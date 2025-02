Kingdom Come Deliverance 2: Köter freischalten und wiederfinden

Nachdem ihr euch frei in Kingdom Come Deliverance 2 bewegen könnt, sollt ihr in der automatisch startenden Nebenquest "Köter" Heinrichs treuen Hund finden. Wie ihr Köter schnell bekommt und wieder findet, sollte er euch mal weglaufen, erfahrt ihr hier.

Nebenquest "Köter" abschließen

Die Quest startet automatisch nach Beginn der 5. Hauptquest „Ungeladene Hochzeitsgäste“. Begebt euch zunächst zum markierten Lager am Fluss im Westen. Dort angekommen seht ihr, wie ein Landstreicher die Leiche eines Banditen plündert. Im Gespräch könnt ihr ihn entweder mit Redekunst überreden, euch in Ruhe zu lassen oder mit ihm um euer Wohl verhandeln. Ihr könnt ihn auch einfach angreifen und töten, um seine Gegenstände zu bekommen. Etwas wirklich gutes hat er allerdings nicht dabei. Untersucht dann den Tierkadaver ein paar Meter weiter.

Schafhirten helfen

Daraufhin sollt ihr Kräuterfrau Bozena über Köter befragen. Diese verweist euch an das Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow nordöstlich und die Fischer weiter im Norden. Der Schankwirt im Gasthaus meint, ein Hirte in Kopania hat Ärger mit einem Wolfsrudel und weiß eventuell etwas über Köter. Sein Standort wird euch weiter im Norden markiert.

Der Fischer wird euch ebenfalls auf den Hirten verweisen, begebt euch also zu ihm und er wird euch von einem Wolfsrudel erzählen, dass seine Schafe frisst. Da sich unter den Wölfen Köter aufhalten könnte, sollt ihr bei der nun markierten Stelle einen Köder für die Wölfe auslegen. Als Köder bietet euch der Hirte optional sein Schaf Ignatius an. Dank einer Karotte, die euch der Hirte gibt, folgt euch Ignatius überall hin.

Köder für Wölfe auslegen

Im Zielbereich angekommen, müsst ihr die Karotte aus eurem Inventar fallen lassen. Ignatius frisst sie dann und ihr müsst zur markierten Stelle in den Büschen gehen. Drückt hier die eingeblendete Taste rechts unten im Bildschirm, um auf die Wölfe zu warten. Anschließend müsst ihr die zwei auftauchenden Wölfe und einen wilden Hund töten. Bei letzterem handelt es sich allerdings nicht um Köter.

An dieser Stelle müsst ihr euch auf die Lauer legen, bis die Wölfe auftauchen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Achtet darauf, dass die Wölfe und der Hund nach einiger Zeit versuchen zu flüchten, wenn ihr sie nicht schnell tötet. Wollt ihr den Questschritt komplett erfüllen, müsst ihr alle erledigen. Zurück beim Hirten erhaltet ihr für eure Mühen 20 Groschen. Zudem verweist er euch auf Jägersmann Vostatek, der vielleicht etwas über Köter weiß.

Jägersmann Vostatek befragen

Sofern noch nicht geschehen, müsst ihr nun erst die weitere Nebenquest „Lakei“ absolvieren, bei der ihr den Jäger aufspürt. Nach dieser Quest könnt ihr Vostatek dann auf Köter ansprechen und es wird ein Suchbereich westlich vom Nomadenlager markiert.

Wolfshöhle finden

Hier kommt ihr zu einer Wolfshöhle und eine Zwischensequenz startet, in der ihr endlich wieder mit Köter vereint werdet. Doch das Glück währt nur kurz, da das gesamte Wolfsrudel euch angreift. Nachdem ihr drei Wölfe getötet habt, flüchtet der Rest und die Quest ist geschafft.

Wichtig: In der Wolfshöhle findet ihr ein Grab mit wertvollen Ringen, einer Brille und einer Kette. Ihr könnt diese Items selber tragen, um euer Charisma aufzuwerten oder ihr verkauft sie für viele Groschen beim Händler. Ein stark beschädigtes Breitschwert und einen Kürass findet ihr ebenfalls beim Grab.

Überprüft nach Questende unbedingt die Wolfshöhle für massig Loot. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Köter rufen, wiederfinden & Folgsamkeit erhöhen

Köter könnt ihr zu euch rufen, indem ihr die Dreieck/Y-Taste gedrückt haltet. Wenn ihr diese Taste gedrückt haltet, während ihr einen Feind anvisiert, wird Köter diesen angreifen.

Köter hat einen Folgsamkeitswert, den ihr im Gefährten-Tab eures Spielermenüs einsehen könnt. Je höher dieser ist, desto eher hört er auf eure Kommandos. Streichelt und füttert ihn regelmäßig, um die Folgsamkeit im hohen Bereich zu halten. Fällt der Wert auf 0 oder wird Köter im Kampf zu stark verletzt, haut er ab und ihr müsst dann warten, bis er von alleine wieder bei euch auftaucht.

Über das Kontextmenü beim Anvisieren könnt ihr Köter Befehle geben. (© Screenshot GIGA)

Solltet ihr Köter selber weggeschickt haben, könnt ihr ihn wiederfinden, indem ihr mit dem Schankwirt im Gasthaus von Zelejow sprecht (Dialogoption "Will meinen Hund abholen"). Er hält sich im Gasthaus auf, solange er nicht an eurer Seite ist. In der Region Kuttenberg müsst ihr stattdessen mit dem Schankwirt in der Teufelszuflucht sprechen, um Köter wiederzubekommen.

Habt ihr Köter weggeschickt, findet ihr ihn beim Schankwirt in Zelejow wieder. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipps für Köter

Köter ist ein guter Spürhund und kann euch sogar bei einigen Nebenquests helfen, indem er die Fährte von Questgegenständen aufnimmt (zum Beispiel in der Quest "Miri Fajta"). Visiert Köter mit L1/LB an und wählt im Kontextmenü rechts Befehle → Verfolgen , um einen Gegenstand zum Beschnüffeln auszuwählen.

, um einen Gegenstand zum Beschnüffeln auszuwählen. Wenn ihr auf Diebestour geht, ist Köter eher unpraktisch , da Wachen ihn entdecken und verscheuchen wollen. Schickt ihn also vorher weg (Befehle → Nach Hause schicken).

, da Wachen ihn entdecken und verscheuchen wollen. Schickt ihn also vorher weg (Befehle → Nach Hause schicken). Genau wie bei Pferden lässt sich der Name von Köter nicht ändern .

. Köter hat den eigenen Fertigkeitenbaum "Hundeflüsterer" und ihr könnt hier vergleichsweise schnell aufsteigen, solange Köter an eurer Seite ist. Besonders früh solltet ihr den Perk "Such!" freischalten . Wenn ihr Köter im Modus "Lauf frei!" einstellt, wird er immer bellen, wenn Wild oder interessante Orte in der Nähe sind.

und ihr könnt hier vergleichsweise schnell aufsteigen, solange Köter an eurer Seite ist. Besonders früh solltet ihr den . Wenn ihr Köter im Modus "Lauf frei!" einstellt, wird er immer bellen, wenn Wild oder interessante Orte in der Nähe sind. Wenn ihr Köter füttert, macht das auf ebenen Grund. Manche Nahrungsmittel rollen sonst gern mal weg, bevor Köter sie erreicht hat.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

