Xenoblade Chronicles X: Kampfsystem erklärt – Soul Voices, Skills und mehr

Das Kampfsystem von Xenoblade Chronicles X ist das komplizierteste von allen Teilen der Reihe. Während ihr die Spielwelt von Mira kennenlernt, werdet ihr mit vielen neuen Mechaniken wie Soul Voice, Overdrive und Aura konfrontiert. Damit euch das alles nicht über den Kopf wächst, gehen wir in diesem Guide auf die relevanten Spielmechaniken ein und geben euch Tipps, wie ihr diese zu eurem Vorteil im Kampf einsetzen könnt.

Viele Rollenspiele haben zuweilen ein Kampfsystem, das nicht sonderlich komplex ist, aber das ist nicht die Art der Entwickler von Monolith. In Xenoblade Chronicles X erwartet euch ein relativ komplexes und vielschichtiges Kampfsystem. Wir haben für euch einige nützliche Informationen zusammengetragen, um euch den Einstieg zu erleichtern.

Das Kampfsystem im Detail

Xenoblade Chronicles X kann vielleicht mit JRPGs wie Final Fantasy verglichen werden: Auch in XCX laufen alle Kämpfe in Echtzeit ab und die Auswahl von Kampfrufen und Kampf-Techniken kann individuell vor dem Kampf festgelegt werden.

Die verschiedenen Spezialaktionen sind in den Kämpfen extrem wichtig, durch Kampfrufe könnt ihr Synergie-Effekte erzeugen und deren Angriffe ebenfalls verstärken. Genau hier liegt die Finesse von Xenoblade Chronicles X: Ihr habt diverse Möglichkeiten eure eigenen Kampf-Taktiken zu verfeinern, vor allem im Zusammenspiel mit anderen Charakteren/Begleitern.

Die Fern- und Nahkampfwaffen im Einsatz

Mit Fernkampfwaffen könnt ihr schnelle Folgeangriffe ausführen, aber die Schadenswirkung ist weniger stark wie bei Nahkampfangriffen durch Nahkampfwaffen. Dafür seid ihr als Fernkämpfer vor Vergeltungsangriffen besser geschützt und ihr habt mehr Zeit zum Ausweichen.

Nahkampfwaffen sind hingegen sehr stark in Bezug auf ihre Schadenswirkung am Gegner, doch könnt ihr mit ihnen keine schnellen Angriffe ausführen – die Ausführung der Hiebe ist eher langsam. Das verschafft dem Gegner natürlich die Möglichkeit, schnell zurückzuschlagen, da ihr im Nahkampf immer in Schlagdistanz seid.

Tipps und Tricks für den Kampf

Das meiste Wissen über den Kampf in Xenoblade Chronicles X gewinnt ihr natürlich selbst im Laufe des Spiels. Es schadet trotzdem nicht, ein paar der nachfolgenden Tipps im Hinterkopf zu behalten:

Die Funktion „Auto-Attacke“ bringt euren Charakter in die richtige Angriffsposition, damit ein Angriff automatisch ausgeführt wird.

bringt euren Charakter in die richtige Angriffsposition, damit ein Angriff automatisch ausgeführt wird. Gegner sind meist besonders an der Flanke verwundbar , also versucht möglichst von der Seite anzugreifen. Das Gleiche gilt natürlich für den hinterhältigen Angriff von hinten .

, also versucht möglichst von der Seite anzugreifen. Das Gleiche gilt natürlich für den . Eine andere Schwachstelle des Gegners ist der Angriff von oben , oft kann der Gegner nicht schnell genug reagieren, wenn ihr über ihn hinwegspringt und von oben auf seinen Kopf zielt.

, oft kann der Gegner nicht schnell genug reagieren, wenn ihr über ihn hinwegspringt und von oben auf seinen Kopf zielt. Ihr solltet generell flexibel sein und eure Angriffe unberechenbar gestalten , also wechselt zwischen euren Waffenarten hin und her. Aber wenn der Gegner seine Flanke offenbart, dann setzt am besten einen machtvollen Nahkampfangriff ein.

, also wechselt zwischen euren Waffenarten hin und her. Aber wenn der Gegner seine Flanke offenbart, dann setzt am besten einen ein. Falls ihr bemerkt, dass euer Gegner gerade dabei ist, einen starken Spezialangriff auszuführen, dann versucht, den Gegner zu verstümmeln . Drückt dafür den rechten Analogstick, wenn ihr nah am Gegner seid.

. Drückt dafür den rechten Analogstick, wenn ihr nah am Gegner seid. Wenn ihr im Team spielt und zusammen irgendeinen Gegner angreift, fokussiert sich der Gegner häufig auf den Nahkampfangreifer. So kann ein starkes Teammitglied den Gegner beschäftigen, während die anderen Begleiter aus der Entfernung feuern.

während die anderen Begleiter aus der Entfernung feuern. Der Einsatz von Nahkampfwaffen verschafft euch einen besonderen Vorteil: Ihr verdient so mehr SP-Punkte (Spannungspunkte). Diese SP-Punkte braucht ihr unter anderem, um Freunde wiederzubeleben. (Kosten: 3000 SP)

Kampfrufe und ihre Wirkung (Soul Voices)

Ihr könnt zwar auch vereinzelte durch diverse Kampftechniken Synergieeffekte in eurem Team schaffen, aber durch Kampfrufe wird das Kampfsystem noch wesentlich stärker auf Teamplay fokussiert. Wenn ihr einen Kampfruf verwendet, reagieren eure Teammitglieder und führen besondere Aktionen aus. Bei hoher Truppenmoral klappt die Kommunikation sogar noch besser und ein Angriff der Gruppe kann massiven Schaden am Gegner hervorrufen.

Die Kampfrufe werden in sechs Klassen eingeteilt, die ihr auch anhand des Icons bzw. der Farbe unterscheiden könnt:

Rotes Schwert: Nahkampf-Kampfrufe

Gelbe Patrone: Fernkampf-Kampfrufe

Lila Pfeil nach unten: Debuff-Kampfrufe

Grüner Pfeil nach oben: Buff-Kampfrufe

Blauer Kreis: Aura-Kampfrufe

Weiße Kreise: Overdrive-Kampfrufe

Hinweis: Kampfruf-Effekte können schon vor einem Kampf ausgewählt werden.

Bevor ihr einen Kampfruf ausführen könnt, muss im Gefecht erst eine bestimmte Grundvoraussetzung vorhanden sein. Beispielsweise wenn ein bestimmter Körperteil wie der Giftstachel eines Monsters abgeschlagen wurde oder der Gegner zuvor umgeworfen wurde, kann der jeweilige Kampfruf ausgeführt werden. Alternativ könnt ihr Anweisungen bekommen, die es dann auszuführen gilt, um den Buff zu erhalten. So kann der Einsatz von Kampfrufen dann während des Spiels aussehen:

Ihr schlagt im Kampf dem Gegner beispielsweise den Giftstachel ab.

Bei den anderen Teammitgliedern leuchtet daraufhin eine zugeordnete Technik auf , die dann eingesetzt werden kann und den Angriff verstärkt.

, die dann eingesetzt werden kann und den Angriff verstärkt. Wenn ein Kampfruf mit Erfolg eingesetzt wurden, bekommt ihr womöglich die Chance auf einen besonderen Potenzialangriff. Dieser kann die Moral der Gruppe zusätzlich erhöhen und die HP der Teammitglieder wiederherstellen. Diese Erhöhung der Moral wiederum ermöglicht euch, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weitere Kampfrufe auszuführen; versucht also eure Moral so oft wie möglich zu steigern.

Einsatz von Techniken

Ein großer Spaßfaktor des Spiels sind die vielen Kampftechniken und „Spezialmoves“. Ein Spezialmove verursacht mehr Schaden und ist häufig mit besonderen Wirkungseffekten ausgestattet. Der Spezialangriff wird mit der A-Taste ausgelöst. Des Weiteren solltet ihr nachfolgende Tipps beim Einsatz von Techniken beachten:

Techniken können an Waffen gebunden sein und nicht nur an Klassen. Also passt bei Klassenwechseln auf, falls ihr auf bestimmte Techniken nicht verzichten wollt.

sein und nicht nur an Klassen. Also passt bei Klassenwechseln auf, falls ihr auf bestimmte Techniken nicht verzichten wollt. Außerdem haben Techniken eine bestimmte Abklingzeit , die erst wieder aufgeladen werden muss.

, die erst wieder aufgeladen werden muss. Mit der Technik „Wuchthammer“ könnt ihr den Gegner umwerfen und anschließend als Folgeangriff den Konterangriff „Konterklinge“ ausführen. Dieser Angriff verursacht Zusatzschaden, wenn ihr vom Gegner anvisiert wurdet.

könnt ihr den Gegner umwerfen und anschließend als Folgeangriff den Konterangriff „Konterklinge“ ausführen. Dieser Angriff verursacht Zusatzschaden, wenn ihr vom Gegner anvisiert wurdet. Ihr könnt auch besondere Effekte auslösen, wenn ihr bestimmte Techniken mit einer Kombo auslöst. Es ist also ratsam, Techniken in eure Aktionsleiste zu setzen, die sich gegenseitig ergänzen.

auslöst. Es ist also ratsam, Techniken in eure Aktionsleiste zu setzen, die sich gegenseitig ergänzen. Falls ihr schon ein eingespieltes Team habt und mit bestimmten Kampfgefährten besonders harmoniert, dann solltet ihr eure Techniken aufeinander abstimmen, Synergieeffekte wirken auch auf andere Teamkameraden .

. Nehmt auch Buffs mit in die Aktionsleiste, falls im entscheidenden Moment die Kampfkraft schwinden sollte.

So funktionieren Talente (Skills)

Ein Talent bezeichnet einen passiven Skill, der vorher nicht aktiviert werden muss. Durch ein Talent bekommt ihr Boni, die eine permanente Wirkung haben können oder an eine bestimmte Situation gekoppelt sind. Talente sind auch an eine bestimmte Charakterklasse gebunden.

Im Grundspiel stehen euch durch verschiedene Klassen und Waffen fast 100 Talente zur Verfügung, die ihr mit dem Erreichen von Rängen freischaltet. Sie spezialisieren sich auf verschiedene Aspekte des Kampfes und können die Dauer eurer Effekte verlängern, euren Schaden erhöhen oder eure Ressourcen auffüllen. Für eine ausführliche Darstellung der Talente empfehlen wir euch einen Blick in das Wiki von XCX.

Bei der Auswahl der Klassen solltet ihr, wenn euch der Einsatz von Skills am Herzen liegt, unter anderem daran orientieren, wie viele Skillslots diese zur Verfügung haben. Die meisten Talente (nämlich fünf gleichzeitig) werdet ihr mit der Basis-Klasse „Novize“ einsetzen können. Und obwohl die Talente durch das Leveln der Klassen freigeschaltet werden, sind diese nicht an sie gebunden und können unabhängig der Klasse des Charakters eingesetzt werden.

