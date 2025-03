Release-Termin für The Witcher 4: CD Projekt überbringt Hiobsbotschaft

CD Projekt Red hat The Witcher 4 offiziell angekündigt und es gibt sogar schon einen Trailer. Der Publisher stellt allerdings klar, dass das neue Rollenspiel trotzdem noch sehr weit entfernt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann erscheint The Witcher 4?

Wann erscheint The Witcher 4? Diese Frage beschäftigt Fans spätestens seit dem ersten Trailer für das Rollenspiel. Publisher CD Projekt Red will sich noch nicht auf einen Termin festlegen, doch verrät bereits jetzt, dass es frühestens 2027 so weit sein wird.

Anzeige

CD Projekts Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz macht die Absage an 2026 in einem neuen Geschäftsbericht des Publishers glasklar:

Wir werden das genaue Datum für den Release des Spiels noch nicht bekannt geben. Alles, was wir jetzt sagen können, um Investoren mehr Transparenz zu liefern, ist, dass das Spiel nicht innerhalb des Zeitrahmens des ersten Ziels für das Anreizprogramm auf den Markt kommen wird, das am 31. Dezember 2026 endet. Piotr Nielubowicz

Anzeige

Zeitrahmen für Anreizprogramme können jedem egal sein, der nicht Investor bei CD Projekt ist. Für Gamer interessant ist, dass sie noch an die zwei Jahre warten müssen, bis sie in die düstere Fantasy-Welt von The Witcher zurückkehren können – womöglich sogar viel länger (Quelle: PC Gamer).

The Witcher: Erscheint noch ein Spiel in der Fantasy-Welt?

CD Projekt Red arbeitet inzwischen auf Hochtouren an The Witcher 4. Ein spätes Release-Datum deutet zumindest darauf hin, dass sich die Entwickler nicht hetzen lassen und ein Release-Desaster wie bei Cyberpunk 2077 hoffentlich vermieden werden kann.

Anzeige

Womöglich könnt ihr euch noch vor 2027 auf ein zusätzliches The-Witcher-Game freuen. CD Projekt kündigt auch eine Zusammenarbeit mit dem Entwickler Scopely an, um ein neues Mobile-Game zu entwickeln – voraussichtlich in der Welt von The Witcher oder Cyberpunk 2077 (Quelle: Eurogamer). Scopely hat erst kürzlich auch die Kontrolle über Pokémon Go übernommen. Ein Release-Termin steht allerdings auch hier noch in den Sternen.

Schaut euch hier den Trailer für The Witcher 4 an:

The Witcher 4: Erster Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.