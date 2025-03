Avowed: Totem und alle Totemfragmente von Galawains Horn finden

Auch in Galawains Horn könnt ihr wieder ein Totem und sechs dazugehörige Totemfragmente ausfindig machen. Deren Fundorte und Effekte verraten wir euch in diesem Guide zu Avowed.

Totem der Beharrlichkeit

In Galawains Horn könnt ihr ein letztes Mal sechs Totemfragmente und ein Totem finden. Wie üblich müsst ihr das Totem im Gruppenlager platzieren und die Fragmente einsetzen, ehe ihr von ihren passiven Effekten Gebrauch machen könnt. Konntet ihr noch nicht alle Fragmente in den anderen Gebieten ausfindig machen, ist das kein Problem. In den folgenden Artikeln werdet ihr fündig:

Totem "Die Beute des Jagdmeisters" finden

Das Totem befindet sich beim Schrein von Galawain. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Schrein von Galawain

Schrein von Galawain Effekt: Aktiviert passive Boni, wenn es im Gruppenlager platziert und mit fehlenden Fragmenten wiederhergestellt wird.

Das Totem ist in Galawains Horn sehr einfach zu finden. Sucht nördlich von Amalias Lager den Schrein von Galawain auf. Dort führen euch ein paar Treppen direkt hinauf zu einem Altar, wo das Totem schön übersichtlich platziert wurde. Das Kopfgeld: Congasar und Crusta könnt ihr hier ebenfalls abschließen.

Geweih eines älteren Hirsches finden

Das erste Fragment versteckt sich bei der Brücke zum Garten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Brücke zum Garten

Brücke zum Garten Effekt: Erhöht euren Schaden gegen anfällige Gegner um 75%.

Auch das erste Fragment müsst ihr nicht lange suchen. Im Südosten der Karte befindet sich die Brücke zum Garten. Direkt vor der Brücke könnt ihr rechts ein paar Felsvorsprünge nach unten klettern. Dort findet ihr eine Leiche. An ihrer Seite das gesuchte Fragment.

Bei der Hauptquest "Unsere Träume trennen uns weiterhin" müsst ihr die Brücke ohnehin aufsuchen. Ihr könnt euch das Totemfragment also gleich im Rahmen der Quest schnappen.

Drei Jägerpfeile finden

Das zweite Fragment befindet sich in den Schlummerfeldern. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Schlummerfelder

Schlummerfelder Effekt: +2 Macht, 2+ Konstitution

Im Südwesten von Galawains Horn liegen die Schlummerfelder, die ihr auch bei der Nebenquest "Grenzen des Altertums" besuchen müsst. Hier findet ihr westlich des Schnellreisepunkts einen zerstörten Turm. Innerhalb der Ruinen liegen die Jägerpfeile auf einer Kiste herum.

Geweih des verfolgten Hirsches finden

Das dritte Fragment befindet sich im Norden der Urtiefen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Höhle im Norden der Untiefen

Höhle im Norden der Untiefen Effekt: Kritische Treffer verursachen eine hohe Blutungsakkumulation.

Um das Geweih des verfolgten Hirsches einsammeln zu können, benötigt ihr die Begleiterin Yatzli an eurer Seite. Macht eine Schnellreise zum Leuchtfeuer im Norden der Untiefen und lauft dann durch den kaputten Zaun im Norden. Hier führen euch einige Felsvorsprünge über den brodelnden Lavafluss.

Auf der anderen Seite befindet sich eine Höhle, in der es vor Sandkriechern nur so wimmelt. Hier findet ihr auch eine von Lava überflutete Kammer, deren gegenüberliegendes Ende ihr erreichen müsst. Dornenbüsche versperren euch den Weg, die ihr mit Feuer oder mithilfe von Kai beseitigen könnt.

Folgt dann dem Pfad, bis ihr wieder Tageslicht erreicht und haltet euch dann rechts. Hier findet ihr eine Felswand-Illusion, die Yatzli auflösen kann. Hinter weiteren Dornenbüschen liegt das Totemfragment.

Jägerpfeile des Überlebens finden

Das vierte Fragment befindet sich hinter der Höhle im Norden der Untiefen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Im Norden der Untiefen (Verlorenes Dorf)

Im Norden der Untiefen (Verlorenes Dorf) Effekt: Das Töten eines Gegners erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden um 20%.

Habt ihr das Geweih des verfolgten Hirsches gerade eingesammelt, solltet ihr das Gebiet noch nicht verlassen. Ganz in der Nähe befindet sich mit den Jägerpfeilen des Überlebens nämlich das nächste Totemfragment. Zwar scheint das Gebäude im verlorenen Dorf zu stehen, allerdings könnt ihr es nur über die Höhle im Norden der Untiefen erreichen.

Vor der Felswand-Illusion steht ein großer, von Lava eingekesselter Turm. Hinter diesem Turm führt euch ein steiniger Pfad zu einem weiteren Gebäude. Darin liegen die Jägerpfeile des Überlebens auf einem Steintisch.

Wolfsfelltrophäe finden

Das fünfte Fragment liegt im Außenposten im Aschenwald. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Außenposten im Aschenwald

Außenposten im Aschenwald Effekt: Neue Kraft erzeugt barbarischer Ruf.

Ganz im Nordwesten von Galawains Horn findet ihr den Außenposten im Aschenwald. Im südlichsten Gebäude des Außenpostens ist die Wolfsfelltrophäe versteckt. Allerdings könnt ihr den Haupteingang nicht nutzen.

Angrenzend an dieses Gebäude führen euch Felsformationen zur Rückseite, wo ihr ein Loch an der Wand entdecken könnt. Direkt hinter dem Loch ist eine Stolperfalle, die ihr entschärfen solltet. Klettert über den Felsen auf das Dach und ihr findet die Trophäe auf dem Boden hinter einem schweren Hammer.

Zwei Jägerpfeile finden

Das letzte Fragment befindet sich auf dem Gipfel des Berges Forja. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Gipfel des Berges Forja

Gipfel des Berges Forja Effekt: Das Töten eines Gegners erhöht eure Schadensreduktion für 10 Sekunden um 4%.

Verfolgt die Hauptquest "Unsere Träume trennen uns weiterhin", um ganz in die Nähe des letzten Fragments zu gelangen. Es befindet sich am Gipfel des Berges Forja. Um es zu erreichen, müsst ihr die Minen des Berges Forja passieren, die ihr im Rahmen der Hauptquest ohnehin aufsucht.

Habt ihr den Gipfel erreicht, sucht den Südosten des Gebiets auf. Klettert die scharfkantigen Felstreppen nach oben. Das Totemfragment liegt auf einer Reisetasche und wartet hier nur darauf von euch eingesammelt zu werden.

