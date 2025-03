Gratis-Games auf der Nintendo Switch: Diese 7 Hits könnt ihr völlig kostenlos zocken

Super Kirby Clash | Ein neuer Super-Kirby teilt aus! 4 / 9

In Super Kirby Clash zieht ihr los in ein Abenteuer, in dem ihr euch mit allerlei mächtigen Gegnern in einer klassischen Sidescroller-Ansicht kloppen müsst. Ihr könnt das Spiel mit RPG-Elementen entweder allein (mit Bot-Unterstützung) oder mit bis zu 3 Freunden gemeinsam zocken – die Kämpfe finden immer im Vierer-Team statt.

Indem ihr eure Skills verbessert, Erfahrung und Ingame-Währung sammelt könnt ihr Team Kirby in zahlreichen Quests zum Sieg führen (im Nintendo eShop ansehen).