskillpoints(#) Gebt für das „#“ eine beliebige Zahl ein, um Geralt die entsprechende Anzahl Fertigkeitspunkte zu geben. addmoney(#) Der Geld-Cheat: Gebt für das „#“ eine beliebige Zahl ein, um Geralt die entsprechende Anzahl Kronen zu geben. addgwintcards Fügt eurem Inventar jede Gwint-Karte des Spiels hinzu (bis auf Katakan) addkeys Fügt Geralts Inventar Schlüssel zu jedem Schloss im Spiel witchcraft Fügt eurem Inventar jeden Gegenstand im Spiel jeweils einmal hinzu. Vorsicht: Das Spiel reagiert eventuell für ein paar Minuten nicht oder hängt sich auf. enablemutations(1) Schaltet das Mutationsmenü von dem DLC „Blood and Wine“ frei.

Als Alternative zu Cheats könnt ihr natürlich auch zu Mods greifen und so euer ganz persönliches Spielerlebnis mit Geralt, Ciri und Co. gestalten. Alles über Installation von Mods in Witcher 3 sowie eine Auswahl unserer Lieblingsmods findet ihr in dem nachfolgenden Guide:

Sucht ihr speziellere Konsolenkommandos, findet ihr in der folgenden Liste weitere Cheats und ihre Effekte auf Englisch. Wir können euch an dieser Stelle aufgrund der schieren Anzahl nicht alle 4.231 Item-Codes präsentieren. Auf dieser Seite findet ihr hingegen eine Übersicht mit allen möglichen Codes.

Kampf-Cheats

Befehl Beschreibung addabl(Buffname) Verleiht eurem Charakter den ausgewählten Buff. Eine Liste mit allen Buffs findet ihr hier bei commands.gg. rmvabl(Buffname) Entfernt den Buff von eurem Charakter addabl(DamageBuff) +200 Angriffskraft, +200 Zauberkraft addabl(ConAthletic) +1.000 HP, +100 Ausdauer, höhere Ausdauer-Regeneration addabl(ConImmortal) +998.000 HP addabl(ForceCriticalHits) 100 % Kritchance addabl(ForceFinisher) 100 % Chance auf einen Finisher addabl(ForceDismemberment) 100 % Chance auf Verstümmelung addabl(StatsRangedSuperLame) Die Dauer des Zielmodus wird verlängert

Cheats für Fähigkeiten

Befehl Beschreibung cleardevelop Setzt euer Level auf 1 zurück und gibt ihm Anfangsausrüstung witchcraft Ihr bekommt 1x jeden Gegenstand im Spiel (Achtung: Das Spiel wird eine Weile laden und laggen) addexp(#) Verleiht euch Erfahrungspunkte in Höhe von # setlevel(#) Setzt euer Level auf eine gewünschte Stufe levelup Erhöht euer Level um 1 addskillpoints(#) Erhöht eure Skillpunkte um # learnskill(name) Ihr lernt den gewünschten Skills (hier die Liste mit allen Skillnamen) Cat(#) Aktiviert die Nachtsicht mit 1 und deaktiviert sie mit 0 an der Stelle von # Drunk(#) Aktiviert die Betrunkenheit mit 1 und deaktiviert sie mit 0 an der Stelle von # ö 2 % stärkere Hexer-Zeichen addabl(Rune veles _Stats) 3 % stärkere Hexer-Zeichen addabl(Rune veles greater _Stats) 5 % stärkere Hexer-Zeichen activateAllGlossaryCharacters() Schaltet im Glossar alle Charaktere frei activateAllGlossaryBeastiary() Schaltet im Glossar alle Monster frei

Cheats für das Aussehen von Geralt

Befehl Beschreibung addHair# Ändert Geralts Frisur 1: Standardfrisur

2: Zopffrisur

3: Loses, schulterlanges Haar

DLC1: Lockeres, kurzes Haar

DLC2: Irokesenschnitt

DLC3: Kurzes, zurückgekämmtes Haar setbeard(x,y) Ändert Geralts Bart (0,0): Glatt rasiert

(0,1): Kurzer Bart

(0,2): Mittellanger Bart

(0,3): Längerer Bart

(0,4): Vollbart

(1): Lässt den Bart wachsen settattoo(#) Macht das blaue Streifentattoo aus der Witcher-2-Quest „Verkatert“ mit 1 sichtbar und mit 0 wieder unsichtbar. shave Entfernt den Bart setcustomhead(name) Ändert Geralts gesamten Kopf. Eine Liste mit allen verfügbaren Köpfen findet ihr hier.

Inventar- und Item-Cheats

Befehl Beschreibung emoveitem(name) Entfernt den Gegenstand aus eurem Inventar. Eine vollständige Liste der Items findet ihr hier. additem(name,#,slot) Fügt eine #-Anzahl an Gegenständen unter dem Namen „name“ zu dem ausgewählten Slot. Slot und Anzahl können freigelassen werden. addabl(HorseBag#) Erhöht die Tragekapazität eures Pferdes (setzt eine Zahl zwischen 1-3 an Stelle von # ein, alle drei lassen sich kombinieren) addmoney(#) Fügt # Kronen eurem Inventar zu removemoney(#) Entfernt # Kronen aus eurem Inventar

Cheats für euer Pferd Plötze

Befehl Beschreibung additem(Horse Bag 3) Rüstet Plötze mit der größten Satteltasche aus additem(Horse Saddle 4) Rüstet Plötze mit dem besten Sattel aus additem(Horse Blinder 3) Rüstet Plötze mit der den besten Scheukappen aus instantMount(horse) Ihr setzt euch sofort auf das Pferd SpawnHorse Beschwört das Pferd herbei instantMount(horse) Steigt sofort auf das Pferd auf

Cheats für Ciri

Befehl Beschreibung Ciri Ihr spielt als Ciri. Wechselt mit ’Geralt’ zurück zum Hexer. addabl(CiriBlink) Verleiht Ciri die Fähigkeit 'Blinken' ddabl(CiriCharge) Verleiht Ciri die Fähigkeit 'Aufladen' addabl(Ciri_Rage) Verleiht Ciri die Fähigkeit 'Wut' additem(q403_ciri_me) Verleiht Ciri die Fähigkeit, einen Meteor zu beschwören addabl(Ciri_Q205) Verleiht Ciri +250 HP addabl(Ciri_Q305) Verleiht Ciri +500 HP und +100 Angriffskraft addabl(Ciri_Q403) Verleiht Ciri +2.000 HP und +500 Angriffskraft addabl(Ciri_Q111) Verleiht Ciri +2.500 HP und +600 Angriffskraft addabl(Ciri_Q501) Verleiht Ciri +2.500 HP und +80 Angriffskraft appearance(#) Visiert Ciri an und ändert ihr Aussehen zu einem der folgenden, indem ihr # mit dem Item-Code einsetzt: ciri_winter

__q103_dirty

__q103_wounded

__q205_bandaged_naked

__q205_bandaged

__q205_bathtowel

__q205_naked

__q305_dudu

__q505_covered_01

__q505_covered_02

__q505_hooded

__q505_hooded_02

Tipp: Es gibt in Witcher 3 keine Taste, um NPCs anzuvisieren. Für die Debug-Konsole reicht es, wenn ihr vor dem NPC steht und einen Befehl, beispielsweise appearance(yennefer_gown), nutzt.

Cheats für NPCs (Triss, Yennefer und Keira)

Befehl Beschreibung dismember Zerteilt einen NPC appearance(name) Wählt einen NPC aus und gebt dann den Befehl ein, um das Aussehen des NPCs zu ändern spawn(NPC-ID, Menge, Entfernung, true/false) Beispiel: spawn(yennefer, 2, 1, true) beschwört zwei euch feindlich gesinnte Yennefers in eurer Nähe. Spawnt den auserwählten NPC. Nur die NPC-Id ist ein Muss. NPC-ID : Gebt hier den Namen des NPCs ein. Eine vollständige Liste findet ihr hier.

: Gebt hier den Namen des NPCs ein. Eine vollständige Liste findet ihr hier. Menge : Ihr wählt aus, wie viele Kopien von dem NPC spawnen sollen

: Ihr wählt aus, wie viele Kopien von dem NPC spawnen sollen Entfernung : Ihr wählt aus, in welcher Entfernung der NPC spawnen soll

: Ihr wählt aus, in welcher Entfernung der NPC spawnen soll true : Spawnt einen feindlich gesinnten NPC

: Spawnt einen feindlich gesinnten NPC false: Spawnt einen freundlichen NPC appearance(#) Visiert Triss an und ändert ihr Aussehen zu einem der folgenden, indem ihr # mit dem Item-Code einsetzt: triss

triss_dress

triss_hooded_01

triss_hooded_02

triss_lingerieriss_naked

triss_tortured_bloddy_face

triss_tortured Visiert Yennefer an und ändert ihr Aussehen zu einem der folgenden, indem ihr # mit dem Item-Code einsetzt: yennefer_gown

yennefer_head_towel

yennefer_hooded

yennefer_hooded_02

yennefer_lingerie

yennefer_naked_no_hair

yennefer_naked_panties

yennefer_naked

yennefer_no_pendant

yennefer_travel_outfit Visiert Keira an und ändert ihr Aussehen zu einem der folgenden, indem ihr # mit dem Item-Code einsetzt: naked

naked_lingerie

keira_metz_sorceress

keria_metz spawnt(#) Spawnt eine Gruppe an Gegnern wie Banditen oder Jägern. Eine vollständige Liste gibt es hier.

Cheats für Gwent

Befehl Beschreibung secretgwint Startet von überall ein Gwint-Spiel winGwint(true) Gewinnt das laufende Gwint-Spiel addgwintcards Fügt eine Kopie jeder Karte eurem Deck hinzu (außer Vampir: Katakan) additem(name’, #) Fügt eine Kopie der gewünschten Karte eurem Deck zu, # bestimmt die Anzahl. Hier ist die vollständige Liste mit den IDs aller Gwint-Karten.

Cheats für die Spielwelt

Befehl Beschreibung ShowKnownPins(1) Deckt alle Fragezeichen auf der Karte auf ShowPins(1) Deckt alle Punkte auf der Karte auf ShowAllFT(1) Deckt alle Teleportpunkte auf AllowFT(1) Erlaubt Schnellreisen von überall gotoWyzima Teleportiert euch nach Wyzima gotoNovigrad Teleportiert euch nach Novigrad gotoSkellige Teleportiert euch nach Skellige gotoKaerMorhen Teleportiert euch nach Kar Morhen gotoProlog Teleportiert euch in die Prologzone Weißgarten gotoPrologWinter Teleportiert euch in die Prologzone winterlicher Weißgarten xy(posX,posY) Teleportiert euch zu den gewählten Koordinaten. Benutzt den god-Cheat, um einen möglichen Fall zu überleben. Die Koordinaten findet ihr beispielsweise über heraus. spawnBoatAndMount Spawnt ein Boot und ihr besteigt es sofort makeitrain Es fängt an zu regnen stoprain Beendet den Regen changeweather(name) Ändert das Wetter zu dem gewünschten. Eine vollständige Liste der möglichen Wetterlagen findet ihr hier. settime(tag, stunde, minute, sekunde) Ändert die Tageszeit. Beispiel: settime(54,13,23,4) ändert die Zeit zu dem 54. Tag, 13:23 und 4 Sekunden. TM(#) Ändert den Zeit-Multiplier. Damit könnt ihr die gesamte Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Ersetzt # mit 0.5 für halb so schnellen Zeitverlauf und mit 2 für doppelt so schnellen Tagesablauf.

Cheats für das Interface

Befehl Beschreibung fadeout() fadein() Der Bildschirm wird schwarz dlgshow() dlghide() Versteckt das Interface und Geralt bleibt an einer Stelle stehen. testpause() testunpause() Pausiert das Spiel ToggleCameraAutoRotation() Schaltet die Autozentrierung der Kamera ab

Liste aller Item-Codes für Hearts of Stone und Blood and Wine

Wollt ihr eurem Inventar spezielle Gegenstände hinzufügen, müsst ihr auf die genaue Schreibweise achten → additem('Gegenstandsname‘, 'Anzahl‘, 'Inventarslot-Nr.‘)

Wählt euch also einen beliebigen Gegenstand aus der folgenden Liste und gebt ihnen zusammen mit der gewünschten Anzahl und dem Inventarslot in die Konsole ein.

additem('DLC1 Temerian Armor‘)

additem('DLC1 Temerian Boots‘)

additem('DLC1 Temerian Gloves‘)

additem('DLC1 Temerian Pants‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian Armor‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian Boots‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian Gloves‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian Pants‘)

additem('DLC1 Temerian HorseBag‘)

additem('DLC1 Temerian HorseBlinders‘)

additem('DLC1 Temerian HorseSaddle)

additem('DLC5 Nilfgaardian HorseBag‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian HorseBlinders‘)

additem('DLC5 Nilfgaardian HorseSaddle‘)

additem('DLC13 Nilfgaardian Crossbow‘)

additem('DLC13 Skellige Crossbow‘)

additem('DLC13 Elven Crossbow‘)

additem('DLC14 Skellige Armor‘)

additem('DLC14 Skellige Boots‘)

additem('DLC14 Skellige Gloves‘)

additem('DLC14 Skellige Pants‘)

additem(DLC14 Skellige HorseBag)

additem('DLC14 Skellige HorseBlinders‘)

additem('DLC14 Skellige HorseSaddle‘)

additem('Wolf Armor)

additem(Wolf Armor 1′)

additem('Wolf Armor 2′)

additem(Wolf Armor 3)

additem(Wolf School steel sword)

additem('Wolf School steel sword 1′)

additem('Wolf School steel sword 2′)

additem('Leather squares‘)

additem('Wolf School silver sword‘)

additem('Wolf School silver sword 1′)

additem('Wolf School silver sword 2′)

additem('Wolf Armor‘)

additem('Wolf Armor 1′)

additem('Wolf Armor 2′)

additem('Wolf Gloves 1′)

additem('Wolf Gloves 2′)

additem('Wolf Gloves 3′)

additem('Wolf Pants 1′)

additem('Wolf Pants 2′)

additem('Wolf Pants 3′)

additem('Wolf Boots 1′)

additem('Wolf Boots 2′)

additem('Wolf Boots 3′)

additem('Wolf Armor schematic‘)

additem('Wolf Boots schematic‘)

additem('Wolf Gloves schematic‘)

additem('Wolf Pants schematic‘)

additem('Witcher Wolf Jacket Upgrade schematic 1′)

additem('Witcher Wolf Jacket Upgrade schematic 2′)

additem('Witcher Wolf Jacket Upgrade schematic 3′)

additem('Witcher Wolf Boots Upgrade schematic 1′)

additem('Witcher Wolf Pants Upgrade schematic 1′)

additem('Witcher Wolf Gloves Upgrade schematic 1′)

additem('Wolf School steel sword Upgrade schematic 1′)

additem('Wolf School steel sword Upgrade schematic 2′)

additem('Wolf School steel sword Upgrade schematic 3′)

additem('Wolf School silver sword Upgrade schematic 1′)

additem('Wolf School silver sword Upgrade schematic 2′)

additem('Wolf School silver sword Upgrade schematic 3′)

additem('Leather squares‘)

additem('th1009_journal_wolf_part1a‘)

additem('th1009_journal_wolf_part2a‘)

additem('th1009_journal_wolf_part3a‘)

additem('th1009_journal_wolf_part4′)

additem('th1009_map_wolf_upgrade1a‘)

additem('th1009_map_wolf_upgrade1b‘)

additem('th1009_map_wolf_upgrade2′)

additem('th1009_map_wolf_upgrade2b‘)

additem('NGP DLC1 Temerian Armor‘)

additem('NGP DLC1 Temerian Boots‘)

additem('NGP DLC1 Temerian Gloves‘)

additem('NGP DLC1 Temerian Pants‘)

additem('NGP DLC5 Nilfgaardian Armor‘)

additem('NGP DLC5 Nilfgaardian Boots‘)

additem('NGP DLC5 Nilfgaardian Gloves‘)

additem('NGP DLC5 Nilfgaardian Pants‘)

additem('NGP DLC14 Skellige Armor‘)

additem('NGP DLC14 Skellige Boots‘)

additem('NGP DLC14 Skellige Gloves‘)

additem('NGP DLC14 Skellige Pants‘)

additem('NGP Starting Pants‘)

additem('NGP Pants 01′)

additem('NGP Pants 01 q2′)

additem('NGP Pants 02′)

additem('NGP Pants 03′)

additem('NGP Pants 04′)

additem('NGP Heavy pants 01′)

additem('NGP Heavy pants 02′)

additem('NGP Heavy pants 03′)

additem('NGP Heavy pants 04′)

additem('NGP Nilfgaardian Casual Pants‘)

additem('NGP Skellige Casual Pants 01′)

additem('NGP Skellige Casual Pants 02′)

additem('NGP Bath Towel Pants 01′)

additem('NGP Pants 01_crafted‘)

additem('NGP Pants 02_crafted‘)

additem('NGP Pants 03_crafted‘)

additem('NGP Pants 04_crafted‘)

additem('NGP Heavy pants 01_crafted‘)

additem('NGP Heavy pants 02_crafted‘)

additem('NGP Heavy pants 03_crafted‘)

additem('NGP Heavy pants 04_crafted‘)

additem('NGP Lynx Pants 1′)

additem('NGP Lynx Pants 2′)

additem('NGP Lynx Pants 3′)

additem('NGP Lynx Pants 4′)

additem('NGP Gryphon Pants 1′)

additem('NGP Gryphon Pants 2′)

additem('NGP Gryphon Pants 3′)

additem('NGP Gryphon Pants 4′)

additem('NGP Bear Pants 1′)

additem('NGP Bear Pants 1′)

additem('NGP Bear Pants 2′)

additem('NGP Bear Pants 3′)

additem('NGP Bear Pants 4′)

additem('NGP Wolf Armor‘)

additem('NGP Wolf Armor 1′)

additem('NGP Wolf Armor 2′)

additem('NGP Wolf Armor 3′)

additem('NGP Wolf School steel sword‘)

additem('NGP Wolf School steel sword 1′)

additem('NGP Wolf School steel sword 2′)

additem('NGP Wolf School silver sword‘)

additem('NGP Wolf School silver sword 1′)

additem('NGP Wolf School silver sword 2′)

additem('NGP Wolf Armor)

additem('NGP Wolf Armor 1′)

additem('NGP Wolf Armor 2′)

additem('NGP Wolf Gloves 2′)

additem('NGP Wolf Gloves 3′)

additem('NGP Wolf Pants 1′)

additem('NGP Wolf Pants 2′)

additem('NGP Wolf Pants 3′)

additem('NGP Wolf Boots 1′)

additem('NGP Wolf Boots 2′)

additem(NGP Wolf Boots 3)

