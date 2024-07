The Witcher 4: CD Projekt Red macht wichtigen Schritt

CD Projekt Red hat derzeit mehrere Projekte in Arbeit. Nun macht das Studio bei einem langersehnten RPG einen wichtigen Schritt nach vorn, was zahlreiche The-Witcher-Fans sicher sehr glücklich stimmen dürfte.

The Witcher 4: Wichtiger Schritt fürs Spiel

Neben Cyberpunk 2 befinden sich zahlreiche The-Witcher-Spiele in Entwicklung. Die Reihe war ein großer Durchbruch für CD Projekt Red und The Witcher 3 feiert nächstes Jahr bereits sein 10-jähriges Jubiläum. Viele Fans wünschen sich daher den Release von The Witcher 4, und hier hat das Studio einen wichtigen Schritt gemacht.

Anzeige

In einem Interview mit Flow Games äußerte sich Associate Game Director Pawel Sasko kürzlich zum Stand der aktuellen Großprojekte. Angesprochen wurden unter anderem Canis Majoris, das Remake von The Witcher sowie Sirius, ein The-Witcher-Spin-off. Auch The Witcher 4, das derzeit unter dem Codenamen Polaris bekannt ist, kam zur Sprache, und hier gibt es eine gute Nachricht:

Die meisten dieser Spiele befinden sich in einem frühen Stadium. Der einzige Unterschied ist das Polaris-Projekt - also die neue Witcher-Saga - das dieses Jahr in Produktion gehen wird. Es ist das am weitesten fortgeschrittene von allen, so Sasko.

Anzeige

(Quelle: Flow Games).

Er verwies außerdem auf die kürzlich veröffentlichte Grafik, die veranschaulicht, dass an Polaris mit Abstand die meisten Entwickler arbeiten, während Orion mit großem Abstand an zweiter Stelle steht.

Die Arbeit an Cyberpunk 2077 ist inzwischen beendet:

Neue Pathtracing-Demo von Cyberpunk 2077

Wann erscheint The Witcher 4?

Wer hofft, dass der Release von The Witcher 4 kurz bevorsteht, wird allerdings enttäuscht sein. Obwohl CD Projekt derzeit den Fokus auf dieses Spiel legt, wird die Entwicklung noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Anzeige

In den letzten Monaten hat das Studio jedoch angedeutet, dass The Witcher 4 sich deutlich von den vorherigen Teilen unterscheiden wird, und es gibt Hinweise darauf, dass Geralt von Riva zurückkehren könnte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.