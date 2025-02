Kingdom Come Deliverance 2: Alle Romanzen freischalten (Katharina, Klara, Rosa, Hans und mehr)

Dank zahlreicher Romanzen könnt ihr euch mit Heinrich in Kingdom Come Deliverance 2 als echter Schürzenjäger beweisen und viele kleine und große Liebesabenteuer erleben. Wie ihr alle Romanzen freischalten könnt und Affären mit Katharina, Klara, Rosa Ruthard, Hans Capon und weiteren Love Interests startet, erfahrt ihr hier.

Alle Romanzen in chronologischer Reihenfolge

In KCD 2 gibt es mit Hans Capon, Katharina und Rosa Ruthardt drei Hauptromanzen, die ihr freischalten könnt. Diese erstrecken sich über mehrere Hauptquests und Nebenquests und sind teilweise leicht verpassbar.

Daneben gibt es viele kleinere Techtelmechtel mit Nebencharakteren. Zudem könnt ihr jederzeit eines der Badehäuser besuchen und euch dort für ein paar Groschen mit den Zuberdirnen vergnügen. Der Matratzensport lohnt sich dabei übrigens auch spielerisch, denn ihr erhaltet anschließend immer für kurze Zeit den Buff "Schöne Erinnerungen", der Vitalität, Stärke und Agilität um 1 erhöht.

Um Liebschaften ins Rollen zu bringen, wählt in Dialogen, wann immer möglich die Option mit dem Herzsymbol. Damit ihr keine Romanze verpasst, haltet euch an die folgende chronologische Reihenfolge und prüft weiter unten, was für jede Romanze genau zu tun ist.

Doubravka Hans Capon Klara Schwarzer Bartosch Witwe Johanka Lausige Marie Katharina Margarete Rosa Ruthard

Doubravka

Doubravka (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald ihr auf der Hochzeitsfeier seid, könnt ihr mit Doubravkas Mutter im Garten sprechen. Sie bittet euch, ihre Tochter zum Tanz aufzufordern. Wenn ihr mit Redekunst nachhakt, erfahrt ihr, dass sie wohl sehr ungeschickt beim Tanzen ist. Beim Tanz bekommt ihr dies dann auch zu spüren. Mit genügend Redekunst könnt ihr sie aber anlügen und ihr sagen, was für eine tolle Tänzerin sie ist. Sowohl Doubravka als auch ihre Mutter macht dies glücklich.

Besucht Doubravka in der nächsten Phase der Hochzeit erneut. Sie gesteht euch ihre Zuneigung und lädt euch zu einem Schäferstündchen auf dem Dachboden ein. Geht darauf ein. Es folgt ein Ladebildschirm und das war es auch schon, es gibt keine besondere Bettszene oder dergleichen. Zieht eure Klamotten wieder an und sprecht abschließend mit Doubravka. Sie wird sich allerdings nicht so begeistert von eurer Leistung zeigen.

Hans Capon

Hans Capon (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Heinrich kann seine Zuneigung für Hans Capon in KCD 2 auch auf romantische Weise ausdrücken. Dabei müsst ihr an drei Stellen im Spielverlauf bestimmte Entscheidungen treffen.

Zu Beginn der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" trefft ihr Hans Capon im Morgengrauen auf Burg Trosky, um gemeinsam nach Nebakov zu reiten. Im Dialog müsst ihr Hans sagen, dass er euch wichtig ist, bevor ihr aufbrecht. Während der 18. Hauptquest "Französischer Abgang", nachdem ihr Hans befreit habt, könnt ihr erneut eine romantische Dialogoption wählen. Während der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" gibt es eine emotionale Abschiedsszene mit Hans. Hier könnt ihr die Romanze zum Höhepunkt bringen und ihn küssen.

Am Ende des Spiels könnt ihr auch noch einmal optionale Gespräche mit Hans führen und dabei auf eure Beziehung eingehen.

Wichtiger Hinweis: Die Romanzen von Hans Capon und Katharina schließen sich gegenseitig aus. In der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" müsst ihr euch für eine der beiden entscheiden, beides geht nicht!

Klara

Klara (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klara ist die Heilerin in der Festung Nebakov. Nachdem ihr dort mit Hans ankommt und euch frei bewegen könnt, sprecht mit Klara. Sie bittet euch, mit ihr Kräuter sammeln zu gehen. Wenn ihr dem nachkommt, habt ihr die Chance auf ein Schäferstündchen mit ihr. Pflückt Mohnblumen, Ringelblumen und Salbei für sie und folgt ihr dann zu einem geheimen Ort. Auf ihr Rätsel antwortet ihr mit ihrem Namen und schon geht es los. Beachtet, dass ihr Klara hier oben ohne seht, also NSFW-Warnung! Wenn ihr euch die Szene anschauen wollt, seht ihr sie im folgenden Video:

Klaras Romanze hat einen zweiten Teil, der in der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes" weiter geht. Sprecht vor dem Kerker von Nebakov mit Klara, die dort gerade mit zwei Soldaten diskutiert. Schreitet ein und überzeugt die Soldaten, Klara zu den Verwundeten zu lassen. Ihr könnt dann weiter mit ihr sprechen und sie auch auf die vergangene Romanze ansprechen. Helft ihr bei der Versorgung der Verwundeten Kozliek, Mark und Zwerk und sprecht dann mit ihr. Ihr könnt sie fragen, ob ihr gemeinsam das Bett teilen wollt, worauf sie liebend gerne eingeht. Damit endet die Romanze. Auch die abschließende Szene könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Schwarzer Bartosch

Schwarzer Bartosch (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wenn ihr mit dem schwarzen Bartosch auf dem Fest zu Beginn der Quest sprecht, könnt ihr ihn verführen und auf euer Zimmer einladen. Ihr verbringt dann zusammen sie Nacht. Es gibt allerdings keine dedizierte Bettszene, sondern nur einen Ladebildschirm.

Wichtiger Hinweis: Die Romanzen vom schwarzen Bartosch und Witwe Johanka schließen sich gegenseitig aus. Ihr müsst euch hier für eine entscheiden!

Witwe Johanka aus Schernow

Witwe Johanka (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf dem Fest zu Beginn der Quest macht euch diese Dame Avancen. Sie sitzt zwischen Pater Nicodemus und Schreiber Ezraim am Bankett. Amüsiert sie mit einer Geschichte und folgt ihr dann nach draußen. Geht ihr auf ihr Angebot ein, verbringt ihr zusammen die Nacht. Auch hier gibt es aber keine animierte Bettszene.

Wichtiger Hinweis: Die Romanzen vom schwarzen Bartosch und Witwe Johanka schließen sich gegenseitig aus. Ihr müsst euch hier für eine entscheiden!

Lausige Marie

Lausige Marie (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Start: Jederzeit nach Ankunft in Kuttenberg

Jederzeit nach Ankunft in Kuttenberg Typ: Kurzes Bettabenteuer

Die lausige Marie ist eine der Zuberdirnen im städtischen Badehaus der Stadt Kuttenberg. Sie unterscheidet sich im Grunde nicht von den Zuberdirnen anderer Badehäuser, allerdings könnt ihr das Techtelmechtel mit ihr auf besondere Art starten. Fragt sie, ob sie etwas zu trinken hat. Anschließend könnt ihr mit einem beherzten "Tun wir's!" den Matratzensport initiieren.

Katharina

Katharina (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Start: Ab Beginn der 16. Hauptquest "In die Unterwelt"

Ab Beginn der 16. Hauptquest "In die Unterwelt" Typ: Hauptromanze

Die weibliche Hauptfigur von KCD 2 kann ebenfalls verführt werden. Um ihre Romanze freizuschalten, gilt es folgende Dinge zu tun:

Absolviert die Nebenquest "Das fünfte Gebot". Wenn ihr dabei am Ende Pater Prokop tötet, gefällt Katharina das am besten. Es ist aber nicht nötig, so zu handeln. Während der 22. Hauptquest "Die Höhle des Löwen" müsst ihr den Auftrag "Der Nachsteller" absolvieren, bei dem ihr einen Stalker von Katharina fassen müsst. Diese Quest ist nur während dieser Hauptquest verfügbar, erledigt sie also direkt! Während der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" könnt ihr mit Zizka über Katharina sprechen. Trefft sie anschließend im Krankenlager und sagt ihr, dass ihr über ihre Familie Bescheid wisst. Benutzt dann das Bett auf dem Wehrgang, um die Bettszene mit Katharina freizuschalten.

Wichtiger Hinweis: Die Romanzen von Hans Capon und Katharina schließen sich gegenseitig aus. In der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" müsst ihr euch für eine der beiden entscheiden, beides geht nicht!

Margarete

Margarete (© Screenshot GIGA)

Start: Nach Abschluss der 16. Hauptquest "In die Unterwelt"

Nach Abschluss der 16. Hauptquest "In die Unterwelt" Typ: Kleinere Romanze

Bei der Mühle südwestlich von Billan könnt ihr Maragrete finden, die eingesperrt wurde. Absolviert ihren Auftrag "Jungfer in Nöten" und die Folgequest "Zum Opfer gemacht", dann könnt ihr am Ende einen Kuss von ihr erhalten und die Nacht mit ihr verbringen. Aber Achtung, sie ist eine Diebin und wird euch dabei 20 % eurer Groschen stehlen. Es gibt ansonsten keine besondere Bettszene mit ihr.

Rosa Ruthard

Rosa Ruthard. (© Screenshot GIGA)

Die Tochter von Herrn Ruthard trefft ihr erstmals während der 17. Hauptquest "Via Argentum". Wichtig für ihre Romanze wird es aber erst später. Absolviert folgende Schritte:

Während der 18. Hauptquest "Französischer Abgang" müsst ihr die Nebenquest "Rosas Buch" absolvieren. Diese Quest ist nur während der Hauptquest absolvierbar, erledigt sie also direkt! Während der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" dürft ihr Otto von Bergow nicht drohen den Turm niederzubrennen, in dem Rosa eingesperrt ist. Stürmt den Turm und rettet sie so. Während der 24. Hauptquest "Oratores" wird euch Rosa zu sich auf ihre Gemächer rufen. Wählt die Dialogoptionen „Alles wird gut.“ → „Verbündete sind am wichtigsten.“ → „Ich lasse dich nicht gehen!“ → „(Rosa küssen)“, um die Bettszene freizuschalten. Zu Beginn der 26. Hauptquest "Civitas Pragensis" gibt es noch eine Abschiedsszene mit ihr, bei der ihr sie küssen könnt.

Die Bettszene mit Rosa Ruthard könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

