Avowed: Totem und alle Totemfragmente von Splitterhang finden

Seid ihr auf der Suche nach dem Totem und den zugehörigen Totemfragmenten von Splitterhang? Dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Guide zu Avowed verraten wir euch alle Fundorte und deren Effekte.

Totem der Offenbarung

Auch im dritten Gebiet von Avowed, dem Splitterhang, könnt ihr wieder ein Totem und sechs Totemfragmente finden. Wie üblich startet die Quest automatisch, sobald ihr eines der Fragmente oder das Totem selbst eingesammelt habt. Die Quest-Gegenstände bescheren euch wieder völlig neue passive Boni, sobald ihr das Totem im Gruppenlager zusammengesetzt und aktiviert habt.

In Splitterhang sind die meisten Fragmente etwas einfacher zu finden als in den letzten beiden Gebieten, da sie sich oft in der Nähe von Missionszielen verstecken. Habt ihr noch nicht alle Fragmente aus den anderen Gebieten eingesammelt, ist das kein Problem:

Totem "Augen des Verschleierten" finden

Das Totem befindet sich im Schrein von Wael. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Schrein von Wael

Schrein von Wael Effekt: Aktiviert passive Boni, wenn es im Gruppenlager platziert und mit fehlenden Fragmenten wiederhergestellt wird.

Dieses Mal starten wir direkt mit dem Totem, weil es sich nicht weit vom Startgebiet entfernt auffinden lässt. Lauft von "Infiziertes Gehöft" aus einfach Richtung Süden, um den Schrein von Wael zu erreichen. Folgt den Höhlengängen, bis ihr in einer Kammer landet.

Dort wird euch das Totem des Verschleierten auf einem Podest präsentiert. Es ist kaum zu übersehen. Rechts vom Totem findet ihr auch gleich das nachfolgende Fragment:

Rubinauge finden

Das erste Totemfragment findet ihr ebenfalls im Schrein von Wael. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Schrein von Wael

Schrein von Wael Effekt: Neue Kraft erzeugt Schatten des Jenseits.

Rechts vom Totem und direkt nach dem Gang, aus dem ihr gekommen seid, lässt euch ein schmaler Höhlengang den Schrein von Wael noch weiter erkunden. Kriecht an den leuchtenden Augen vorbei und klettert anschließend ein paar Felsvorsprünge nach oben.

Hier trefft ihr auf eine Person namens "Schutz des Auges". Nach einem kurzen Gespräch übergibt sie euch das Rubinauge freiwillig. Mit Ausnahme einer Schatztruhe gegenüber vom Totem gibt es hier nichts mehr zu finden.

Topasauge finden

Das Topasauge befindet sich in der Leviathansenke. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Leviathansenke

Leviathansenke Effekt: +2 Intellekt, +2 Wahrnehmung

Habt ihr die Nebenquest "Erster Feindkontakt" angenommen, ist dies die beste Möglichkeit euch dieses Totemfragment zu schnappen. Hierbei müsst ihr nämlich die Abzeichen vermisster Milizmitglieder einsammeln. Das Topasauge befindet sich direkt hinter der Leiche von Manus auf einem Tisch.

Amethystauge finden

Das Amethystauge befindet sich bei "Uraltes Seebett". (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Uraltes Seebett

Uraltes Seebett Effekt: Durch das Wiederherstellen von Essenz wird auch eine kleine Menge Gesundheit wiederhergestellt.

Im Osten vom Uralten Seebett und direkt südlich von Scaedelef liegt der Topas unter einem Felsüberhang auf einem Stein. Ihr sucht diese Gegend auch im Rahmen der Nebenquest "Das, was übrig bleibt" auf. Unter Umständen müsst ihr ein wenig näher an den Amethyst herantreten, damit der orangefarbene Schimmer seine genaue Position verrät.

Saphirauge finden

Das Saphirauge befindet sich in der Sandmeeroase. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Sandmeeroase

Sandmeeroase Effekt: Kritische Treffer verursachen eine zufällige Akkumulation.

Habt ihr in Drittborn die Nebenquest "Ein letztes Getränk" angenommen, ist das eine Prima Gelegenheit euch auch gleich das Saphirauge zu schnappen. Beim Leuchtfeuer an der Sandmeeroase (im Osten von Großes Sandmeer) trefft ihr auf Tauwe, der die Oase gerne für eine kleine Abkühlung nutzt. Das solltet ihr auch tun. Springt ins Wasser und sucht den Grund der Oase auf. Dort findet ihr auch das Saphirauge.

Achatauge finden

Das Achatauge befindet sich in den Ruinen des Sandmeeres. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Ruinen des Sandmeeres

Ruinen des Sandmeeres Effekt: Die Aktivierung einer Fähigkeit der Stufe 15 oder 20 gewährt +5% Schadensreduktion für 10 Sekunden.

Habt ihr das Saphirauge eingesammelt, könnt ihr euch im Grunde auch gleich das Achatauge schnappen. Lauft von der Oase aus einfach Richtung Norden zu den Ruinen des Sandmeeres. Der Hauptzugang ist verschlossen. Ihr müsst also einen anderen Weg finden.

Klettert nordöstlich vom Eingang über eine Leiter und anschließend über ein weiteres Holzgerüst, um den Zugang zum zweiten Stockwerk der Ruinen zu erreichen. Springt dann ein Stockwerk nach unten und sucht dort nach einem beleuchteten Raum. Im Inneren liegt das Achatauge auf einem Steintisch.

Smaragdauge finden

Das Smaragdauge befindet sich beim Haizahn. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Haizahn

Haizahn Effekt: Erhöht eure Chance auf einen kritischen Treffer um 5%.

Im Rahmen der Hauptquest "Stell dich deinen Ängsten" (bei der ihr auch einen neuen Begleiter bekommt) müsst ihr Ryngrims Reich aufsuchen. Die Gelegenheit könntet ihr nutzen, um das Smaragdauge beim südlich gelegenen Haizahn an euch zu nehmen.

Südöstlich des Gruppenlagers findet ihr einen großen Steinturm, der von Baugerüsten umschlossen ist. Klettert auf die Spitze des Gerüsts und lasst euch dann auf den Turm fallen. Das Smaragdauge liegt neben einer Schließkassette, die mit einigen Materialen aufwartet.

