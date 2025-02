Avowed: Totem und alle Totemfragmente der Smaragdtreppe finden

In der Smaragdtreppe von Avowed könnt ihr wieder sechs Tomemfragmente und ein Totem mit völlig neuen passiven Boni finden. Wo ihr danach suchen müsst, erfahrt ihr in diesem Guide.

Totem des Trotzes

Ähnlich wie bei den Totemfragmenten der Dämmerküste müsst ihr auch hier wieder sechs Totemfragmente und ein Totem ausfindig machen, um passive Vorteile zu erhalten - dieses Mal im zweiten Gebiet, der Smaragdtreppe. Bei der Händlerin Lluisa Melcer könnt ihr das Dokument "Fragmente der Opfergabe" für 500 Kupfer-Skeyt kaufen, womit die Quest "Totem des Trotzes" startet. Lluisa befindet sich am Bauernmarkt von Maxims Anrecht.

Wollt ihr so viel Geld für das Dokument nicht aufwenden, ist das kein Beinbruch. Die Quest startet automatisch mit der ersten Aufnahme eines Fragments. Wo sich die genauen Fundorte sämtlicher Quest-Gegenstände befindet und welche Vorteile sie mit sich bringen, erfahrt ihr im Folgenden:

Opferdolch finden

Das erste Totemfragment befindet sich bei "Verlassene Farmen". (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Verlassene Farmen

Verlassene Farmen Effekt: Neue Kraft erzeugt Schlagwirbel.

Der Opferdolch ist im Grunde einfach zu finden, aber leicht zu übersehen. Sucht im Norden der Smaragdtreppe nach dem Ort "Verlassene Farmen". Hier befindet sich übrigens auch das Kopfgeldziel: Farm-Xaurips. Der Dolch steckt an einem mit Holzbrettern vernagelten Hintereingang eines Gebäudes, gemeinsam mit einer Notiz.

Götze der verdeckten Verschwörungen finden

Das zweite Fragment befindet sich in "Versunkenes Dorf". (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Düstere Feuchtgebiete, Versunkenes Dorf

Düstere Feuchtgebiete, Versunkenes Dorf Effekt: +2 Konstitution, +2 Geschicklichkeit

Der Götze der verdeckten Verschwörungen befindet sich im Nordwesten der Smaragdtreppe. Sucht "Versunkenes Dorf" in den Düsteren Feuchtgebieten auf. Der Götze befindet sich innerhalb eines Gebäudes. Um es betreten zu können, müsst ihr hinter dem Haus nach einer Statue Ausschau halten. Sie hält eine Laterne mit einem Knopf in der Hand. Drückt ihn, um die Türen zu öffnen.

Götze des heimlichen Hasses finden

Das dritte Fragment versteckt sich in der Uralten Grotte. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Urwald, Uralte Grotte

Urwald, Uralte Grotte Effekt: Erhöht den Schaden gegen ahnungslose Gegner um 25%.

Der Götze des heimlichen Hasses versteckt sich im Südwesten der Smaragdtreppe in der Uralten Grotte. Findet ihr den Höhleneingang nicht direkt, könnt ihr das Kopfgeld - Uralte Nuna annehmen. Dabei handelt es sich um einen monströsen Bären, der ebenfalls in der Grotte haust.

Startet am Leuchtfeuer an der Niederwaldlichtung, südlich des Waldläufer-Außenpostens (sofern ihr über das Leuchtfeuer an der Uralten Grotte noch nicht verfügt) und begebt euch in die Höhle. Sucht dort nach ein paar Treppen, die euch tiefer in die Grotte führen.

Steigt unten angekommen nicht ins Wasser, weil ihr anderenfalls Giftschaden erleidet. Ihr könnt vom zerstörten Geländer aus auf einen Felsen springen und gelangt von dort aus auf das gegenüberliegende Plateau, wo ihr einen Dornenbusch verbrennen müsst, um weiter voranzukommen. Sucht in den schmalen Gängen nach einem kleinen Durchgang, um den Götzen zu erreichen.

Götze der gewaltsamen Rebellion finden

Das vierte Fragment befindet sich beim Hauptquartier der Waldläufer. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Hauptquartier der Waldläufer

Hauptquartier der Waldläufer Effekt: Erhöht den Schaden gegen "Schädel"-Gegner.

Sucht im Osten der Smaragdtreppe das Hauptquartier der Waldläufer auf, um euch den Götzen der gewaltsamen Rebellion zu schnappen. Auf der rechten Seite des Hauptquartiers findet ihr ein paar übereinander gestapelte Fässer und eine Überdachung. Springt über die Fässer auf das Dach und klettert dann immer weiter den Turm hinauf. An seiner Spitze liegt der Götze auf ein paar Kisten.

Gebetsperlen aus Obsidian finden

Das fünfte Fragment befindet sich bei der Delemgan-Lichtung. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Delemgan-Lichtung

Delemgan-Lichtung Effekt: Kritische Treffer verursachen eine hohe Giftakkumulation.

Bei der Hauptquest "Die Beseelungsmethode" müsst ihr die Delemgan-Lichtung aufsuchen und gelangt dadurch ganz in die Nähe der Gebetsperlen. Richtet ihr euch inmitten des Platzes gen Westen aus, seht ihr einen Höhleneingang. Geht hinein und folgt dem Pfad zu einer großen Wurzel.

Klettert diese Wurzel hinauf und springt dann auf die gegenüberliegende Seite auf das Plateau. Hier befinden sich die Gebetsperlen aus Obsidian bei einer Leiche.

Halskette mit Bildnis finden

Das sechste Fragment befindet sich in Naku Tedek. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Gelände von Naku Tedek, Naku Tedek

Gelände von Naku Tedek, Naku Tedek Effekt: Nachdem ein Gegner euch Schaden zugefügt hat, verursacht euer nächster Angriff innerhalb von 10 Sekunden +20% des ursprünglichen Schadens, den ihr erlitten habt. Kumuliert mit Vergeltung.

Im Rahmen der Hauptquest "Uralter Boden" sucht ihr Naku Tedek auf und schaltet dort einen geheimen Durchgang frei. Diesen Durchgang müsst ihr betreten, wenn ihr die Halskette finden wollt. Ihr könnt sie also erst im Rahmen der Hauptquest oder danach aufsuchen.

Steigt in Naku Tedek die Wendeltreppe nach unten oder springt über die Wurzeln runter – Hauptsache ihr landet im Untergeschoss. Dort findet ihr zu eurer Linken eine verschlossene Steintür. Direkt davor könnt ihr sie mithilfe von Elektrizität öffnen.

Dahinter seht ihr eine große Wurzel, die ihr erklimmen müsst. Wirkt einen Frostzauber oder werft eine Granate mit Frostschaden auf den Teich, um eine Eisscholle zu erzeugen und klettert rauf. Erklimmt dann das Plateau, um die Halskette auf einem Steintisch zu finden.

Totem "Die Opfergabe des Intriganten" finden

Das Totem befindet sich beim Schrein von Skaen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Delemgan-Lichtung, Schrein von Skaen

Delemgan-Lichtung, Schrein von Skaen Effekt: Aktiviert passive Boni, wenn es im Gruppenlager platziert und mit fehlenden Fragmenten wiederhergestellt wird.

Dreht euch vom "Leuchtfeuer am Delemgan-Lichtung" Richtung Osten, könnt ihr eine Brücke sehen, auf die ihr gelangen müsst und habt gleichzeitig ihren Zugang im Blick. Auf der rechten Seite führt eine steinerne Wendeltreppe nach oben.

Oben angekommen, lauft über die Brücke und klettert geradeaus über die Felsvorsprünge noch weiter nach oben. So gelangt ihr zu einem kleinen Häuschen mit weiteren Treppen, die euch direkt zum Totem führen.

