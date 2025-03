Open-World-RPG erobert PS4 und PS5: PlayStation-Spieler lieben das Mittelalter

Sony teilt eine Liste mit den beliebtesten Spielen auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Download-Charts machen klar, dass vor allem ein Mittelalter-RPG bei den Fans hoch im Kurs steht.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist PS5-König in Europa

Kingdom Come: Deliverance 2 (zum GIGA-Test) ist nicht nur der Liebling von PC-Spielern. Das Mittelalter-RPG triumphiert auch auf PlayStation-Konsolen. Die Top-Downloads im Februar 2025 zeigen die Dominanz vor allem in Europa.

Auf der PS5 steht Kingdom Come: Deliverance 2 auf Platz 1 der offiziellen Download-Charts, die einmal im Monat von Sony veröffentlicht werden. In den USA und Kanada reicht es noch für den dritten Platz.

Top 5 PS5-Downloads in Europa:

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

EA SPORTS FC 25

Grand Theft Auto V

Minecraft

Top 5 PS5-Downloads in den USA/ Kanada:

Monster Hunter Wilds

NBA 2K25

Kingdom Come: Deliverance 2

Call of Duty: Black Ops 6

Grand Theft Auto V

Auch PS4-Spieler zocken Open-World-Game im Mittelalter

Entwickler Warhorse Studios kann sich sogar auf einen doppelten Sieg freuen. Kingdom Come: Deliverance 1 erlebt ebenfalls eine Renaissance auf der PlayStation 4. In Europa wurde im Februar kein Spiel so oft auf der älteren Sony-Konsole heruntergeladen. In den USA und Kanada steht das Mittelalter-RPG auf dem zweiten Platz.

Top 5 PS4-Downloads in Europa:

Kingdom Come: Deliverance

Battlefield 5

Red Dead Redemption 2

EA SPORTS FC 25

Battlefield 1

Top 5 PS4-Downloads in den USA/ Kanada:

Red Dead Redemption 2

Kingdom Come: Deliverance

Battlefield 5

Batman: Arkham Knight

Gang Beasts

Warhorse Studios hat mit Kingdom Come: Deliverance 2 einen echten Ausnahmeerfolg abgeliefert, der selbst dem Vorgänger zu neuem Erfolg verhilft. Interessant ist der Unterschied zwischen den Regionen. Heinrichs Abenteuer in Böhmen sind für europäische PlayStation-Fans offenbar noch ein klein wenig interessanter – vielleicht, weil das Spiel näher an der eigenen Haustür spielt. In Nordamerika ist Red Dead Redemption 2 immerhin auch erfolgreicher als in Europa.

Für Tipps und Tricks zum Mittelalter-RPG könnt ihr euch unsere Komplettlösung anschauen:

