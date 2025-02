Kingdom Come Deliverance 2: Mäuse (Schlaftrunk brauen & Bullen bemalen)

Die Quest "Mäuse" von Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr bei Prochek in der Schenke von Tachau starten. Sprecht ihn auf den Ärger mit Zelejow an und er wird euch den Auftrag geben, den Bullen von Olbram mit Farbe zu beschmieren. Wie ihr dafür den Schlaftrunk herstellt und Farbe bekommt, erfahrt ihr hier.

Schlaftrunk herstellen

Zunächst sollt ihr dem Bullen drei Schlaftränke verabreichen, damit ihr in Ruhe mit Farbe bemalen könnt. Optional könnt ihr mit Radovan sprechen, der euch das Alchemie-Rezept verrät. Leider wird es aber nicht in eurem Handwerkskunst-Menü freigeschaltet. Für drei Schlaftränke braucht ihr 1x Mohn, 1x Distel und 1x Einbeere, sofern ihr euch genau an die Anleitung haltet. Die Kräuter könnt ihr günstig bei Apotheker Emmerich in Troskowitz kaufen, wenn ihr sie nicht habt.

Begebt euch zu einem Alchemietisch (ebenfalls bei Apotheker Emmerich) und beginnt mit dem Brauen. Als Basis schüttet ihr Öl in den Kessel. Haltet euch dann an die folgende Brauanleitung:

Mohnblumen in den Kessel geben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Disteln hinzugeben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Einbeere zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.

Falls ihr Probleme beim Brauen habt, zeigen wir euch die Herstellung des Schlaftrunks auch im folgenden Video mit dem besten Resultat:

Farbe besorgen

Geht zu Schneider Bartoschek in Troskowitz und sprecht ihn auf die Farbe an. Er will 60 Groschen dafür haben, jedoch könnt ihr eure Redekunst nutzen, um den Preis zu drücken. Besser noch: Hört euch anschließend sein endloses Geschwafel über Farben an und unterbrecht ihn nicht dabei, dann bekommt ihr die Farbe schlussendlich kostenlos.

Bullen betäuben und anmalen

Jetzt könnt ihr auf dem Hof von Olbram in Zelejow die Schlaftränke in den Trog kippen (Vorsicht: Der Stall ist eine Sperrzone). Wartet dann bis es nachts ist (ca. 1 Uhr), dann wird der Bulle friedlich im Stall schlummern. Allerdings steht eine Wache vor dem Stall. Lenkt sie ab, etwa mit einem Steinwurf oder durch Köters Bellen-Fertigkeit und malt dann den Bullen an. Ihr könnt dabei aus einem von drei möglichen Motiven frei wählen.

Kippt den Schlaftrunk in den Trog im markierten Stall, um den Bullen zu betäuben. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Meldet Prochek die erfolgreiche Mission, um die Quest abzuschließen. Ihr könnt jetzt mit Prochek zum Treffen mit den Zelejowern gehen oder vorher die Quest „Frösche“ für Olbram abschließen, sofern noch nicht geschehen.

