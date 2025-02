Kingdom Come Deliverance 2: Oratores (Schlüssel zur königlichen Schatzkammer finden)

In der 24. Hauptquest "Oratores" von Kingdom Come Deliverance 2 plant ihr den Raubzug auf Sigismunds Silber und müsst dafür unter anderem den Schlüssel zur königlichen Schatzkammer finden. In unserer Komplettlösung zeigen wir euch den Fundort und führen euch durch alle weiteren Questschritte.

Reite nach Sukdol, um dich den anderen anzuschließen

Begebt euch nach Sukdol und sprecht mit Jan Zizka. Wenn ihr direkt nach "Tanz mit dem Teufel" mit Zizka sprecht, wird er euch zunächst sagen bis morgen zu warten. Legt euch also ins Bett schlafen. Es folgt eine Albtraumsequenz und am nächsten Tag könnt ihr bei Zizka das Verhör mit Otto von Bergow starten.

Bei der langen Sitzung mit euren Verbündeten spielen eure Dialogentscheidungen keine Rolle. Es wird in jedem Fall der Plan beschlossen, Sigismunds Silber in Kuttenberg zu klauen, damit dieser nicht seine Armee bezahlen kann. Anschließend sollt ihr Rosa zurück zur Burg Ruthard begleiten.

Begleite Herrin Rosa zur Burg Ruthard

Nach einer Schnellreise steht ihr mit Rosa vor den unterirdischen Tunneln südlich vor Kuttenberg. Wählt im Gespräch mit Rosa abschließend die Option "Keine Sorge, ich bleib bei dir.", denn die Romanze mit ihr findet gleich ihren Höhepunkt.

Trage Rosa über den überfluteten Teil des Weges

Folgt Rosa durch den Untergrund, bis sie vor einem überfluteten Bereich stehenbleibt. Wählt die Optionen "Na und?" → "Na schön, ich trage dich." und drückt dann vor Rosa die L1/LB-Taste, um sie zu tragen. Lasst sie auf der anderen Seite wieder runter und folgt ihr weiter, bis ihr ankommt.

Vertreibe den Abschaum aus der Burg Ruthard

Bei eurer Ankunft haben sich Banditen in der Burg breit gemacht und sie geplündert. Stimmt im Gespräch mit Rosa zu, euch um sie zu kümmern und lasst Rosa in den Burgturm klettern, damit sie euch von dort aus Deckung mit ihrer Armbrust gibt.

Im Hof stehen vier Feinde, die euch direkt angreifen werden, wenn ihr die Treppen hochgelaufen seid. Es ist nicht möglich, sie heimlich auszuschalten. Zieht euch also vorher eure beste Rüstung und Waffe an und erledigt die Unholde. Sie sind nur schlecht gepanzert und ihr könnt sie bei Bedarf auch einzeln die Treppe runter locken, um sie leicht nacheinander zu besiegen.

Im Hof bekommt ihr es gleich mit vier Feinden zu tun. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sind alle Feinde im Hof beseitigt, könnt ihr Rosa im Burgturm anvisieren und im Dialog mit ihr "Guter Schuss!" sagen, um etwas Ruf zu gewinnen. Erledigt dann die restlichen Bettler im Gebäude und auch den, der im oberen Stockwerk an die Tür von Rosa klopft.

Sage Rosa, dass die Luft rein ist

Als Nächstes müsst ihr an Rosas Tür klopfen. Bevor ihr das macht, wascht euch noch einmal beim Wassertrog im Hof, denn ihr könnt nun den Höhepunkt der Romanze mit Rosa erleben.

Rosas Romanze abschließen

Im Gespräch mit Rosa müsst ihr die folgenden Dialoge wählen, um die Sexszene freizuschalten:

Alles wird gut. Verbündete sind am wichtigsten. Ich lasse dich nicht gehen! (Rosa küssen)

Anschließend trägt Heinrich Rosa zum Bett und verbringt ein Schäferstündchen mit ihr. Die komplette Szene könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Rosas Romanze wird nicht freigeschaltet? Sollte euch Rosa nicht küssen, habt ihr entweder nicht die Nebenquest "Rosas Buch" während der 18. Hauptquest "Französischer Abgang" absolviert und/oder Otto von Bergow während der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" damit gedroht, den Turm abzufackeln. Beides wird Rosa übel aufstoßen und sie schickt euch dann aus ihrem Zimmer. Ihr müsst dann im Bett der Bediensteten schlafen.

Sprich mit Zizka

Sobald ihr aufgewacht seid, könnt ihr am Fenster mit Rosa noch ein Gespräch führen und sprecht dann mit Zizka, der inzwischen mit den anderen in der Burg angekommen ist. Erschöpft alle Dialoge bei ihm. Als Nächstes sollt ihr den Schlüssel zur königlichen Schatzkammer besorgen.

Sichere dir Vavaks Hilfe beim Silberdiebstahl

Vavaks Haus wird euch nun auf der Karte markiert, ihr wart hier schon während der 19. Hauptquest "Das Königsgambit". Die Vordertür ist allerdings sehr schwer verschlossen und zwei Wachen stehen hier. Geht daher über den Hof hinter dem Haus zur Hintertür, die nur leicht verschlossen ist und sich mit einem Dietrich schnell öffnen lässt.

Geht durch dieses Tor zur Hintertür von Vavaks Haus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geht die Treppen hoch zu Vavaks Büro, wo ihr aber nicht ihn, sondern Christian von Pisek antrefft. Wie Pisek hier auf euch reagiert, kommt darauf an, ob ihr am Ende der 17. Hauptquest "Via Argentum" auf sein Angebot eingegangen seid oder nicht. Folgende Dialoge könnt ihr wählen, um seine Hilfe zu bekommen:

Ich stelle hier die Fragen. Wo ist Vavak? Hat Vavak seinen Schlüssel mitgenommen? Ich werde dir nur das Nötigste erzählen. Du wirst der neue Münzbeamte. Die Sitzung des Kirchenrates wird sie von dem Diebstahl ablenken. Keiner hier spricht Italienisch.

Anschließend gibt er euch den gekrakelten Brief und ihr sollt den Schlüssel im markierten Suchbereich finden.

Beschaffe den Schlüssel zur königlichen Schatzkammer

Den Schlüssel findet ihr südlich im Suchbereich auf dem Hof mit der Hintertür. Ihr müsst das Außenklo untersuchen und in die Kacke greifen, um den Schlüssel herauszufischen. Eine sehr appetitliche Aufgabe...

In den Tiefen des Außenklos findet ihr den Schlüssel zur königlichen Schatzkammer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kehre mit dem Schlüssel zu Zizka zurück

Kehrt zur Burg zurück und sprecht mit Zizka und den anderen. Gebt die Info weiter, dass der Wachkommandant Italienisch spricht und erschöpft alle weiteren Dialoge.

Frage Rosa nach den unterirdischen Durchgängen

Erschöpft alle Dialoge bei Rosa und fragt sie über die unterirdischen Gänge aus.

Erkunde die unterirdischen Wege mit Samuel

Sprecht mit Samuel und folgt ihm dann in die unterirdischen Gänge, um die Stellen zum Durchbruch zu markieren.

Tipp: Auf dem Weg durch die Tunnel wird euch Samuel an einer Stelle auf eine schwer verschlossene Schatulle links aufmerksam machen. Darin findet ihr das Fertigkeitenbuch "Regelwerk des Ordens des Heiligen Dismas IV" (Lehrt Stehlen ab Stufe 15), einen schwachen Retterschnaps und einen Fuchstrank.

Werde die Plünderer in der Krypta los

An einer Stelle in der Krypta kommt ihr bei zwei plündernden Bettlern vorbei. Ihr könnt sie entweder töten oder ihr lasst sie laufen. Wollt ihr die Situation friedlich lösen, wählt die Dialoge "Kannst du nicht von den Lebenden stehlen?" → "Ihr könnt zur Burg Ruthard durchgehen."

Folgt Samuel weiter bis in den nächsten Raum, wo ihr an die Wand mit den Blutspuren klopfen müsst, um diese für den Durchbruch zu markieren. Anschließend folgt ihr Samuel wieder zurück zur Burg.

Klopft an diese Wand mit Blutspuren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erstatte Zizka Bericht

Sprecht mit Zizka, der euch als Belohnung 175 Groschen gibt. Anschließend folgt eine weitere Sitzung mit dem Team. Eure Dialogentscheidungen hier spielen keine Rolle.

Erzähle Godwin vom Wachkommandanten (Optional)

Sprecht mit Godwin und erschöpft alle Dialoge bei ihm.

Bereite dich auf den Aufbruch nach Loretz vor

Sobald ihr bereit seid, sprecht mit dem Knochenteufel im Hof. Ihr könnt bei ihm bis zur Abreise warten. Die Zeit wird bis vier Uhr morgens vorgespult und ihr macht automatisch eine Schnellreise nach Loretz. Nach der Zwischensequenz findet ihr euch auf dem Rücken eures Pferdes wieder.

Lasse den Kardinal nicht entkommen

In dieser kurzen Jagdsequenz müsst ihr einfach nur dem Kardinal hinter herreiten, bis eine Zwischensequenz startet und der Kardinal bei einem Unfall stirbt, dies kann nicht verhindert werden. Die Trophäe "Märtyrer" wird daraufhin freigeschaltet.

"Point of no Return" vor dem Finale! Sobald ihr mit Zizka sprecht und die Option "Ich komme mit dir." wählt, leitet ihr die finalen Hauptquests ein. Während dieser Zeit könnt ihr euch nicht mehr uneingeschränkt in Trosky und Kuttenberg bewegen. Wählt also erst einmal die Option "Gut, ich werde später zu dir stoßen.". Dann könnt ihr erst noch alle verbleibenden Nebenquests und Aufträge erledigen. Betretet später Burg Ruthard, um mit der Story fortzufahren.

Vor dem Betreten von Burg Ruthard bekommt ihr nochmal diesen Hinweis über den "Point of no Return". (© Screenshot GIGA)

Kehre in die Burg Ruthard zurück

Rüstet euch mit euren besten Rüstungen und Waffen aus und braut noch ein paar Alchemie-Rezepte durch, um euch mit Tränken einzudecken. Interagiert dann mit der Tür bei Burg Ruthard.

Sprich mit Zizka darüber, wie es weitergeht

Sprecht mit Zizka und dem Knochenteufel an der markierten Stelle. Eure Dialogentscheidungen spielen keine Rolle.

Lerne etwas Italienisch von Brabant

Sprecht mit Walchelin Brabant, der euch einige Sätze auf Italienisch beibringt. Dies wird in der nächsten Hauptquest wichtig, merkt euch also die folgenden Phrasen:

Buona sera, signori. - Guten Abend, meine Herren.

Molte grazie. - Vielen Dank.

Scusi! Mi sono perso. - Entschuldigung, ich habe mich verlaufen.

Fatta la legge, trovato l'inganno. - In jedem Gesetz gibt es eine Lücke.

O mangi la minestra o salti dalla finestra. - Entweder isst du Suppe oder du springst aus dem Fenster.

Sei proprio un baccalá! - Du bist ein echter Stockfisch.

Hole italienische Kleidung von Herrin Rosa

Erschöpft alle Dialoge bei Rosa und öffnet dann erstmal euer Inventar. Wählt einen Kleidungssatz aus, den ihr ersetzen möchtet und interagiert dann mit der markierten Truhe, um automatisch die italienische Kleidung anzuziehen.

Bereite dich auf den Aufbruch zum Welschen Hof vor

Sprecht abschließend mit Godwin, um die Quest abzuschließen.

Weiter geht es mit der 25. Hauptquest "Schatz im Silberhof"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

