Kingdom Come Deliverance 2: Schatz im Silberhof (Welschen Hof einnehmen)

In der 25. Hauptquest "Schatz im Silberhof" von Kingdom Come Deliverance 2 infiltriert ihr den Welschen Hof, um Sigismunds Silber zu klauen und gebt euch dafür als falscher Geistlicher aus. Wie ihr dabei das Achievement "Ein wahrer Kardinal" freischaltet und fette Beute macht, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Kaufe etwas bei Straßenhändlern (Optional)

Zu Beginn dieser Quest spielt ihr als Pater Godwin, der die Rolle eines italienischen Kardinals übernimmt. Heinrich und die anderen spielen eure Garde. Zunächst lauft ihr zum Welschen Hof und kommt dabei rechts an Straßenhändlern vorbei. Lustigerweise könnt ihr sie auf Italienisch oder Tschechisch beleidigen und einfach weiterlaufen. Es lohnt sich allerdings zu stoppen und mit ihnen zu handeln.

Haltet bei diesem Straßenhändler, um ein paar Geschäfte zu machen. (© Screenshot GIGA)

Fragt die Händler nach Kunstwerken und anschließend nach der Figur der heiligen Barbara. Ihr könnt die Figur für 100 Groschen kaufen oder eine schwere Redekunstprüfung bestehen, um den Preis auf 50 Groschen zu drücken. Die Figur der heiligen Barbara kann später eingesetzt werden, nehmt sie also unbedingt mit!

Hinweis: Bei Theoderichs Zeichnung und den Kruzifix des heiligen Jakobus handelt es sich hingegen um wertlosen Plunder. Ihr braucht sie nicht zu kaufen, genauso wenig wie die Lebensmittel, die die Händler euch andrehen wollen.

Begib dich zum Welschen Hof

Folgt weiter dem Weg, bis ihr bei Jeremiaz Naaz ankommt, der am Eingang zum Welschen Hof steht.

Verpassbare Trophäe "Ein wahrer Kardinal": Wenn ihr diese Trophäe freischalten wollt, dürft ihr ab jetzt und während der darauffolgenden Kirchenratssitzung nicht zu viel Verdacht erregen. Merkt euch dafür generell, keine überflüssigen Dialoge zu führen. Zudem spricht Pater Godwin besser Italienisch, wenn ihr euch in der ersten Phase der Trunkenheit befindet. Haltet euch an die folgende Lösung für die Dialoge, dann erhaltet ihr die Trophäe am Ende der Sitzung.

Wählt im Dialog mit Jeremias folgende Dialoge:

(Verbeugen) (Ausweichen)

Jeremiaz wird Heinrich genau beäugen, da er ihn aus der Nebenquest "Von zweifelhaftem Ruhm" kennt. Allerdings fliegt ihr hier nicht auf.

Folge Jeremias Naaz zum Kirchenrat

Folgt Jeremias in den Hof und vermeidet die optionalen Gesprächsmöglichkeiten auf dem Weg. Er wird euch schließlich dem Soldaten Giuseppe Cabrini vorstellen, der fließend Italienisch spricht. Wählt folgende Dialogoptionen, um diese brenzlige Situation zu meistern:

(Herzlich auf Italienisch begrüßen) Warum bist du geblieben? Wie viele Wachen befehligst du? Wie lebte es sich hier so? (Verabschieden und gehen) Komm. (Dem Rat beiwohnen)

Diskutiere über den Streit in der Kirche

Als Nächstes startet eine Zwischensequenz und ihr werdet im Sitzungssaal von Adligen und zwei streitenden Religionsgemeinschaften empfangen. Eure Aufgabe ist es, euch die Beweggründe beider Gruppierungen anzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen. Um so wenig Verdacht wie möglich zu erregen, was auch die Trophäe freischaltet, solltet ihr wie folgt vorgehen:

Nach der Zwischensequenz antwortet ihr mit "(Formell fortfahren)" und "Der Papst ist noch nicht zu einer Entscheidung gekommen". Sobald ihr euch frei bewegen könnt, trinkt links im Raum vom Weinfass, um eure Trunkenheit zu erneuern. Dadurch spricht Godwin besser italienisch. Sprecht mit Albich von Uniczow (Herr in grüner Robe) und antwortet mit "Erinnere mich daran" → "(Schweigen)" → "Was hältst du von dem Streit?" → "(Gehen)". Sprecht mit Pater Antonius (Geistlicher mit brauner Robe am Tisch) und sagt "Wie lauten die Forderungen der Bruderschaft?" → "Ich verstehe." → "(Gehen)" Sprecht mit Abt Jan III. (Geistlicher mit grauer Robe am Tisch) und sagt "Wie lauten die Forderungen des Klosters?" → "Ich verstehe." → "(Gehen)" Sprecht mit Janosch Uher und sagt "(Mit Abschlussrede beginnen)" → "Albich hat Recht. (Sedletz unterstützen)" → "(Beruhigen)"

Trinkt etwas vom Weinfass, um eure Trunkenheit aufrechtzuerhalten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dies ist der direkteste Weg durch die Sitzung und schaltet euch am Ende das Achievement frei. Ihr könnt allerdings auch noch optionale Aufgaben während der Sitzung absolvieren. Diese beschreiben wir euch im Folgenden etwas genauer.

Hilf Heinrich (Optional)

Diese optionalen Aufgaben dienen dazu, euch später Vorteile zu verschaffen, wenn ihr wieder Heinrich kontrolliert. Redet zuerst mit Janosch Uher und fragt ihn mit "Raus damit!" nach seiner Idee.

Bitte um Wein (Optional)

Sprecht anschließend mit Jeremias Naaz in einer Ecke des Raums und fragt ihn nach Wein.

Lass nach dem Koch schicken (Optional)

Sprecht direkt danach noch einmal mit Janosch und fragt ihr nach einer weiteren Idee. Sprecht dann wieder mit Jeremias und lasst den Koch rufen. Dadurch könnt ihr euch später mit Heinrich leichter durch die Küche schleichen.

Rufe die Wachen zum Rat (Optional)

Sprecht mit dem Adligen Wenzel Vorsucher (Grüne Kleidung) und sagt "Wie lautet deine Meinung zu dem Streit?" → "Warum sind die Wachen hier?" → "(Gehen)".

Sprecht dann mit Jeremias und sagt "(Die Wachen besprechen)" → "Sind das denn genug?" → "(Gehen)". Dadurch werden zwei Wachen aus dem Hof abgezogen und in den Sitzungssaal befördert. Dies macht es Heinrich später leichter.

Streit friedlich lösen (Optional)

Wenn ihr den Streit zwischen Bruderschaft und Kloster friedlich auflösen wollt, müsst ihr mit Christian von Pisek in einer Ecke des Raums sprechen. Sagt "Ich habe etwas von der Straße gekauft" → "Ich kaufte eine Figur der heiligen Barbara." → "(Gehen)".

Während der Abschlussrede bekommt ihr jetzt eine neue Option. Wenn ihr euch für eine Seite entscheiden sollt, sagt stattdessen "(Weg der Versöhnung wählen)" → "(Die Figur der heiligen Barbara übergeben)" → "(Beruhigen)". Dadurch wird der Konflikt im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst und alle sind zufrieden.

Der Weg der Versöhnung ist nur mit der Figur der heiligen Barbara möglich. (© Screenshot GIGA)

Hinweis: Alle optionalen Tätigkeiten der Sitzung lassen sich auch mit dem Achievement vereinbaren. Es ist nur wichtig, dass keine der optionalen Tätigkeiten in diesem Fall scheitert, ansonsten verpasst ihr die Trophäe.

Schalte die Wachen aus

Nach der Sitzung spielt ihr wieder in der Rolle von Heinrich und könnt mit Hans nochmal den Plan besprechen. Anschließend müsst ihr alle Wachen im Welschen Hof ausschalten. Es gibt insgesamt fünf Wachen. Habt ihr die optionale Aufgabe "Rufe die Wachen zum Rat" abgeschlossen, sind es nur drei Wachen.

Tötet sie entweder heimlich, mit einer Fernkampfwaffe oder im direkten Nachkampf. Vergesst nicht, sie zu looten. Einer von ihnen trägt den "Schlüssel zur Welschen Rüstkammer", der später noch nützlich ist.

Sieh nach Brabant (Optional)

Diesen zusätzlichen Schritt bekommt ihr nur, wenn ihr zuvor die Aufgabe "Rufe die Wachen zum Rat" abgeschlossen habt. Sprecht mit Brabant, dessen Position euch westlich im Hof markiert wird.

Sichere das westliche Tor (Optional)

Die zwei verbleibenden Wachen sind zurück und stehen jetzt vor dem westlichen Tor. Ihr könnt sie entweder alleine oder mit der Hilfe von Hans ausschalten, um diesen Teilschritt zu absolvieren.

Sprich am Brunnen mit Herrn Hans

Sind alle Wachen beseitigt, sprecht mit Hans im Zentrum des Hofs beim Brunnen. Buhler ist nicht zu finden und ihr sollt ihn suchen.

Finde Buhler

Folgt Hans direkt nach dem Gespräch, denn er läuft zur Tür im Norden, die in die Küche führt.

Die Tür neben Hans führt zur Kirche. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hier hat Buhler gerade Sex mit der Frau von Giuseppe. Der gehörnte Ehemann taucht auch direkt auf und wird stinksauer. Ihr könnt Giuseppe nun einfach töten, damit es keinen Aufruhr gibt oder ihr löst sie Situation friedlich. Wählt für die friedliche Variante folgende Dialoge:

(Beruhigen) (Buhler aufhalten) (Mittlerer Stärke-Check) (Schweigen) (Schweigen) (Brabants Formulierung verwenden) Fatta la legge, trovato l'ignano.

Das Italienisch, das ihr am Ende der letzten Hauptquest "Oratores" gelernt habt, macht sich nun bezahlt und die Situation kann friedlich aufgelöst werden.

Sprich mit Buhler

Im Gespräch mit Buhler könnt ihr seine Unwiderstehlichkeit bewundern, um etwas Ruf zu gewinnen. Erschöpft dann alle weiteren Dialoge.

Finde die Verbindung zwischen dem Keller und dem Korridor

Folgt der Gruppe anschließend in den Keller und geht dann und den rechten Raum, wo Hans sich aufhält. In einer Ecke müsst ihr mit der Wand interagieren ("Erkunde die Gegend"), damit sie von Zizka und den anderen durchbrochen wird. Der Welsche Hof ist erfolgreich eingenommen.

Untersucht die markierte Wand, um die Durchbruchstelle freizulegen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Befreie die Herren

Im anschließenden Gespräch auf dem Hof wird der weitere Plan besprochen. Erschöpft alle Dialoge und setzt euch für die Befreiung der Herren ein, um bei Rosa Ruf zu gewinnen. Begebt euch dann hinauf in den Turm im Nordosten des Hofs.

Hier trefft ihr auf Csaba Molnàr, der die Herren bewacht. Ihr könnt ihn einfach töten oder zur Aufgabe überreden. Drückt dafür erst die R1/RB-Taste und wählt "Reden", um ein Gespräch zu beginnen. Sollte einer der drei sehr schweren Skill-Checks scheitern, ihn zu beruhigen, wählt folgende Dialoge:

Beruhig dich, Buhler. Wir haben dich besiegt. Dich erwartet ein neues Leben! Ich verstehe. (Ihn gehen lassen)

Nähert euch Csaba vorsichtig und startet ein Gespräch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anschließend überlässt euch Csaba die Schlüssel und zieht ab. Erschöpft alle weiteren Dialoge nach der Befreiung.

Welschen Hof looten (Optional)

Bevor ihr als Nächstes mit Zizka sprecht, solltet ihr erst fette Beute im Welschen Hof machen. Ihr könnt dafür mit Samuel sprechen, der euch von den Schätzen erzählt. Folgende Orte solltet ihr unbedingt besuchen und leerräumen:

Rüstkammer: Im Stockwerk über der Küche findet ihr die Rüstkammer. Hier findet ihr einige der besten Rüstungen im Spiel. Unter anderem einen edlen Kürass und viele andere Platten. In zwei Kisten findet ihr jeweils Waffen und weitere Rüstungen. Nehmt in jedem Fall den aufwendigen Kriegshammer mit. Wir haben ihn in unserem Spielverlauf nur an dieser Stelle gefunden. Der Ulmenbogen mit 200 Kraft in der Rüstkammer ist neben Ranyeks Bogen der beste im Spiel.

Im Stockwerk über der Küche findet ihr die Rüstkammer. Hier findet ihr einige der besten Rüstungen im Spiel. Unter anderem einen edlen Kürass und viele andere Platten. In zwei Kisten findet ihr jeweils Waffen und weitere Rüstungen. Nehmt in jedem Fall den aufwendigen Kriegshammer mit. Wir haben ihn in unserem Spielverlauf nur an dieser Stelle gefunden. Der Ulmenbogen mit 200 Kraft in der Rüstkammer ist neben Ranyeks Bogen der beste im Spiel. Münzpräge-Werkstätten: Südlich im Hof findet ihr jeweils verschiedene Münzpräg-Werkstätten, wo ihr viele Schmiedematerialien und einige Schmiede-Rezepte findet.

Südlich im Hof findet ihr jeweils verschiedene Münzpräg-Werkstätten, wo ihr viele Schmiedematerialien und einige Schmiede-Rezepte findet. Privatbibliothek von König Wenzel: Nordöstlich im Hof könnt ihr einen Turm zur Bibliothek hinaufgehen. Ihr findet hier viele Bücher zum Lesen sowie die Fertigkeitenbücher "Auf Samtpfoten IV" und "Die Kunst des Schwertes IV". Mit Lemingers Brille gibt es hier zudem auch eine einzigartige Brille. Sie sieht allerdings nicht anders aus als andere Brillen.

Nordöstlich im Hof könnt ihr einen Turm zur Bibliothek hinaufgehen. Ihr findet hier viele Bücher zum Lesen sowie die Fertigkeitenbücher "Auf Samtpfoten IV" und "Die Kunst des Schwertes IV". Mit Lemingers Brille gibt es hier zudem auch eine einzigartige Brille. Sie sieht allerdings nicht anders aus als andere Brillen. Schatzkammer: Im Erdgeschoss rechts neben der Küche gibt es einen Durchgang, der euch zur Schatzkammer des Hofes führt. Ihr findet hier jede Menge Schmuck, Groschen und Bücher.

Der Welsche Hof hat jede Menge Loot zu bieten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Flirten mit Katharina (Optional)

Wenn ihr die Romanze mit Katharina verfolgt, könnt ihr östlich im Hof ein paar Treppen nach oben laufen. Hier sitzt Katharina. Sprecht sie an und wählt die Flirt-Optionen "Du siehst hübsch aus." → "Ein erfreulicher Anblick."

Flirten mit Hans (Optional)

Auch die Romanze mit Hans lässt sich vorantreiben. Er steht neben Zizka auf den Mauern. Sprecht ihn an und sagt "ich mach mir mehr Sorgen um dich."

Sprich mit Zizka auf den Mauern

Habt ihr den Welschen Hof leergeräumt, zieht eure beste Rüstung und Waffe an, denn es folgt gleich ein Kampf. Sprecht Zizka an. Nach der Zwischensequenz mit Erik wird der Hof gestürmt und der Kampf beginnt.

Verteidige den äußeren Burghof

Wenn ihr eine Stangenwaffe habt, rüstet sie aus, um die Leitern von den Mauern zu stoßen. Eine solche Waffe lehnt auch an den Mauern. Erledigt alle Feinde und folgt dann dem Rest der Truppe zum Hof, wo ihr weiterkämpft. Nach ein paar Zwischensequenzen flüchtet ihr dann automatisch in die Tunnel.

Sprich mit Capon (Optional)

Folgt der Truppe durch die Tunnel und sprecht mit Hans in einem der Nebenräume, sobald es möglich ist. Es gibt hier eine weitere Flirt-Möglichkeit. Wählt dazu folgende Dialoge:

Hast du den Gang benutzt? Also geht es dir gut? Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Du bist mir wichtig.

Erreiche Burg Ruthard

Folgt anschließend weiter der Gruppe, bis ihr schließlich Burg Ruthard erreicht.

Besiege Brabants Männer

Nach den dramatischen Ereignissen in der folgenden Zwischensequenz müsst ihr Brabants Männer besiegen, denn dieser hat euch verraten. Sind alle Feinde besiegt, startet die abschließende Zwischensequenz, in der Buhler leider verstirbt. Ihr reitet mit dem gestohlenen Silber zurück nach Sukdol.

Weiter geht es mit der 26. Hauptquest "Civitas Pragensis"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

