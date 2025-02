Kingdom Come Deliverance 2: Belagert (Verhöre den Gefangenen)

In der 28. Hauptquest "Belagert" von Kingdom Come Deliverance 2 befindet ihr euch bereits im 11. Tag der Belagerung. Ihr sollt einen Gefangenen verhören und müsst Soldaten für einen Überfall auswählen. Alle Questschritte lösen wir mit euch in unserer Komplettlösung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Sprecht mit euren Verbündeten

Zu Beginn der Quest sprecht ihr mit euren Verbündeten und plant die nächsten Schritte. Eure Dialogentscheidungen spielen hier keine Rolle. Ihr sollt einen Gefangenen verhören und drei eurer Männer für einen Überfall auswählen.

Tipp: Die Nahrungsknappheit macht sich in dieser Quest erstmals bemerkbar und ihr startet mit dem Hunger-Debuff in die Mission. Hunger verringert eure maximale Ausdauer und schwächt auch eure Gesundheit. Geht nach Queststart also erstmal in die Küche und esst aus dem Topf, um den Debuff loszuwerden.

Anzeige

Esst aus dem Topf in der Küche, um den Hunger-Debuff zu entfernen. (© Screenshot GIGA)

Sprich mit deinen Männern beim Tor, Innenhof und Außenhof (Optional)

Ihr könnt optional zunächst mit euren Männern im Innenhof, beim Tor und im äußeren Hof sprechen.

Anzeige

Wähle Männer für den Überfall aus

Drei der sechs Männer müsst ihr für den Überfall bestimmen. Wen ihr dabei nehmt, spielt keine Rolle, alle werden am Ende der Quest lebend zurückkommen. Wir haben Kubyenka, Samuel und Kozliek ausgewählt.

Verhöre den Gefangenen mit dem Teufel

Im Innenhof führt eine Tür nach unten zur Folterkammer.

Über diese Tür gelangt ihr zur Folterkammer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht mit dem Knochenteufel und startet das Verhör. Ihr könnt vorher noch auswählen, was ihr fragen möchtet:

Nach Markwart und von Bergow fragen: Diese Info ist für den Überfall nicht relevant, aber ihr könnt diese Frage stellen.

Diese Info ist für den Überfall nicht relevant, aber ihr könnt diese Frage stellen. Nach den Schwachpunkten des Lagers fragen: Dies ist die wichtige Info für den Überfall. Ihr könnt auch noch danach fragen, wenn ihr zuerst nach Markwart und von Bergow gefragt habt.

Dies ist die wichtige Info für den Überfall. Ihr könnt auch noch danach fragen, wenn ihr zuerst nach Markwart und von Bergow gefragt habt. Ich überlasse es dir: Ihr könnt das Verhör komplett dem Knochenteufel überlassen. In diesem Fall wird er durch Folter die nötigen Infos beschaffen.

Anzeige

Um beim Verhör ohne Folter erfolgreich zu sein, müsst ihr diverse Skill-Checks bestehen, damit der Gefangene redet. Scheitern sie, müsst ihr foltern. Das beste Resultat erzielt ihr, indem ihr nach den Vorräten, Munition und den Belagerungswaffen im Lager fragt. Wenn ihr aber zumindest eine dieser drei Infos bekommt, endet das Verhör erfolgreich.

Gib Capon und den Schützen Bescheid, dass der Überfall beginnen kann

Sprecht mit Hans Capon auf dem südlichen Wehrgang und gebt den Startschuss für den Überfall. Er bietet euch einen Bogen oder eine Armbrust an. Je nach Wahl bekommt ihr eine andere Waffe.

Bogen: Hornstrauchjagdbogen und 30x Langstreckenpfeile

Hornstrauchjagdbogen und 30x Langstreckenpfeile Armbrust: Alte Schlachtfeld-Armbrust und 30x Schützenbolzen

Aufgrund der höheren Feuerrate empfehlen wir euch einen Bogen zu benutzen. Ihr könnt natürlich auch euren eigenen verwenden.

Anzeige

Schieße von den Mauern aus auf Gegner!

Nach Kampfbeginn müsst ihr von den Mauern auf die Feinde unterhalb schießen. Von links rücken derweil eure Verbündeten mit Fackeln an.

Beseitige die feindlichen Schützen!

Erledigt als Nächstes die Gewehrschützen, die von rechts anrücken. Danach brennen eure Soldaten die feindlichen Ressourcen nieder.

Beseitige die Pavesenträger!

Von links rücken danach Soldaten mit Turmschilden an. Schießt so lange auf sie, bis eine Zwischensequenz startet. Der Feind zieht sich zurück und ihr sprecht anschließend mit dem Knochenteufel.

Die Soldaten sind hinter den Pavesen nur schwer zu treffen. (© Screenshot GIGA)

Erstatte Zizka Bericht

Sprecht mit Zizka in der Festung und erschöpft alle Dialoge bei ihm.

Ruhe dich aus

Legt euch danach in euer Bett, um euch auszuruhen. Es startet eine Zwischensequenz und die Belagerung springt zu Tag 25. Die Quest endet an dieser Stelle.

Weiter geht es mit der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

Einfach unzertrennlich: Zu welchen Spielen gehören diese 15 Sidekicks?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.