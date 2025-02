Kingdom Come Deliverance 2: Jenseits des Grabes (Siegel im Grab finden)

Im Auftrag "Jenseits des Grabes" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr für Ratte von der Gilde ein Siegel im Grab finden. Doch die Scuhe erweist sich als schwierig, da euch ein Plünderer zuvor gekommen ist. Wo ihr das Siegel finden könnt, zeigen wir euch in unserer Lösung.

"Jenseits des Grabes" starten

Sprecht nach Abschluss der Nebenquest „Ein Festmahl für die Armen“ mit Ratte im „Rattenloch“. Es handelt sich dabei um eine der Schankmägde in der Schenke. Ihr sollt für sie auf dem Friedhof vom Kloster Sedletz das Grab des Minenbesitzers Hanuman Rot plündern und ihr das Siegel des Verstorbenen bringen.

Ratte ist die Schankmagd im "Rattenloch". (© Screenshot GIGA)

Tipp: Erschöpft alle weiteren Dialoge mit Ratte, dann könnt ihr einen Diebestalisman von ihr kaufen. Sie will 200 Groschen dafür (wir konnten den Preis auf 145 Groschen drücken). Der Talisman „Henkershaar“ landet daraufhin in eurem Inventar unter „Sonstiges“. Laut Item-Beschreibung gibt er euch +3 Glücksbonus und -1 Niedertrachtschance. Ein netter Gag. Weiterer solcher Talismane könnt ihr später finden.

Das Siegel im Grab finden

Sofern noch nicht geschehen, müsst ihr auf dem Friedhof von Sedletz mit Bruder Morticius sprechen, um die Nebenquest „Staub zu Staub“ zu starten. Dadurch könnt ihr im Gebäude auf dem Friedhof mit der Falltür in der Mitte interagieren. Daraufhin fällt Heinrich in einer Zwischensequenz in die Gruft darunter. Lauft hier Richtung Süden bis zu einer Wand, die ihr zerstören könnt, indem ihr mit dieser interagiert.

Diese Wand südlich in der Krypta müsst ihr zerstören. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anschließend müsst ihr mit der Springen-Taste zum Sarg dahinter klettern und ihn öffnen. Im Sarg findet ihr nur wertlosen Plunder, aber nicht das Siegel. Der Totengräber muss es geraubt haben.

Das Haus des Totengräbers durchsuchen (Optional)

Ihr könnt jetzt zum markierten Haus des Totengräbers weiter nördlich gehen und euch hineinschleichen. Tagsüber treibt sich der Totengräber draußen herum und er lebt zudem allein. Auf dem Dachboden findet ihr eine Truhe, die verschiedene Diebestalismane enthält. Das Siegel ist allerdings nicht dabei. Die Talismane könnt ihr später an Ratte verkaufen, wenn ihr wollt.

Den Totengräber ausrauben

Das Siegel trägt tatsächlich der Totengräber bei sich und ihr müsst es ihm per Taschendiebstahl klauen. Alternativ könnt ihr ihn auch von hinten umhauen und euch so das „Siegel eines Schachtbesitzers“ von ihm nehmen.

Das Siegel könnt ihr einfach per Taschendiebstahl vom Totengräber klauen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Siegel Ratte geben

Bringt das Siegel zurück zu Ratte und streicht eure Belohnung in Höhe von 225 Groschen ein. Zudem bekommt ihr einen Boost für eure Agilität-Fertigkeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr direkt die Folgequest „Der Schatz der Deutschen“ bei ihr starten.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

