Kingdom Come Deliverance 2: Der Nachsteller (Katharinas Schuh & Stalker finden)

Die verpassbare Quest "Der Nachsteller" in Kingdom Come Deliverance 2 schickt euch auf die Jagd nach einem Stalker, der Katharina belästigt. Wie ihr die Quest starten und lösen könnt und darüber hinaus Katharinas gestohlenen Schuh findet, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Der Nachsteller" starten

Diese Quest kann sehr leicht verpasst werden, denn sie ist nur während der 22. Hauptquest "Die Höhle des Löwen" absolvierbar. Ihr könnt sie auf zwei verschiedene Arten beginnen.

1. Option: Nachdem ihr während der Hauptquest in Sigismunds Lager angekommen seid und Katharina euch im Badehaus des Lagers in den Plan eingeweiht hat, sollt ihr euch als Nächstes verpflichten lassen. Es erscheint dann ein neues Questsymbol bei Katharina, das euch auf der Karte angezeigt wird. Sprecht sie an und wählt den Dialog "Was kann ich für dich tun?" , um die Quest zu beginnen.

Nachdem ihr während der Hauptquest in Sigismunds Lager angekommen seid und Katharina euch im Badehaus des Lagers in den Plan eingeweiht hat, sollt ihr euch als Nächstes verpflichten lassen. Es erscheint dann ein neues Questsymbol bei Katharina, das euch auf der Karte angezeigt wird. Sprecht sie an und wählt den Dialog , um die Quest zu beginnen. 2. Option: Später in der Hauptquest habt ihr einen Dialog bei der Leiche von Chertan mit Dietrich und Musa. Wählt hier die Dialoge (Schweigen) → (Schweigen) → (Für Musa einstehen) → (Schweigen) → Wir sollten Musa helfen. → Weißt du wirklich nicht, was zu tun ist? → Eine Frau aus dem Badehaus hilft uns. Dadurch wird ein optionaler Questschritt freigeschaltet und ihr könnt mit Katharina sprechen. Wählt bei ihr den Dialog "Ich muss die Wache von Musa weglocken.", wobei sie euch nur helfen wird, wenn ihr für sie "Der Nachsteller" abschließt.

Nach dem ersten Gespräch mit Katharina im Badehaus, könnt ihr "Der Nachsteller" bei ihr beginnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erschöpft alle Dialoge bei Katharina und stimmt zu, ihr zu helfen, einen Spanner unter den Kumanen ausfindig zu machen, der sich nachts zu Katharinas Zelt schleicht. Die Nebenquest lässt sich auf zwei verschiedene Arten lösen

Lauere dem Spanner im Badehaus auf (Optional)

Am einfachsten löst ihr die Quest, indem ihr die Zeit vorspult, bis es nach Nacht ist (ca. ab 1 Uhr). Lasst die Zeit aber etwas abseits von Katharinas Zelt vergehen, sodass der Spanner euch nicht direkt sieht, denn sonst läuft er weg. Nachts steht dann der Kumane Chakan vor dem Zelt. Nähert euch ihm von hinten und sprecht ihn, um ihn zur Rede zu stellen.

Chakan taucht nachts vor Katharinas Zelt auf. (© Screenshot GIGA)

Finde heraus, wer Katharina nachstellt (Katharinas Schuh finden)

Eine weitere Möglichkeit ist es, Katharinas Schuh zu finden, den der Spanner bei einem seiner Besuche hat mitgehen lassen. Als Suchbereich wird euch allerdings der gesamte Ostteil des Lagers markiert. Chakans Zelt mit dem Schuh findet ihr westlich im Suchbereich etwas östlich vom Waffenschmied. Wenn ihr hier nachts vor Mitternacht auftaucht, könnt ihr den Schuh einsammeln und direkt auch Chakan ansprechen, der daneben schläft.

An dieser Stelle im Suchbereich findet ihr Chakans Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Chakan schläft bis Mitternacht im Zelt und neben ihm findet ihr den gestohlenen Schuh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sorge dafür, dass Chakan Katharina in Ruhe lässt

Wie auch immer ihr Chakan findet, müsst ihr ihn nun überzeugen, Katharina fortan in Ruhe zu lassen. Das Problem ist, dass er nur Ungarisch spricht und euch nicht verstehen kann. Die beiden Redekunst-Checks (Schwer und sehr schwer) werden daher nur funktionieren, wenn ihr sehr hohe Werte habt. Ansonsten könnt ihr ihn nur noch bestechen (200 Groschen) oder eure Fäuste sprechen lassen.

Sag Katharina, was mit Chakan geschehen ist

Egal, wie ihr die Situation gelöst habt, gebt Katharina anschließend Bescheid. Wenn ihr Katharina zusätzlich ihren Schuh wiederbringt, könnt ihr mehr Ruf bei ihr sammeln. Keine schlechte Idee, wenn ihr die Romanze mit Katharina erleben wollt.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

