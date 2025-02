Kingdom Come Deliverance 2: Gaunerzinken (Versteck des alten Diebs finden)

Im Auftrag "Gaunerzinken" von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr ein schwieriges Rätsel lösen, um das Versteck des alten Diebs zu finden. Wie ihr die Quest löst und das Diebesversteck ausfindig macht, erfahrt ihr hier.

Mit Chenyek sprechen

Dieser Auftrag startet direkt nach der Nebenquest „Ein Festmahl für die Armen“. Fragt Chenyek im Rattenloch nach weiterer Arbeit, dann erzählt er euch von Eber, der mehr über die mysteriösen Zeichen an den Häusern von Kuttenberg herausfinden wollte und dazu mit dem ehemaligen Bandenmitglied Hynek sprechen wollte. Hyneks Haus wird euch auf der Karte markiert.

Sprecht mit Knacker (Optional)

Wieder einmal könnt ihr Knacker vor dem Aufbruch zu Hynek von Chenyeks Plan erzählen. Er bittet euch, dass ihr stattdessen zu ihm kommt, wenn ihr etwas über die Zeichen herausfindet. Ihr müsst euch hier noch nicht festlegen, wem ihr letztendlich die Infos gebt, antwortet also, dass ihr es euch überlegen werdet.

Zu Hyneks Haus gehen

Sobald ihr Hyneks Haus betretet, platzt ihr mitten in einen Tatort. Eber hat Hynek „aus Versehen“ getötet, weil der ihr ihn mit seinen Rätseln zu sehr verwirrt hat. Untersucht Hyneks Leiche nach dem Gespräch mit Eber und sammelt „Hyneks Brief“ von ihm ein. Lest das Pergament und ihr werdet mit folgendem Rätseltext konfrontiert:

Ein Weingut mitten im Dorf? Komisch, aber wer weiß! Und doch liegt es ganz in der Nähe. Beim sprudelnden Wasser, hör hin und versuch, die Augen offen zu halten, sodass du uns kurz nach dem Mittagsläuten findest, dort, wo der Schatten hinfällt.

Nach einem weiteren Gespräch mit Eber sollt ihr nun anhand des Rätsels das Versteck des alten Diebs finden. Optional könnt ihr mit Chenyek über das Rätsel sprechen. Er gibt euch den Tipp, dass ihr nach einem Brunnen Ausschau halten sollt.

Finde das Versteck des alten Diebs

Das Rätsel bezieht sich auf den interessanten Ort „Brunnen in der Winzerstraße“ beim Westeingang der Stadt. Wenn die Mittagsglocken läuten, zeigt der Schatten des Brunnens auf das Haus des Händlers nördlich.

Geht zum Brunnen bei der Winzerstraße. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zur Mittagsstunde zeigt der Schatten des Brunnens auf den Händler nördlich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geht also in das Haus und schleicht euch hinter die Theke. Wenn ihr wollt, könnt ihr per Taschendiebstahl die Schlüssel vom Händler klauen. Geht dann weiter nach hinten und öffnet neben der Treppe die Tür, die in den Keller führt.

Diese Tür hinter der Händlertheke führt in den Keller. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Links von euch ist eine schwer verschlossene Tür, bei der Heinrich den Kommentar abgibt, dass diese ewig nicht geöffnet wurde. Nutzt den Schlüssel oder einen Dietrich, um die Tür zu öffnen. Im Raum dahinter könnt ihr eine leicht verschlossene Kiste öffnen, die das „Pergament mit Zeichnungen“ enthält. Lest das Pergament und kehrt dann zum Rattenloch zurück. Den genauen Fundort vom Versteck könnt ihr auch im folgenden Video sehen:

Knacker oder Chenyek die Zeichen kopieren lassen?

Habt ihr am Anfang der Quest mit Knacker geredet, könnt ihr ihn die Zeichen kopieren lassen und erhaltet dafür als Belohnung 150 Groschen. Der Konflikt zwischen Knacker und Chenyek findet erst in der Folgequest ihren Höhepunkt. Ihr könnt also diesen Questschritt und die Belohnung noch mitnehmen, ihr müsst euch hier noch nicht für eine Seite entscheiden.

Selbst wenn ihr Chenyek sagt, dass ihr Knacker die Zeichen habt kopieren lassen, kümmert ihn das nicht großartig. Lasst abschließend die Zeichen von Chenyek kopieren und ihr erhaltet eure Belohnung in Form von 100 Groschen. Wichtig: Bevor es mit der Folgequest weitergehen kann, müsst ihr zunächst die 17. Hauptquest „Via Argentum“ abschließen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

