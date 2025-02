Kingdom Come Deliverance 2: Alles ist fair (Bohuschkas Ring & Amulett finden)

Im Dorf Wyoska von Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr auf Pavel treffen, der euch die Nebenquest "Alles ist fair" gibt. Dafür müsst ihr eine Reihe von Gegenständen im Dorf stehlen, die teilweise gar nicht so einfach zu finden sind. In unserer Lösung helfen wir euch bei allen Questschritten.

Mit Pavel sprechen

Sprecht mit dem Gehilfen Pavel in Wyoska. Dieses Dorf liegt südlich von Sukdol. Er will die Chancen bei seiner Geliebten Ursula verbessern und dafür den Ruf von Pivetz, dem Sohn des reichsten Bauerns in der Gegend ruinieren, der Ursula ebenfalls Avancen macht. Dafür sollt ihr eine Reihe von Gegenständen der Bewohner des Dorfs klauen und sie Pivetz unterjubeln, damit er als Dieb in Verruf gerät.

Tipp: Wenn ihr die Diebstähle ganz ohne Gefahr erwischt zu werden tätigen wollt, wartet bis zur Nacht mit eurem Raubzug und zieht euch ein Diebesoutfit an. Denkt daran: Wenn Leute euch in einer Gegend sehen, bevor ihr Diebstähle begeht, wird man euch früher oder später auf die Schliche kommen, auch wenn man euch nicht beim eigentlichen Diebstahl eines Gegenstands beobachtet. Ihr werdet dann mit etwas Verzögerung trotzdem von Wachen gesucht.

Bohuschkas Ring finden

Bohuschka backt den ganzen Tag Kuchen und trägt den Ring in dieser Zeit nicht bei sich. Leider ist sie nicht mehr ganz richtig im Kopf. Wenn ihr sie ansprecht, sagt ihr, dass ihr ihr Ehemann Franz seid, dann könnt ihr euch ungestört in ihrem Haus bewegen, ohne dass sie euch hinausschmeißt.

Sie gibt euch dann auch den Hinweis, dass sie extra für euch einen Kuchen mit Mohn gebacken hat. Dieser Hinweis ist wichtig. Begebt euch in die Küche und nehmt euch einen Mohnkolatsch vom Tisch. Esst diesen aus eurem Inventar heraus, dann erhaltet ihr den Silberring.

Ihr müsst einen Mohnkolatsch nehmen und aus dem Invenatar heraus essen, dann bekommt ihr den Ring. (© Screenshot GIGA)

Amulett des alten Vejmola

Das Amulett ist nicht bei Vejmola selbst, da er es verloren hat. Es wurde von einer Elster in einem der Nester in der Umgebung versteckt. Das Nest findet ihr auf dem großen Baum auf dem Hof rechts vom Haus von Bohuschka. Ihr könnt auch die Geräusche der Elster hören, wenn ihr euch nähert. Schießt das Nest mit dem Bogen, Armbrust oder einem Steinwurf herunter und schnappt euch das Amulett.

Das Amulett liegt in diesem Nest auf Bohuschkas Hof. (© Screenshot GIGA)

Schuhe von Schuhmacher Vejmola

Pavel gibt euch den Schlüssel für das Haus. Tagsüber sitzt der Schuster aber immer im ersten Raum und ihr könnt euch hier nur schwer frei bewegen. Nachdem ihr das Haus betreten habt, findet ihr die „Hochwertigen Schuhe vom Schuster Vejmola“ im Zimmer rechts neben der Truhe.

Neben der Truhe im Schlafzimmer stehen die gesuchten Schuhe. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rosenkranz von Ursulas Mutter

Die Mutter trägt den Rosenkranz immer bei sich und nimmt ihn nur zum Schlafengehen ab. Wenn ihr geübt im Taschendiebstahl seid, könnt ihr den Edelsteinrosenkranz auch tagsüber von ihr stehlen. Nachts liegt er in der schwer verschlossenen Kiste gegenüber vom Bett der Mutter. Die Schlüssel zur Truhe könnt ihr von der schlafenden Mutter per Taschendiebstahl stehlen, wenn ihr nicht gut im Schlösserknacken seid oder keinen Dietrich habt.

Buch von Pater Antonius

Das gesuchte „Buch über Alchemie eines Pfarrers aus Wyoska“ liegt auf dem Schreibtisch im Haus von Pater Antonius. Es gibt eine Hintertür zum Haus. Geht am besten hier hinein, dann werdet ihr vom Pater im Garten nicht entdeckt. Tipp: Ihr könnt aus dem Buch lernen, um eure Alchemie-Fertigkeit zu steigern.

Das Buch liegt auf dem Schreibtisch des Paters. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pavel Gegenstände geben oder nicht?

Habt ihr alle Gegenstände beisammen, könnt ihr zu Pavel zurückkehren. Beachtet, dass die Quest nun auf verschiedene Arten und Weisen enden kann. Nur wenn ihr hohe Redekunst besitzt, könnt ihr dabei das beste Resultat erzielen:

P avel die Gegenstände geben: Ihr übergebt Pavel das Diebesgut und er wird sie dem Sohn des Bauern unterjubeln. Als Dank lehrt er euch etwas, wodurch eure Vitalität-Fertigkeit verbessert wird.

Ihr übergebt Pavel das Diebesgut und er wird sie dem Sohn des Bauern unterjubeln. Als Dank lehrt er euch etwas, wodurch eure Vitalität-Fertigkeit verbessert wird. Pavels wahres Motiv herausfinden: Wenn ihr darauf besteht, das Diebesgut selbst Pivetz unterzujubeln, müsst ihr eine sehr schwere Redekunst-Prüfung bestehen. Nur dann erfahrt ihr, dass Pavel gar nicht die Absicht hat, Ursula für sich zu gewinnen. Er will das Diebesgut nur für sich haben, um nach Kuttenberg abzuhauen und ein besseres Leben zu beginnen. Ihr könnt ihm dann einfach gar nichts geben. Er droht dann zwar, euch den Büttel auf den Hals zu hetzen, aber auch das könnt ihr durch eine Redekunst-Prüfung abwimmeln. So behaltet ihr das Diebesgut, allerdings bekommt ihr von Pavel so nicht den Vitalitäts-Boost.

Bestes Ende bekommen und alles behalten

Wollt ihr alle Belohnungen einheimsen und das Diebesgut behalten, geht wie folgt vor:

Besteht darauf, das Diebesgut selbst zu Pivetz zu bringen. Bietet Pavel 1.000 Groschen an, damit er ein neues Leben beginnen kann. Wenn ihr das Geld nicht habt, könnt ihr ihn über eine Redekunst-Prüfung auf später vertrösten. Die Quest bleibt dann aktiv, bis ihr zurückkehrt. Habt ihr ihm das Geld gegeben, klaut es euch nach Ende der Quest von ihm per Taschendiebstahl zurück.

Gebt ihr Pavel das Geld, bekommt ihr seine Belohnung und ihr könnt sämtliches Diebesgut behalten. Es ist aber auch möglich, den bestohlenen NPCs die Sachen zurückzugeben. Oder ihr gebt sie Pater Antonius, um Karmapunkte beim Herrn da oben zu gewinnen. Aber warum solltet ihr das tun, nicht wahr?

Alle Gegenstände könnt ihr auch zurückgeben, falls ihr euch ehrenvoll verhalten wollt. (© Screenshot GIGA)

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

