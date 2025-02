Kingdom Come Deliverance 2: Laboratores (4. Hauptquest)

Hans und Heinrich kommen in der vierten Hauptquest "Laboratores" von Kingdom Come Deliverance 2 endlich bei den Toren der Burg Trosky an. Doch Kämmerer Ulrich lässt euch nicht hinein und ihr müsst nun in der Schenke von Troskowitz überlegen, wie es weitergehen soll.

Mit Katharina sprechen

Die Quest startet mit zwei Zwischensequenzen. Danach findet ihr euch mit Hans Capon in der Schenke von Troskowitz wieder. Nach einem kurzen Dialog beginnt eine weitere Zwischensequenz, in der Katharina vorgestellt wird – das Mädchen, das ihr am See gerettet habt.

Capon weist euch an, mit Katharina zu reden. Doch zuvor müsst ihr euch erst einmal beim markierten Trog vor der Schenke waschen. Sobald ihr sauber seid, könnt ihr mit Katharina reden. Ihr bekommt allerdings nicht viel aus ihr heraus. Spart euch zudem den Fertigkeitencheck auf eure Redekunst, er wird in jedem Fall scheitern und führt nur zu einem Rufverlust. Wählt also lieber eine der anderen Antworten.

Mit den Gästen der Schenke sprechen

Anschließend sprecht ihr mit Wirtin Betti. Sie gibt euch den Auftrag, Säcke in ein Zimmer der Schenke zu tragen und erzählt euch mehr über die bevorstehende Hochzeit. Ihr könnt in der Schenke auch mit anderen Gästen reden, um mehr Infos zu bekommen oder direkt zu Capon gehen. Wenn ihr mit den Gästen sprechen wollt, redet mit folgenden NPCs:

Svatya Drossel: Er will euch helfen, auf die Hochzeit zu gelangen, wenn ihr ihn im Würfelspiel besiegt. Allerdings lügt er euch an, selbst wenn ihr ihn besiegt, wird er euch nicht helfen.

Er will euch helfen, auf die Hochzeit zu gelangen, wenn ihr ihn im Würfelspiel besiegt. Allerdings lügt er euch an, selbst wenn ihr ihn besiegt, wird er euch nicht helfen. Radovan, der Schmied und Kreyzl, der Müller: Beide bieten euch Hilfe an, auf die Hochzeit zu gelangen. Ihr müsst euch hier aber nicht festlegen. Radovan könnt ihr später nordwestlich in Tachau bei der Schmiede besuchen und Kreyzl wartet bei seiner Mühle in Semin weiter südwestlich auf euch.

Säcke schleppen

Sprecht anschließend mit Hans. Versucht nicht, ihn zu überreden, euch bei der Arbeit zu helfen. Er wird ablehnen, egal, wie oft ihr es versucht und es führt nur zu Rufverlust bei ihm. Eure Aufgabe ist es, mindestens drei Säcke in die Schenke zu tragen, die ihr vom Karren vor der Schenke aufheben könnt.

Der Karren mit den Säcken steht nahe der Schenke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Danach startet der letzte Akt: Ein Streit mit dem Sohn des Vogts eskaliert zu einer Kneipenschlägerei, in die ihr und Hans Capon ebenfalls verwickelt werden. Nach einer Zwischensequenz werdet ihr gemeinsam mit Hans zur Strafe an den Pranger gestellt. Am Pranger gibt es ein kurzes Gespräch zwischen euch und Hans. Nach einer weiteren Zwischensequenz ist die Quest abgeschlossen.

