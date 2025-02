Kingdom Come Deliverance 2: Via Argentum (Beweise in der Münzanstalt finden)

In der 17. Hauptquest „Via Argentum“ von Kingdom Come Deliverance 2 ist es eure Aufgabe, den ehemaligen Besitzer der Festung von Maleschau, Kunzlin Ruthard, zu befragen, wie Heinrich dort hineinkommen kann, um Hans zu befreien. In unserer Komplettlösung helfen wir euch bei allen Questschritten.

Zu Burg Ruthard gehen

Begebt euch zur markierten Burg im Süden der Stadt Kuttenberg. Wichtig: Zieht euch eure beste Rüstung an und macht eure Waffen bereit, bevor ihr den Burghof betretet, denn es folgt ein Kampf. Ihr geratet mitten in einen Streit zwischen Kunzlin Ruthard und dem königlichen Münzmeister Ulrich Vavak von Neuhaus. Der Streit eskaliert, als Kunzlins Tochter Rosa mit der Armbrust auf einen der Männer des Münzmeisters schießt.

Im Kampf müsst ihr mithilfe von Kunzlins Männern die Soldaten des Münzmeisters besiegen. Im folgenden Gespräch mit Kunzlin und Rosa macht ihr einen Deal mit ihm. Er hilft euch bei der Rettung Capons, wenn ihr für ihn Beweise gegen Vavak findet, da der sein Amt zur Herstellung von Falschgeld missbraucht. Kunzlin schickt euch zu seinem Untergebenen Christian von Pisek.

Tipp: Lootet die toten Soldaten im Burghof. Sie tragen besondere Wappenröcke und Schilde, die ihr bis dato sicherlich noch nicht im Spiel gefunden habt.

Erstmal Leichen fleddern nach dem Kampf. (© Screenshot GIGA)

Mit Christian von Pisek sprechen

Christians Standort wird euch östlich von Horschan auf der Karte markiert. Stellt euch Christian vor. Ihr könnt sagen, dass ihr ihm bei der Untersuchung helfen wollt und das euer Vater eine Mine beaufsichtigt hat, um etwas Ruf zu gewinnen. Folgt ihm dann um die Ecke zu einem ruhigen Ort, um weiterzureden. Um zu beweisen, dass Vavak königliches Silber klaut, sollt ihr überprüfen, wie viel Erz die Vorarbeiter Frank, Paul und Samko abbauen.

Hinweis: Ob ihr euch während der Untersuchung als neugieriger Gelehrter, reicher Adliger oder Christians Neffe ausgebt, verändert nur die Art und Weise, wie ihr die Minenarbeiter befragt, es gibt sonst keine Unterschiede.

Den Mineneingang findet ihr gegenüber des Haupthauses auf dem Gelände. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Samko befragen

Samko (H-Symbol) hält sich meist außerhalb der Mine auf. Ihr könnt einen mittleren Redekunst- oder leichten Einschüchtern-Check benutzen, um seine Anzahl an Wagen in Erfahrung zu bringen. Alternativ bestecht ihr ihn mit 200 Groschen oder gewinnt im Würfeln gegen ihn. Er hat 34 Wagen Erz geschürft.

Frank befragen

Frank (F-Symbol) ist entweder in der Mine oder außerhalb anzutreffen. Über Checks auf Wissenschaft (Mittel) oder Einschüchtern (Leicht) gibt er euch seine Info. Ihr könnt ihn ebenfalls bestechen. Am besten ist es aber, wenn ihr ihm im Gegenzug für seine Info Bier bringt. Es wird dann eine leicht verschlossene Truhe außerhalb der Mine markiert. In dieser findet ihr 10-mal Bier, aber auch drei Ringelblumen-Aufgüsse, die ihr euch einstecken könnt. Bringt Frank das Bier und er sagt euch, dass er 36 Wagen Erz geschürft hat.

Holt Frank das Bier aus der markierten Truhe und steckt euch den Extra-Loot auch noch ein. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Paul befragen

Paul befindet sich ganz am Ende der Mine und beerdigt gerade einen Kollegen. Willigt ein mit ihm zu beten, dann gibt er euch die Info direkt. Er hat 30 Wagen Erz geschürft.

Christian berichten

Zurück bei Christian gleicht ihr die Zahlen ab (Antwortet mit „Weniger.“ für Rufgewinn). Heinrich hat insgesamt 100 Wagen gezählt, insgesamt wurden aber nur 90 aufgeschrieben. Vorarbeiter Fett und Erzhändler Herrmann müssen die zahlen gefälscht haben. Ihr sollt sie befragen, aber ihnen nicht mit einer Strafe drohen, wenn sie beichten.

Mache Herrman gefügig

Herrmann sitzt tagsüber im Nebenraum von Christians Büro. Sagt ihm, dass er falsche Zahlen angibt und wählt dann den leichten Redekunst-Check („Hab keine Angst, die Wahrheit zu sagen.“). So bekommt ihr etwas Rufgewinn.

Tipp: Herrmann trägt 250 Groschen bei sich, die ihr ihm per Taschendiebstahl klauen könnt.

Mache Fett gefügig

Vorarbeiter Fett läuft tagsüber außerhalb der Mine herum. Sagt ihm, dass er die Wagen zählt und wählt den Redekunst-Check „Du wirst nicht bestraft werden.“ für Rufgewinn.

Tipp: Fett hat 260 Groschen in der Tasche, die ihr ihm klauen könnt.

Mit Buresch sprechen (Optional)

Zurück bei Christian berichtet ihr wie gehabt. Als Nächstes sollt ihr euch in der Schmelzerei in Grund nach Beweisen umschauen. Zuvor könnt ihr aber optional mit Besitzer Buresch sprechen, um euch einen Geleitbrief zu verdienen, mit dem ihr euch ungestört auf dem Gelände bewegen könnt. Bevor ihr Buresch bei der Markierung ansprecht, müsst ihr allerdings folgende Dinge beachten:

Zieht euch euer Outfit mit den höchsten Charisma-Werten an. Eure Kleidung von der 5. Hauptquest „Ungeladene Hochzeitsgäste“ sollte genügen.

Legt all eure Waffen ab, sonst redet Buresch nicht mit euch.

Kommt nicht dreckig oder blutig bei ihm an. Solltet ihr Seife dabei haben, findet ihr westlich in Horschan eine Wäscherei, wo ihr eure Klamotten waschen könnt.

Eure Klamotten könnt ihr bei der Wäscherei westlich saubermachen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht dann mit Buresch und sagt ihm, dass ihr euch trotzdem einkaufen wollt, wenn es um die Schmelzerei geht. Erschöpft alle weiteren Dialoge mit ihm, um seinen Geleitbrief (Bureschs Leim) zu erhalten.

Tipp: Buresch trägt 500 Groschen und einen goldenen Kruzifix bei sich, den ihr klauen könnt. Ihr könnt ihm zusätzlich den Brief von Vavak stibitzen, den ihr später Christian geben könnt.

Schmelzerei untersuchen

Die Schmelzerei erkennt ihr in Grund schon von weitem am schwarzen Rauch, der von den Gebäuden aufsteigt. Sprecht auf dem Gelände einen beliebigen Schmelzer an, dann wird euch dieser an den Schmelzer Schima verweisen, dessen genauer Standort euch anschließend markiert wird. Innerhalb der Schmiede wird er nicht mit euch reden, folgt ihm also nach draußen.

Sagt ihm, dass Buresch euch geschickt hat und sprecht dann das verschwundene Silber an. Anschließend habt ihr jede Menge Optionen, damit er euch die nötigen Infos gibt. Die Beeindrucken-Option „Ich komme im Auftrag des Adels“ gibt euch Rufgewinn. Schima schickt euch daraufhin los, Volkmar zu finden.

Finde Volkmar

Wichtig: Zieht euch eine Rüstung an und rüstet eure besten Waffen aus, denn es folgt gleich ein Kampf. Volkmar lehnt am Eingang zum Haus im Innenhof des Grundstücks.

An dieser Stelle steht Volkmar. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Volkmar lehnt tagsüber neben dem Eingang zum Haus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald ihr ihn ansprecht, tauchen drei Wachen, angeführt vom kleinen Nich (Leibwächter von Buresch) auf. Unter Zeitdruck wird euch ein Skill-Check gewährt. Nur die Option „Ich fordere einen fairen Kampf!“ (Schwer) verhindert, dass ihr gegen alle drei gleichzeitig kämpfen müsst. Es folgt dann nur ein Duell auf den Tod gegen den kleinen Nich. Nach dem Kampf könnt ihr seine Leiche looten und dann mit Volkmar sprechen.

Erschöpft alle seine Dialoge, dann übergibt er euch die Karte zur geheimen Münzanstalt. Anschließend könnt ihr ihn gehen lassen, töten oder euch Geld geben lassen, damit er gehen darf. Bei letzterer Option gibt er euch 100 Groschen.

Tipp: Per Taschendiebstahl könnt ihr Volkmar anschließend weitere 250 Groschen und auch fünf Dietriche klauen.

Finde die geheime Münzanstalt

Der Eingang zur Münzanstalt befindet sich am südlichen Ende des Suchbereichs, der euch östlich von Grund auf der Karte markiert wird.

An dieser Stelle findet ihr den Eingang zur Münzanstalt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Vor der Falltür, die hinunter zur Münzanstalt führt, steht Bureschs Pferd Agro. Der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, da das Pferd des Protagonisten des Spiele-Klassikers „Shadow of the Colossus“ auch so heißt. Dies ist ein kleines Easter Egg im Spiel.

Vor dem Eingang steht das einzigartige Pferd Agro, das ihr stehlen könnt, wenn ihr wollt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beschaffe Beweise gegen Vavak

Wichtig: Behaltet weiterhin eure Rüstung an und macht die Waffen bereit. Klettert hinab in die Münzanstalt und folgt dem Weg, bis eine Sequenz startet, in der euch Buresch mit seinen Wachen konfrontiert. Er will euch für euer Schweigen bestechen. Um das bestmögliche Resultat bei dieser Begegnung zu erzielen, antwortet wie folgt vor:

„Ich brauche Beweise gegen Vavak.“ „Wie viel zahlst du mir?“ „(Large Bribe)“ (Das Spiel übersetzt bei dieser Auswahl nicht ins Deutsche) „Verstanden (Gehen)“

So vermeidet ihr den Kampf und erhaltet die höchstmögliche Summe von 475 Groschen. Wenn Buresch daraufhin alleine den Minengang entlang läuft, könnt ihr ihn abseits der Wachen umhauen und ihn looten. Er hat erneut 500 Groschen und einen goldenen Kruzifix bei sich. Übrigens auch wenn ihr ihn zuvor beim ersten Treffen schon bestohlen habt, hat sich sein Inventar hier wieder erneuert. Nehmt euch zusätzlich den „Archivtruhenschlüssel“ von ihm.

Befreie die gefangenen Münzer (Optional)

Nehmt euch vom Tisch, an dem die Wachen sitzen, die Schlüssel zum geheimen Präghaus und lauft den Gang Richtung Osten weiter.

Nehmt den Schlüssel zum Präghaus vom Tisch im Bereich, wo euch Buresch konfrontiert hat. (© Screenshot GIGA)

Schließt am Ende die Tür auf, um den Raum mit den zwei gefangenen Münzern zu erreichen. Im Gespräch geben sie euch den Questgegenstand „Minze“ und verraten euch, dass sich die Beweise in einer der Truhen im Raum befinden. Die Truhe bekommt ihr mit dem Archivtruhenschlüssel auf. Wenn ihr die Münzer retten wollt, sprecht sie auf den Ärger mit Vavak an und versprecht, euch um Vavak zu kümmern (Beeindrucken-Check). Um den Questschritt zu erfüllen, müsst ihr die drei verbleibenden Wachen in der Münzanstalt töten. Kehrt dann zu den Münzern zurück und bestätigt den Tod.

Beweise finden

In einer der Truhen im selben Raum findet ihr schließlich die „Geschäftsbücher der geheimen Münzanstalt“. Lest das Buch aus eurem Inventar heraus, um Erfahrung für Wissenschaft zu sammeln. Zudem befinden sich in der Kiste 3x Retterschnaps, 205 Groschen sowie zwei Alchemie-Rezepte für Bleischrot und Streuschrot.

Die gesuchten Beweise findet ihr in dieser Truhe im Raum mit den zwei Münzern. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Lootet auch die vielen anderen Truhen im Raum, ihr findet hier viele Schmiedematerialien. In den Gängen auf der anderen Seite der Münzanstalt steht ebenfalls noch eine Truhe.

Ermittlung bei Christian abschließen

Zurück bei Christian, seid am besten ehrlich und gebt alle Infos preis, die ihr herausgefunden habt. Gebt ihm auch den Münzstempel und den Brief von Vavak an Buresch. Hört euch abschließend seinen Geschäftsvorschlag an und stimmt zu. So erhaltet ihr die maximale Abschlussbelohnung von 625 Groschen. Er gibt euch alle drei Geschäftsbücher als Beweis für Ruthard mit und die Quest endet erfolgreich. Mit dieser Hauptquest könnt ihr ordentlich Geld verdienen. Insgesamt ca. 3.200 Groschen sind möglich, sofern ihr euch an die Lösungsschritte gehalten habt.

