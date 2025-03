PS Plus verliert 8 Spiele und das tut richtig weh

PS-Plus-Spieler haben nicht mehr viel Zeit. Schon bald verlassen 8 Spiele Sonys Abo-Service für die PlayStation. Unter ihnen sind auch ein paar Hits, die ihr vorher unbedingt noch zocken müsst.

Sony nimmt 8 Spiele aus dem PS-Plus-Abo

Sony erweitert PlayStation Plus Extra und Premium regelmäßig um neue Spiele, doch einige Gaming-Hits verabschieden sich auch wieder. Im April nehmen gleich 8 Spiele ihren Hut und das sind sie:

Animal Well

Tales of Kenzera: ZAU

Nour: Play with Your Food

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Kena: Bridge of Spirits

Slay the Spire

Glücklicherweise habt ihr noch etwas Zeit, um die Gaming-Hits nachzuholen. Die Spiele verlassen PS Plus voraussichtlich am 15. April.

PS Plus: Diese Highlights müsst ihr jetzt noch spielen

Animal Well

Ein besonders schmerzhafter Verlust für PS-Plus-Spieler ist Animal Well. Das atmosphärische Rätsel-Abenteuer wird auf der PC-Plattform Steam von 95 Prozent der Spieler positiv bewertet (auf Steam ansehen). Laut der Website HowLongtoBeat braucht ihr 11 Stunden, um die wichtigsten Inhalte im Spiel zu sehen. Worauf wartet ihr also noch?

Kena: Bridge of Spirits

Auch Kena: Bridge of Spirits solltet ihr nicht ungespielt verschwinden lassen. Das Action-Adventure beeindruckt besonders durch seine wunderschöne Optik. Auf Steam fallen 91 Prozent der Bewertungen positiv aus (auf Steam ansehen). Für Haupt- und Nebenquests setzt HowLongtoBeat 14-15 Stunden an.

Slay the Spire

Slay the Spire zählt zu den beliebtesten Roguelike-Deckbuildern. In unzähligen Anläufen müsst ihr das perfekte Kartendeck zusammenbauen und euch mit neuen Fähigkeiten an die Spitze des Turms durchkämpfen. Auf Steam fallen ganze 97 Prozent der Bewertungen positiv aus (auf Steam ansehen). Slay the Spire hat viel Wiederspielwert, sodass ihr bis zum 15. April kaum alles sehen könnt. Ihr habt aber noch Zeit, um ins Spiel hineinzuschnuppern.

Neue Spiele bei PS Plus Extra und Premium

PS Plus hat auch einige neue Spiele für euch. Seit dem 18. März könnt ihr Prince of Persia: The Lost Crown und mehr zocken:

