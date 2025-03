21 Jahre später: PS5-Spieler feiern düsteres Shooter-Comeback

Fans von düsteren Shootern, in denen es vor Monstern nur so wimmelt, dürfen sich dieses Jahr nicht nur auf Doom: The Dark Ages freuen. Mit Painkiller kommt ebenfalls ein echtes Kult-Spiel auf die PS5, Xbox und den PC zurück. Den ersten Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Painkiller: Shooter kehrt nach 21 Jahren zurück

Der düstere Horror-Fantasy-Shooter Painkiller erschien ursprünglich 2004 auf dem PC und der Original-Xbox. 21 Jahre später dürfen sich Shooter-Fans über ein überraschendes Remake des Klassikers freuen – und das neue Painkiller soll dieses Mal auch auf der PlayStation groß rauskommen.

Entwickler Anshar Studios und Publisher 3D Realms bringen den Koop-Shooter zurück, in dem ihr euch im Fegefeuer wiederfindet und euch durch Horden von Dämonen ballern müsst. Ihr könnt den blutigen Kampf gegen die Monster mit bis zu 3 Freunden gemeinsam aufnehmen, doch auch ein Offline-Modus soll verfügbar sein.

Euch stehen vier verschiedene Charaktere zur Auswahl, deren Fähigkeiten ihr mithilfe von Tarot-Karten verstärken und ausbauen könnt. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, doch der rasante Shooter soll noch dieses Jahr erscheinen.

PS5-Fans freuen sich auf Shooter-Comeback

Auf YouTube sorgt der Ankündigungstrailer für Painkiller für große Begeisterung. Unter dem PS5-Trailer versammeln sich Shooter-Fans und teilen ihre Leidenschaft für das Original, das viele von ihnen vor 21 Jahren zum Release gezockt haben.

Die ältere Generation erinnert sich noch an dieses Meisterwerk. YouTube-User partizan716

Was zur Hölle? Bekommen wir 2025 wirklich ein neues Doom und ein neues Painkiller? YouTube-User RicochetForce

Ich bin mit Painkiller aufgewachsen und hab es mit meinen Brüdern gezockt. Bin völlig begeistert. YouTube-User djbammo

Das neue Painkiller sieht ziemlich schick aus – wir zeigen euch 7 weitere Spiele für PS5, Xbox und PC, die euch mit ihrer Grafik beeindrucken werden:

