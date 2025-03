Kingdom Come Deliverance 2: Seltsame Verse (Alle Lösungen für die Gedichte)

Vielleicht ist auch schon bei euch einer der seltsamen kurzen Verse im Inventar von Kingdom Come Deliverance 2 gelandet. Die Gedichte verweisen auf bestimmte Orte, die ihr in Kuttenberg finden könnt. Wie ihr die Schnitzeljagd löst und welche Belohnungen es am Ende gibt, zeigen wir euch hier.

Seltsamer kurzer Vers I

Den allerersten Vers bekommt ihr als Abschlussbelohnung für den Auftrag "Meister Schindels Spielzeug". Das Dokument enthält den folgenden Text:

Ein wahrer Gelehrter ist neugierig! Auf der Winzerstraße stehen zwei Marien, hübsch anzusehen. Die erste steht nach Süden gewandt, der anderen Blick ist gen Osten gebannt. Doch beiden Marien entgeht, dass keine auf trockenem Grunde steht. Nur ein Blick ins nasse Rohr, schon kommt der Rosenkranz hervor.

Das Gedicht verweist euch auf den interessanten Ort "Brunnen in der Winzerstraße". Untersucht das Rohr an der östlichen Seite des Brunnens. Darin findet ihr den seltsamen kurzen Vers II.

Begebt euch zum Brunnen in der Winzerstraße. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In diesem Rohr am Brunnen findet ihr den zweiten Vers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Seltsamer kurzer Vers II

Der zweite seltsame Vers enthält folgenden Hinweistext:

Ein wahrer Gelehrter schweigt über seine Musen. Auf einer Mauer, hoch im Norden, hielt Ritter Bierkrug tapfer Wacht. Für Gerstensaft würde er morden, den Hopfen, der zum Mann ihn macht.

Das Gedicht bezieht sich auf den interessanten Ort "Beschützer Kuttenbergs". Dabei handelt es sich um eine Strohpuppe, die zwischen Innenmauer und Außenmauer von Kuttenberg steht. Verlasst Kuttenberg durch das Nordtor und biegt dann rechts in den Zwischengang der Mauern ab, um den Beschützer zu erreichen. Untersucht den Kopf der Strohpuppe, um den seltsamen kurzen Vers III zu erhalten.

Lauft zwischen Innenmauer und Außenmauer von Kuttenberg zum Beschützer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Untersucht den Kopf, um den nächsten Vers zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Seltsamer kurzer Vers III

Der dritte seltsame Vers enthält folgenden Hinweistext:

Ein wahrer Gelehrter verliert nie die Zeit aus den Augen. Bei Tag, bei Nacht nur Plackerei, ob Winter, ob Sommer, einerlei. Mit seiner großen Nadel fein, sticht Eden in die Sechste rein. Siehe, wo der Baum des Wissens sich erhebt, und finde die Tugend, nach der jeder strebt.

Jeden Tag um 18 Uhr zeigt der Schatten der Turmspitze auf dem Marktplatz von Kuttenberg auf ein Haus im Osten, auf dem Adam und Eva abgebildet sind. Hinter einer Säule des Hauses könnt ihr eine versteckte Öffnung inspizieren, in der ihr den seltsamen kurzen Vers IV findet.

Begebt euch zu den Torbögen östlich vom Marktplatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In dieser versteckten Öffnung befindet sich der nächste Vers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Seltsamer kurzer Vers IV

Der vierte seltsame Vers enthält folgenden Hinweistext:

Ein wahrer Gelehrter ehrt die Kaiserkrone. Die Kaiserkrone, aufs Haupt gepresst, ist alles, nur kein Vogelnest. Denn alle würden lauthals schreien: „Das soll unser Kaiser sein?“ Doch ist jeder Baum belegt, ein Vogel den Wunsch nach Höherem hegt, soll es ein Königfischer sein, und kein Spatz, das gefiederte Schwein.

Dieser Text bezieht sich auf das Vogelnest auf dem Dachboden der Schenke Kaiser Karl. Lauft hier die Treppen ganz nach oben und schießt das Vogelnest mit einer Fernkampfwaffe oder einem Steinwurf hinunter. Werft ihr einen Stein, zielt mit dem Fadenkreuz etwas links vom Nest, dann trefft ihr es. Lauft dann wieder nach unten auf die Straße und lootet das Nest, um den seltsamen kurzen Vers V zu erhalten.

Das einzige Vogelnest in Kuttenberg findet ihr auf dem Dachboden der Schenke Kaiser Karl. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zielt mit dem Fadenkreuz etwas nach links, dann trefft ihr das Vogelnest mit einem Steinwurf. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Seltsamer kurzer Vers V

Der fünfte und letzte seltsame Vers enthält folgenden Hinweistext:

Ein wahrer Gelehrter kennt seine Heiligen! Der heilige Georg zückt den Speer, schickt den Drachen ins Land ohne Wiederkehr. Doch Georgs Arbeit ist nicht getan, er dreht den Kopf und glaubt sich im Wahn. Sein Blick wandert gen Osten, ein weiteres Biest will vom Stahle kosten. Doch dieser Drache ist ganz aus Stein, sein Fenster im Halse ein Hoffnungsschein.

Lauft ihr vom letzten Vers-Fundort die Straße Richtung Osten entlang, kommt ihr links an einem Haus vorbei, auf dem der heilige Georg aus dem Text im Kampf mit einem Drachen abgebildet ist. Noch etwas weiter östlich unter dem Torbogen könnt ihr links mit einem Fenster interagieren, um eure Belohnungen für die Schnitzeljagd einzusacken.

Begebt euch zu diesem Torbogen nordöstlich in Kuttenberg. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Untersucht dieses Fenster, um eure finalen Belohnungen zu erhalten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnungen für die seltsamen Verse

Für die Suche bekommt ihr folgende Fertigkeitenbücher als Belohnung:

Meisterstudien IV (Lehrt Wissenschaft ab Stufe 15)

(Lehrt Wissenschaft ab Stufe 15) Über die Zusammensetzung der Alchemie IV (Lehrt Alchemie ab Stufe 15)

