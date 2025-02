Kingdom Come Deliverance 2: Materia Prima (Diebeskleidung & Dokumente finden)

Über die Nebenquest "Materia Prima" in Kingdom Come Deliverance 2 verschafft ihr euch über Müller Kreyzl eine Eintrittskarte zur Hochzeit und lernt zudem alles über die heimlichen Künste. Wo ihr Diebeskleidung bekommt und die Dokumente stehlen könnt, erfahrt ihr hier.

"Materia Prima" starten

Verfolgt die 5. Hauptquest “Ungeladene Hochzeitsgäste” und begebt euch zu Müller Kreyzl bei der Mühle von Niedersemin. Sein Standort wird euch im Südwesten von Trosky markiert. Sprecht ihn hier an, damit er euch diese Quest gibt.

Schleppt die markierten Säcke in der Scheune zum Karren draußen. Nachdem ihr das ein paar mal gemacht habt, startet eine Zwischensequenz und ihr findet heraus, dass der Müller Munition in den Säcken schmuggelt. Er gibt euch daraufhin den Auftrag, ein Dokument aus dem Rathaus in Troskowitz zu stehlen. Erledigt ihr das für ihn, will er euch auf die Hochzeit bringen. Es werden nun zudem vier weitere optionale Missionsziele auf der Karte markiert.

Schlösserknacken üben

Übt das Schlösserknacken bei der Übungstruhe in der Nähe. Der Müller gibt euch dafür drei Dietriche gratis. Neben der Truhe auf dem Tisch könnt ihr vier weitere Dietriche und einen Dolch einsacken. Dolche benötigt ihr im Inventar, um Meuchelmorde begehen zu können, rüstet ihn also direkt aus. In der Truhe selbst findet ihr nach erfolgreichem Öffnen sieben weitere Dietriche sowie eine tote Ratte.

Taschendiebstahl und Niederstrecken üben

Sprecht mit dem Gehilfen Hensel nahe der Mühle, um mehr über Taschendiebstahl und das Niederstrecken zu lernen. Beide Techniken könnt ihr bei ihm endlos in Übungen wiederholen, um sie zu verinnerlichen.

Diebeskleidung finden und klauen

Klaut die Diebeskleidung im Badehaus von Zelejow. Wenn eure Redekunst hoch genug ist, könnt ihr die Inhaberin überreden, euch die Kleidung so auszuhändigen. Alternativ könnt ihr Groschen dafür bezahlen. Am einfachsten ist es aber, die Treppen zum Dachgeschoss hochzulaufen und die Truhe mit einem Dietrich zu knacken. Es ist ein leichtes Schloss und sollte keine Probleme bereiten. Zudem laufen oben keine NPCs herum, die euch erwischen könnten.

Die Diebeskleidung findet ihr in dieser leicht verschlossenen Truhe auf dem Dachboden des Badehauses. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Zinek sprechen

Sprecht mit Zinek, um den genauen Fundort des Dokuments im Rathaus herauszufinden. Es befindet sich im Keller des Rathauses in einer Truhe mit gestohlenen Gegenständen. Zineks Schlüssel zur Truhe könnt ihr in der angrenzenden Kammer unter einem Bett finden. Alternativ könnt ihr die Schlüssel aber auch von den Wachen in Troskowitz stehlen. Dies ist natürlich weitaus riskanter.

Dokumente finden und stehlen

Sind alle Vorbereitungen getroffen, begebt euch am besten nachts nördlich hinter das Rathaus von Troskowitz. Zieht eure Diebeskleidung an und speichert am besten noch einmal das Spiel mit Retterschnaps. Achtet auf die Wachen am Vordereingang und hinten neben einer der Treppen, die nach unten führen. Zudem dreht eine Patrouille mit Fackel ihre Runde.

Schleicht euch durch den Stall zur Tür des Rathauses, die nur leicht versperrt ist. Drinnen knackt ihr eine weitere Tür hinter den Treppen rechts. Im nächsten Raum liegen drei Wachen in den Betten. Schleicht euch an ihnen vorbei und lauft die Treppen in den Keller. Hier seht ihr dann schon die Truhe links vor euch. Zineks Schlüssel findet ihr rechts von euch in der Zelle unter dem Bett. Schließt damit die Truhe auf und schnappt euch die Dokumente. Im folgenden Video zeigen wir euch nochmal den genauen Weg ins Rathaus und zu den Dokumenten:

Wenn ihr noch ein Stärke-Fertigkeitenbuch haben wollt, lauft weiter den Gang entlang und öffnet die leicht versperrte Tür auf der linken Seite. Im Raum findet ihr das Buch halb von Stroh bedeckt am Boden. Kehrt dann wieder zum Müller zurück und gebt ihm die Dokumente, um die Quest abzuschließen.

Als Belohnung erhaltet ihr das Buch „Auf Samtpfoten I“ (Lehrt Heimlichkeit) und 45 Groschen. Ihr könnt nun direkt die nächste Quest „Die verbotene Frucht“ vom Müller starten, wenn ihr wollt. Zudem steht er euch jetzt als Fertigkeitenlehrer zur Verfügung.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

