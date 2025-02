Kingdom Come Deliverance 2: Rosas Buch finden (Geschichten aus Kuttenberg)

In der verpassbaren Nebenquest "Rosas Buch" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr für Heinrichs Flamme Rosa Ruthard ein besonderes Buch aus der Festung Maleschau klauen. Wo ihr das Buch findet und wie ihr Rosa bei der Vollendung ihrer Geschichte helft, erfahrt ihr hier.

"Rosas Buch" starten

Diese Quest startet automatisch während der 18. Hauptquest „Französischer Abgang“ und muss absolviert werden, wenn ihr die Romanze mit Rosa vorantreiben und die verpassbare Trophäe „Geschichten aus Kuttenberg“ freischalten wollt. Wenn ihr mit Rosa zu Beginn der Hauptquest auf Burg Ruthard sprecht, wählt folgende Dialoge, um Rufgewinn zu erhalten:

Geheimgang nach Maleschau. Ein Bildstock? Eine schlaue Lösung… An der Sache muss es einen Haken geben. Komm mit! Du wärst keine Last! Ich höre. Was für ein Buch ist es? (Schwerer Wissenschaft-Check) Ich bringe dir das Buch, keine Angst!

Rosas Buch finden

Sobald ihr in der Hauptquest mit Heinrich über den Geheimgang in der Festung Maleschau ankommt, könnt ihr euch nach der langen Zwischensequenz frei in der Festung bewegen. Ihr müsst euch in den zentralen Turm vor euch begeben. Der einzige Zugang ist die Außentreppe auf der Nordseite des Turms.

Über diesen Eingang kommt ihr in den Turm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im ersten Stock lauft ihr links durch die Tür und kommt zur Treppe, die nach oben führt. Vorsicht: Am Ende der Treppe sprechen zwei Soldaten gerade mit Herrin Ofka. Wartet, bis das Gespräch zu Ende ist und geht dann wieder zurück zum Eingangsbereich des Turms. Die beiden Soldaten kommen die Treppe herunter und setzen sich in das Kaminzimmer. Erst jetzt könnt ihr die Treppen hochgehen, ohne Gefahr, entdeckt zu werden.

Die Karte des Turms der Festung zeigt euch zur Orientierung die Grundrisse der einzelnen Stockwerke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im zweiten Stock könnt ihr das Buch für Rosas Quest finden. Nur Herrin Ofka hält sich in ihrem Schlafzimmer auf, hat euch aber den Rücken zugewandt, ihr könnt sie hier leicht von hinten umhauen. Bei der Ablage nahe dem Fenster im selben Raum findet ihr schließlich das gesuchte Buch mit dem Namen “Witzebuch”.

Das rote Witzebuch auf der Ablage des Fensters müsst ihr für die Quest einsammeln. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtiger Hinweis: Verpasst ihr die Chance, das Buch während der Hauptquest einzusammeln, könnt ihr später nicht in die Festung zurückkehren, um das nachzuholen. Die Quest ist verpassbar!

Berichte Herrin Rosa, was du in Maleschau erreicht hast.

Nach Abschluss von „Französischer Abgang“ solltet ihr das Witzebuch aus eurem Inventar heraus durchblättern, bevor ihr erneut mit Rosa in der Burg sprecht. Berichtet ihr von eurer erfolgreichen Suche. Folgende Dialoge könnt ihr dabei wählen, um Ruf zu gewinnen:

Wegen dem Buch, das du wolltest… Ich habe es überflogen. Der Verfasser nimmt kein Blatt vor den Mund. (Beeindrucken-Check/Mittel) Das würde mir gefallen. Klingt großartig! Mit Vergnügen.

Hilf Herrin Rosa dabei, ihr Buch fertigzustellen

In der nächsten Szene seid ihr in Rosas Gemächern und müsst ihr bei der Fertigstellung des Buches helfen. Eure Antworten bestimmen, wie die Geschichte aussehen wird. Folgende Antworten geben euch im Sinne der Romanze Rufgewinn:

Eine Frau. Sie soll klug sein. Dumme Frauen sind öde. Bist du immer so streitsüchtig? Für Gutes.

Blättert anschließend das Buch durch und redet dann erneut mit Rosa. Wählt folgende Antworten:

Es sollte mehr von solchen Büchern geben. Sieht schön aus. Ich würde dich gern näher kennenlernen.

Danach endet die Quest und das Achievement „Geschichten aus Kuttenberg“ schaltet sich frei. Rosas Romanze geht nun erst in der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" in die nächste Phase.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.