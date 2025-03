Für Prime-Kunden: Amazon verschenkt Shooter-RPG, das euch verdammt viele Freiheiten lässt

Mit 92 Prozent positiven Wertungen auf Steam überzeugt ein Kult-Shooter-RPG, das ihr bei Amazon Prime Gaming jetzt völlig kostenlos herunterladen könnt. Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst Prime-Mitglied sein.

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut kostenlos bei Amazon holen

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut ist ein Cyberpunk-Shooter-RPG, das von nicht Wenigen als ein absoluter Klassiker im Genre angesehen wird. Es handelt sich bei Human Revolution um das Prequel zum ersten Deus-Ex-Teil, das ihr allerdings auch vor den anderen Teilen spielen könnt – ganz besonders, wenn euch das originale Deus Ex etwas zu altbacken ist.

Wenn ihr Prime-Kunde bei Amazon seid, könnt ihr euch jeden Monat kostenlose Spiele bei Prime Gaming holen – und dieses Mal ist Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut dabei. Um das Spiel zu bekommen, geht ihr einfach auf die Seite von Amazon Gaming und ladet es euch herunter.

Kleiner Tipp: Seid ihr keine Prime-Kunden, könnt ihr euch einmalig das kostenlose Probe-Abonnement für Amazon Prime (30 Tage) holen und euch das Spiel dann downloaden. Ihr behaltet das Spiel auch nach der Kündigung des Abos.

Deus Ex - Human Revolution (Director's Cut): Trailer

Das Cyberpunk-Spiel, das jeder kennen sollte

Die Deus-Ex-Reihe ist schon seit langem Kult und wird oft als die beste Cyberpunk-Spielereihe überhaupt bezeichnet. Das originale Deus Ex: Human Revolution ist 2011 als Prequel zu Deus Ex erschienen und gleichsam der dritte Teil der Reihe. In der Director’s-Cut-Version sind alle DLCs enthalten; ihr bekommt also die gesamte Erfahrung auf einen Schlag.

In Deus Ex: Human Revolution spielt ihr den SWAT-Spezialisten Adam Jensen, der die Geheimnisse einer Biotech-Firma in einer dystopischen Zukunft beschützen soll. Als jedoch genau die Wissenschaftler umgebracht werden, die Jensen beschützen will, wendet sich das Blatt.

Der Cyberpunk-Shooter verbindet tiefgreifende RPG-Elemente mit einer immensen Freiheit, denn ihr könnt die Missionen auf ganz verschiedene Arten lösen – hackt ihr euch etwa in Systeme, um Informationen zu stehlen, überredet ihr andere, um voranzukommen, oder metzelt ihr euch einfach durch die Welt? Über Tech-Implantate könnt ihr euren Charakter in die eine oder andere Richtung weiterentwickeln – ganz ähnlich zu Cyberpunk 2077, aber besser umgesetzt, wenn ihr manche Fans fragt.

So oder so könnt ihr aber nichts verlieren, wenn ihr euch das Spiel als Prime-Kunde herunterladet und es ausprobiert – vielleicht ist es sogar euer neues Lieblingsspiel?

