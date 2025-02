Kingdom Come Deliverance 2: Minnesänger (Laute & Schafsinnereien finden)

Sprecht im Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow die zwei Musikanten Udo und Jürgen an, die draußen an einem der Tische sitzen. Nach einem längeren Gespräch bitten sie euch darum, eine Laute in der Werkstatt des Zimmermanns in Troskowitz zu stehlen. Die Lösung für die Nebenquest "Minnesänger" in Kingdom Come Deliverance 2 seht ihr hier.

Laute stehlen

Am besten begebt ihr euch nachts zum markierten Ort in Troskowitz. Die Laute hängt direkt im Erdgeschoss in einem Zimmer an der Wand. Es gibt hier keine Wachen oder Schlösser, die geknackt werden müssen. Bringt sie anschließend zurück zu Udo und Jürgen.

Die Laute hängt an der Wand und kann einfach eingesammelt werden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Leider kommt euch ein Trunkenbold in die Quere, der die Saiten der Laute zerstört. Wenn eure Redekunst hoch genug ist, könnt ihr die Situation zwischen Udo, Jürgen und dem Trunkenbold schlichten. Alternativ kommt es zu einem Faustkampf. Danach schlagen die beiden vor, bei Jägersmann Vostatek nach neuen Saiten zu fragen.

Neue Saiten von Vostatek bekommen

Sofern noch nicht geschehen, müsst ihr nun erst die Nebenquest „Lakei“ absolvieren, in der ihr Vostatek aufspürt. Der Jäger kann Saiten für euch herstellen, dafür müsst ihr ihm allerdings Schafsinnereien bringen.

Schafsinnereien finden

Beim Schafhirten Siegfried nördlich von Tachau findet ihr viele Schafe, von denen ihr euch heimlich eins schnappen und töten könnt. Aber beachtet, dass ihr die Fertigkeit „Schatz der Wildnis“ benötigt, um aus Schafen die Innereien entnehmen zu können. Diese Fertigkeit könnt ihr zudem erst lernen, wenn ihr euren Überlebens-Skill bis auf Stufe 10 verbessert habt.

Die Alternative ist, die Schafsinnereien einfach bei einem Metzger zu kaufen. Einen Fleischer könnt ihr beispielsweise beim östlichsten Haus in Troskowitz finden. Die Innereien kosten euch nur den Bruchteil eines Groschen. Bringt die Innereien dann zu Vostatek, damit er euch die Saiten herstellt.

Beim Fleischer in Troskowitz könnt ihr günstig Schafsinnereien kaufen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rechnung beim Schankwirt begleichen

Zurück bei Udo und Jürgen stellt sich heraus, dass die beiden noch offene Rechnungen beim Schankwirt haben. Ihr könnt entweder die Latrine putzen und Säcke schleppen, um die Rechnung für die beiden zu begleichen. Oder aber ihr überzeugt den Schankwirt mit Redekunst, die beiden für ein paar Groschen laufen zu lassen. Mit etwas Feilschen müsst ihr dafür ungefähr 80 Groschen berappen.

Anschließend belohnen euch Udo und Jürgen in einer Zwischensequenz mit einem Lied speziell für euch und die Quest endet. Die meisterhafte Darbietung war mehr als genug Belohnung, mehr bekommt ihr für den Questabschluss nämlich nicht.

