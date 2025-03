Xenoblade Chronicles X: Alle Begleiter finden und rekrutieren

Den riesigen Planeten namens Mira in Xenoblade Chronicles X erkundet ihr natürlich nicht alleine. Während eures Abenteuers trefft ihr auf unzählige Begleiter, die ihr für euer Team rekrutieren und als Charaktere nutzen könnt. Dafür müsst ihr stets besondere Aufgaben erfüllen, deshalb geben wir euch einen Überblick zu allen Teammitgliedern, ihren Fundort und wie ihr sie für eure Aufstellung gewinnt.

Auf eurer Reise können sich 18 Begleiter eurem Anfangscharakter Cross anschließen und mit euch zusammen kämpfen. Der folgende Guide zeigt euch alle verfügbaren Begleiter wie Elma, Lin, Doug, Lao Huang, Mia und viele weitere. Zudem verraten wir euch, was ihr tun müsst, um sie zu rekrutieren und wo genau ihr die Charaktere findet.

Hinweis: Durch die „Definitve Edition“ von Xenoblade Chronicles X sind vier weitere rekrutierbare Begleiter hinzugekommen. Zwei von ihnen – Liesel und Neilnail – werden euch am Ende des Guides vorgestellt. Die übrigen zwei Charaktere werden ergänzt, sobald es mehr Informationen dazu gibt. Wenn ihr mehr über die Neuerungen und Verbesserungen in der Definitive Edition wissen wollt, dann schaut euch diesen Guide an: Was ist neu in „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“?

Gefährten rekrutieren

In Xenoblade Chronicles X gibt es acht Hauptcharaktere, die größtenteils Mitglieder von BLADE (einer privaten Militärorganisation) sind. Jeder Charakter hat eine eigene Persönlichkeit, Hintergrundgeschichte und Kampffähigkeiten. Diese acht Hauptcharaktere sind:

Cross : Der stumme Protagonist, mit dem ihr beginnt.

: Der stumme Protagonist, mit dem ihr beginnt. Doug : Kriegsveteran und Skell-Pilot

: Kriegsveteran und Skell-Pilot Elma : Anführerin der Pathfinder-Division von BLADE

: Anführerin der Pathfinder-Division von BLADE Gwin : Soldat und Lins Freund aus der Armee

: Soldat und Lins Freund aus der Armee Irina : Ehemalige Soldatin der Ozeanischen Union

: Ehemalige Soldatin der Ozeanischen Union L : Erfinder, Einheimischer des Planeten Mira

: Erfinder, Einheimischer des Planeten Mira Lao : Geheimnisvoller Kämpfer, der mit Doug bei der Armee war

: Geheimnisvoller Kämpfer, der mit Doug bei der Armee war Lin: Technikexpertin und Mecha-Spezialistin

Neben der acht Hauptcharaktere gibt es außerdem noch elf weitere Begleiter, die ihr im Verlauf der Story rekrutieren könnt: Alexa, Bozé, Celica, Frye, H.B., Hope, Mia, Murderess, Nagi, Phog, Yelv, Liesel und Neilnail.

In erster Linie müsst ihr dem Fortschritt der Handlung folgen, damit ihr in neuen Kapiteln weitere Begleiter freischaltet. Zudem gibt es optionale Teammitglieder, die ihr mithilfe spezieller Aufgaben und Quests für eure Party gewinnt.

Auf der Minimap werden rekrutierbare Begleiter angezeigt, mit denen ihr manuell sprechen müsst. Im Menü könnt ihr diese Gefährten aber nicht bearbeiten. Der folgende Beitrag zeigt euch nun alle Begleiter, deren Fundorte und wie ihr sie rekrutiert.

Elma

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 29

: 29 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Titan-Jaguar

: Titan-Jaguar Waffen : Zwillingsschwerter und Zwillingspistolen

: Zwillingsschwerter und Zwillingspistolen Einzigartige Techniken : Schattenstreich, Ghost Factory

: Schattenstreich, Ghost Factory Standort als NPC: In der BLADE-Kaserne neben dem Story-Terminal

Elma ist die Anführerin der BLADE-Organisation und die Hauptprotagonistin der Handlung. Sie steht euch direkt nach der Charaktererstellung als Gefährtin zur Seite und bringt euch erste Grundlagen der Spielmechanik bei. Sie ist stets auf der Suche nach abgestürzten Pods und neuen Überlebenden.

Lin

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 13

: 13 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Protektor

: Protektor Waffen : Schild, Gatling Gun

: Schild, Gatling Gun Einzigartige Techniken : Fire Carnival, Drum Bash

: Fire Carnival, Drum Bash Standort als NPC: In der Küche der BLADE-Kaserne

Die 13-jährige Lin Lee Koo gilt als Genie und arbeitet als Ingenieurin bei BLADE. Sie spezialisiert sich auf die Entwicklung der Skells für das Schlachtfeld. Nachdem ihr Kapitel 1: New Los Angeles abgeschlossen habt, schließt sie sich als Begleiterin an.

Doug Barrett

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 30

: 30 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Ekto-Induktor

: Ekto-Induktor Waffen : Strahlenkanone, Photonklinge

: Strahlenkanone, Photonklinge Einzigartige Techniken : Startlight Beat, Exceed Slash

: Startlight Beat, Exceed Slash Standort als NPC: Im Hangar des Verwaltungsbezirks von New LA

Doug ist ein wahrer Krieger. Er ist Pilot eines Skells und dient dem Doll-Squad unter der Leitung von Elma. Schließt das dritte Kapitel ab, um ihn als Gefährten eurer Aufstellung hinzufügen zu können.

Gwin Evans

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 24

: 24 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Samurai-Pistolero

: Samurai-Pistolero Waffen : Langschwert, Sturmgewehr

: Langschwert, Sturmgewehr Einzigartige Techniken : Ultra Slash, Grenade Rush

: Ultra Slash, Grenade Rush Standort als NPC: Im Verwaltungsbezirk auf dem Division-Drive

Gwin schaltet ihr als Begleiter frei, wenn ihr das dritte Kapitel beendet habt. Der junge Recke ist ein Interceptor und dient der Organisation BLADE.

Lao Huang

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 31

: 31 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Stratos-Adler

: Stratos-Adler Waffen : Speer, Scharfschützengewehr

: Speer, Scharfschützengewehr Einzigartige Techniken : Afterburner, Balance Breaker

: Afterburner, Balance Breaker Standort als NPC: Während des vierten Kapitels neben Gwin im Division Drive des Verwaltungsbezirks

Achtung: In den Kapiteln 9, 10, 11 und 12, steht euch Lao Huang nicht als Begleiter zur Verfügung.

Der kühle Gefährte Lau Huang pflegt eine gesunde Beziehung zu Lin. Zudem ist er Anführer des Pathfinder-Teams Belisarda, die ebenfalls der Organisation namens BLADE angehören. Ihr schaltet den Charakter frei, indem ihr Kapitel 4 abschließt.

L'cirufe (L)

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : Unbekannt

: Unbekannt Spezies : Unbekannt

: Unbekannt Klasse : Protektor

: Protektor Waffen : Schild, Psycholauncher

: Schild, Psycholauncher Einzigartige Techniken : Mindstorm, Dual Dynamo

: Mindstorm, Dual Dynamo Standort als NPC: Am Ende der Armory Alley in seinem Laden

Der volle Name dieses Charakters ist L'cirufe. Im Austausch gegen Nahrung könnt ihr von ihm wertvolle Ausrüstung erhalten. Schließt das vierte Kapitel ab, um L eurer Party hinzufügen zu können.

Yelv

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : Unbekannt

: Unbekannt Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Ekto-Induktor

: Ekto-Induktor Waffen : Photonklinge, Strahlenkanone

: Photonklinge, Strahlenkanone Einzigartige Techniken : Spirit Change, Powered Gunner

: Spirit Change, Powered Gunner Standort als NPC: In der North Founders Street im Kommerzbezirk

Um Yelv als Begleiter freizuschalten, müsst ihr Level 13 erreicht und Kapitel 3 abgeschlossen haben. Er gehört der Reclaimer-Einheit von BLADE an, die in Mira nach abgestürzten Teilen der USS White Whale suchen.

Hector Birtwhistle (H.B.)

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 29

: 29 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Protektor

: Protektor Waffen : Schild, Sturmgewehr

: Schild, Sturmgewehr Einzigartige Techniken : Atomic Hit, Flamehand

: Atomic Hit, Flamehand Standort als NPC: Im Norden der Kathedrale des Wohnbezirks

Hector Birtwhistle ist – wie Lao Huang – Teil der Pathfinder-Einheit von BLADE. Ihr könnt ihn als Gefährten auswählen, sobald ihr ihn in der Quest „A New Rival“ getroffen habt. Dazu müsst ihr mindestens Level 13 sein und Kapitel 3 abgeschlossen haben.

Phog Christoph

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 24

: 24 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Aero-Viper

: Aero-Viper Waffen : Zwillingsschwerter, Zwillingspistolen

: Zwillingsschwerter, Zwillingspistolen Einzigartige Techniken : Crisis Zone, Sky High

: Crisis Zone, Sky High Standort als NPC: In der Nähe des Delivernance-Parks im Wohnbezirk von New LA

Der Schönling Phog Christoph gehört der Prospectors-Einheit von BLADE an. Diese sammeln Mineralien und Ressourcen auf dem Planeten Mira. Erreicht mindestens Level 13, schließt Kapitel 4 ab und absolviert die Mission „Backup Request“. Nachdem er eure erste Anfrage ablehnt, müsst ihr die Quest „Foggy Dilemma“ abschließen. Danach steht er euch als Begleiter zur Verfügung.

Alexa

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 21

: 21 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Stratos-Adler

: Stratos-Adler Waffen : Speer, Sturmgewehr

: Speer, Sturmgewehr Einzigartige Techniken : Over Specs, Voltage Max

: Over Specs, Voltage Max Standort als NPC: Vor dem Outfitters Test-Hanger im Industriebezirk

Als Mitglied der Outfitters-Einheit von BLADE versorgt Alexa sowohl die Skells als auch die Infanterie mit Waffen und Ressourcen. Erreicht Level 17, um die Rekrutierungs-Mission „Weaponized“ zu starten. Beendet anschließend Kapitel 4, absolviert die Quest „Guinea Pigs Wanted“ und besiegt sie in einem Kampf.

Frye

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 30

: 30 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Samurai-Pistolero

: Samurai-Pistolero Waffen : Langschwert, Gatling Gun

: Langschwert, Gatling Gun Einzigartige Techniken : Bullet Cyclone, Titan Reload

: Bullet Cyclone, Titan Reload Standort als NPC: In dem Repenta-Diner im Wohnbezirk

Frye ist der ältere Bruder von Phog und ist Mitglied der Interceptor-Einheit von BLADE. Zunächst müsst ihr Level 19 erreichen und Kapitel 4 abgeschlossen haben. Bevor ihr nun die Mission „Bottoms Up“ annehmt, müsst ihr Begleiter wie Gwin, Doug und Irina aus eurer Aufstellung entfernen. Beendet die Quest und Frye wird euer Gefährte.

Bozé Lowes

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 54

: 54 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Stratos-Adler

: Stratos-Adler Waffen : Speer, Scharfschützengewehr

: Speer, Scharfschützengewehr Einzigartige Techniken : Vortex, Bayonett Arts

: Vortex, Bayonett Arts Standort als NPC: In der Nähe der West-Melville-Straße im Gewerbegebiet

Bozé bildet neue Krieger für die Harriers-Einheit von BLADE aus. Diese spezielisiert sich auf den Kampf gegen übergroße Kreaturen auf Mira. Erreicht Level 20 und absolviert die Mission „Backup Request“.

Hope Alanzi

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 24

: 24 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Manipulator

: Manipulator Waffen : Messer, Psycholauncher

: Messer, Psycholauncher Einzigartige Techniken :

: Standort als NPC: Nachts vor der Kathedrale im Deliverance-Park, tagsüber im Wohnbezirk

Hope Alanzi kümmert sich um Probleme und Sorgen der Bevölkerung und ist Mitglied der Mediators-Einheit. Schließt das dritte Kapitel ab, erreicht mindestens Level 21 und helft ihr bei der Mission „Marry Me!“. Anschließend haltet ihr ein kurzes Pläuschchen im Wohnbezirk und ihr könnt sie als Begleiterin auswählen.

Murderess

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 26

: 26 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Aero-Viper

: Aero-Viper Waffen : Zwillingsschwerter, Psycholauncher

: Zwillingsschwerter, Psycholauncher Einzigartige Techniken : Gravity Accelerator, Seventh Edge

: Gravity Accelerator, Seventh Edge Standort als NPC: Im Hangar des Verwaltungsbezirks

Als Teil der Curator-Einheit begibt sich Murderess stets auf die Suche nach neuen Orten auf dem Planeten Mira. Um die Schönheit zu rekrutieren, müsst ihr Level 22 erreicht und Kapitel 5 abgeschlossen haben. Wenn ihr mit Murderess im Verwaltungsbezirk sprecht, sollte sich Irina in eurem Team befinden.

Kentaro Nagi

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 57

: 57 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Elite-Duellant

: Elite-Duellant Waffen : Langschwert, Gatling Gun, Inferno-Skell

: Langschwert, Gatling Gun, Inferno-Skell Einzigartige Techniken : Blossom Boisterous Dance, True Whirlwind Blade

: Blossom Boisterous Dance, True Whirlwind Blade Standort als NPC: Vor dem BLADE-Tower

Kentaro Nagi ist der ehemalige Kapitän der USS White Whale und Verteidigungsminister in New Los Angeles. Erreicht Level 32 und schließt Kapitel 8 ab, damit ihr die Mission „Nagis Zeit“ freischaltet. In Primordia's Northpointe Beach müsst ihr nun nur noch mit dem Minister reden, damit er sich euch anschließt.

Celica

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 18

: 18 Spezies : Qlurian

: Qlurian Klasse : Manipulator

: Manipulator Waffen : Messer, Zwillingspistolen

: Messer, Zwillingspistolen Einzigartige Techniken : Zero Zero, Noir Count

: Zero Zero, Noir Count Standort als NPC: Vor dem Integrated Production Plant im Gewerbegebiet

Im Laufe eures Abenteuers schließt sich Celica der Prospectors-Einheit an. Erreicht anschließend Level 33 und beendet Kapitel 8. Holt danach Elma und Lin in euer Team und sprecht mit dem Kommandanten Vandham im BLADE-Tower, folgt weiter der Quest, bis ihr Celica gefunden habt und schon wird sie sich euch anschließen.

Mia

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : 19

: 19 Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Manipulator

: Manipulator Waffen : Messer und Raygun

: Messer und Raygun Einzigartige Techniken : Beam Bomber, Clear Ray

: Beam Bomber, Clear Ray Standort als NPC: Am Deck des Schiffes der Ma-non

Mia gehört der Curator-Einheit von BLADE an und kann erst nach einer langen Quest-Reihe rekrutiert werden. Zudem verändert sich ihr Standort in Mira nach jeder Mission. Geht am besten wie folgt vor, um sie für eure Aufstellung zu gewinnen:

Nachdem ihr Kapitel 3 abgeschlossen habt, nehmt ihr die Quest „Mamma Mia“ an. Nach Beendigung von Kapitel 5 erhaltet ihr die Quest „Adventure“ von ihr. In Kapitel 6 holt ihr euch die Mission „Mighty Mia“ in Oblivia's Learning Ring ab. In Kapitel 9 absolviert ihr die Quest „A Girl's Wings“. In Kapitel 11 schließt ihr die vorletzte Mission „Definian Downfall“ ab.

Habt ihr alle fünf Schritte abgeschlossen, erhaltet ihr die Mission „Missing Mia“. Nach deren Abschluss könnt ihr Mia rekrutieren.

Liesel

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : Unbekannt

: Unbekannt Spezies : Mensch

: Mensch Klasse : Unbekannt

: Unbekannt Waffen : Unbekannt

: Unbekannt Einzigartige Techniken : Effect Charge

: Effect Charge Standort als NPC: Unbekannt

Liesel ist eine Testpilotin und hat früher bei der deutschen Firma „Arms Company“ als Kampfpilotin gearbeitet. Diese Firma war unter anderem an der Entwicklung des neuen Skells „Hraeselg“ beteiligt. Ihr könnt Liesel rekrutieren, nachdem ihr eure Skell-Lizenz nach Abschluss des Kapitel 6 erworben habt.

Neilnail

© Monolith Soft/Nintendo

Alter : Unbekannt

: Unbekannt Spezies : Qlurian

: Qlurian Klasse : Unbekannt

: Unbekannt Waffen : Unbekannt

: Unbekannt Einzigartige Techniken : Unbekannt

: Unbekannt Standort als NPC: Unbekannt

Neilnail gehört der Rasse der Qlurian an und ist eine Archäologin, die sich auf die Erforschung von außerirdischen Zivilisationen fokussiert und besonders an dem Planeten Erde interessiert ist. Ihr rekturiert Neilnail, indem ihr Kapitel 5 abschließt und Level 21 erreicht. Die dafür zuständige Quest „The Qlurian Archaeologist“ findet ihr an der rechten Seite des BLADE-Towers in New LA.

