Kurz vor Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft begeistert PS-Plus-Abonnenten mit Fantasy-Hit

Mit Assassin’s Creed Shadows erscheint in wenigen Tagen eines der wichtigsten Spiele überhaupt für Ubisoft. Schon jetzt kann der französische Publisher immerhin PlayStation-Spieler glücklich stimmen, die für PS Plus Extra oder Premium zahlen.

Prince of Persia bald bei PS Plus Extra und Premium

Sony stellt die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium vor. Ein besonderes Highlight in diesem Monat stammt von Ubisoft: Es handelt sich um Prince of Persia: The Lost Crown (zum GIGA-Test). Ab dem 18. März könnt ihr das beliebte Metroidvania ohne Zusatzkosten auf PS4 und PS5 zocken.

Das sind alle neuen Spiele für PlayStation Extra und Premium:

UFC 5 (PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Syberia – The World Before (PS4, PS5)

Das sind alle neuen Spiele nur für PlayStation Premium:

Arcade Paradise VR (PS VR2)

Armored Core (PS4, PS5)

Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5)

Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5)

(Quelle: PlayStation-Blog)

Das sagen die Fans zu den neuen PS-Plus-Spielen

Bei den Fans auf Reddit kommt die Auswahl an PS-Plus-Spielen gut an. Das Highlight für die PlayStation-Spieler ist ohne Frage Prince of Persia: The Lost Crown. Nutzer mrellenwood schreibt sogar, dass Sony die neuen Spiele besser mit dem Ubisoft-Hit anpreisen sollte anstatt mit UFC 5. Andere Nutzer sind froh, dass sie das Metroidvania bisher noch nicht gekauft haben und es jetzt zocken dürfen, ohne nochmal zusätzlich Geld ausgeben zu müssen (Quelle: Reddit).

Ubisoft kann die positive Mundpropaganda gebrauchen. Der Release von Assassin’s Creed Shadows am 20. März steht vor der Tür und ist von großer Bedeutung. Nach einigen finanziellen Reinfällen steht es schlecht um den Publisher. Ein weiterer Flop könnte das Ende von dem Ubisoft bedeuten, das wir heute kennen.

