Kingdom Come Deliverance 2: Das fünfte Gebot (Prokop, Wilhelm oder von Grolle?)

In "Das fünfte Gebot" müsst ihr Katharina bei einem komplexen Mordfall in Kingdom Come Deliverance 2 helfen und Detektiv spielen. In unserer Lösung führen wir euch durch die Mission und klären die Frage, ob Prokop Wilhelm oder der junge Grolle der Täter ist.

Mit Katharina sprechen

Sprecht nach Abschluss der 16. Hauptquest "In den Untergrund" mit Katharina in der Schenke „Henkersschlinge“ in Kuttenberg. Ihr sollt ihr bei der Aufklärung vom Mord ihrer Freundin Alisa helfen. Sie fürchtet, dass jemand sie enttarnt hat und ihre Mitwisser umbringt. Erschöpft alle Dialoge, dann landen zwei Questschritte in eurem Tagebuch.

Mit dem Totengräber sprechen

Sprecht mit Totengräber Frantischek und er wird euch nach einem leichten Redekunst-Check etwas über den Tatort erzählen und dass Alisas Freundin öfter kam, um bei ihrer Leiche zu trauern. Dadurch werden zwei optionale Questziele freigeschaltet.

Mit Alisas Freundin sprechen (Optional)

Alisas Freundin Barbora steht direkt nebenan in der Halle mit dem Leichnam von Alisa. Sie kann euch nicht viel erzählen, sie ist sich aber sicher, dass der Täter nicht ihr Herr war.

Alisas Leiche untersuchen

Untersucht nach dem Gespräch die Leiche. Sie wurde zerstückelt, ausgeweidet und es ist kein Tropfen Blut mehr in ihrem Körper. Zudem wurden die Brüste und das Haar abgeschnitten. Allerdings nicht die Zunge. Dies spricht gegen eine Verräterin, wie Katharina es vermutet. Ihr könnt schlussfolgern, dass Alisa wohl nicht wegen Katharina ermordet wurde.

Der Mörder hat es nicht auf Katharina abgesehen. (© Screenshot GIGA)

Den Tatort untersuchen (Optional)

Begebt euch als Nächstes zum markierten Tatort an der Ostmauer der Stadt. Untersucht die Blutlache am Boden. Allerdings sind mögliche Spuren schon von Arbeitern und Schaulustigen verwischt worden.

Mit Lumir sprechen

Sprecht mit Schreiber Lumir am markierten Ort. Allerdings übergibt er sich gerade, weil er sturzbetrunken ist. Damit er einen klaren Kopf bekommt, könnt ihr ihm ein Katerbier geben. Ihr könnt eines beim Apotheker in der Stadt kaufen oder mit unserer Liste aller Alchemie-Rezepte selbst eines herstellen.

Sobald er nüchtern ist, erschöpft alle Dialoge mit ihm. So erfahrt ihr, dass es sich bei Alisas Mörder wohl um einen Serientäter handelt, der schon fünf andere Frauen getötet hat. Er erzählt euch etwas über die einzelnen Opfer und ihr könnt jetzt weitere Untersuchungen bei ihren Fällen anstellen.

Etwas über Jarkas Vergangenheit erfahren

Sprecht mit Pater Prokop auf dem Friedhof über Jarka, die seine Ziehtochter ist. Er verdächtigt ihren Liebhaber Wilhelm. Wenn ihr alle Skill-Checks besteht, könnt ihr außerdem erfahren, dass Jarka schwanger war. Vielleicht wollte der Vater die Mutter zum Schweigen bringen und hat deshalb einen Mord begangen.

Herausfinden, was mit Stanya passiert ist

Sprecht mit Schankwirt Maulwurf im Rattenloch und sagt ihm, dass ihr ein guter Gast seid. Erschöpft dann alle Dialoge mit ihm. So erfahrt ihr, dass Jarka dort gearbeitet hat, sie aber eines Nachts aus ihrem Zimmer verschwand. Es war komplett leergeräumt und Blutspuren wurden zurückgelassen. Er erzählt zudem, dass sie oft mit einem Köhler namens Barton gesehen wurde. Dadurch wird euch ein neuer Suchbereich im Süden bei einem Köhlerlager markiert.

Herausfinden, was mit Sidonaia passiert ist

Sprecht mit Strnad, der ebenfalls im Rattenloch zu finden ist. Ihr könnt euch mit ihm schlagen oder ihn über einen Beeindrucken-Check besänftigen. Zahlt ihm dann 30 Groschen und er gibt euch seine Infos. Sidonia hatte zuletzt versucht, Diebesbeute beim Müller Pichler zu verkaufen. Der entsprechende Standort der Mühle wird euch weit im Westen markiert.

Wilhelm befragen

Da alle drei Damen auch etwas mit dem Barden Wilhelm zu tun hatten, könnt ihr den Schürzenjäger jetzt am markierten Ort bei der Schenke „Das schwarze Pferd“ befragen. Erschöpft alle Dialoge mit ihm und entscheidet dann, ob ihr ihm glauben wollt oder nicht. Es spielt allerdings keine Rolle, auch wenn ihr ihm nicht glaubt, passiert erst einmal nichts weiter.

Stanya finden

Im markierten Köhlerlager könnt ihr mit Barton sprechen. Tagsüber arbeitet er hier ganz normal. Er ist sehr auffällig, da er eine Glatze hat. Wenn eure Redekunst hoch genug ist, verrät er euch, dass sich Stanya in einem der Häuser südlich im Suchbereich versteckt hält. Aber auch ohne diese Info könnt ihr einfach das Haus im Köhlerlager betreten und sie so finden.

Barton arbeitet im Köhlerlager und ist gut an der Glatze zu erkennen. (© Screenshot GIGA)

Sprecht mit Stanya und erschöpft alle Dialoge. Mit zwei Redekunst-Checks könnt ihr noch erfahren, dass der Täter sie gewürgt hatte und dass sie während des Überfalls mehrere Stimmen in einer Seitengasse hörte. Mehr bekommt ihr aus ihr allerdings nicht heraus. Sie bittet euch, ihr Bescheid zu geben, solltet ihr den Mörder fassen.

Stanya versteckt sich in diesem Haus südlich im Suchbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sidonia finden

Sprecht mit dem Gehilfen Pichler bei der markierten Mühle im Westen und erschöpft alle Dialoge mit ihm. So erfahrt ihr, dass Sidonia von ihrer Beute einen Siegelring als Andenken behalten hat und durch den Wald zurück nach Kuttenberg wollt. Begebt euch anschließend zum markierten Ort im Wald östlich. Bei der Kreuzung angekommen, könnt ihr hinter dem Felsen im Wasser Sidonias Korb untersuchen. Daraufhin wird euch ein kleiner Suchbereich auf dem Hügel darüber markiert.

Nur schwer zu sehen: Im Wasser hinter dem Felsen findet ihr Sidonias Korb. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hier findet ihr die Leiche von Sidonia unter einem Baum. Sie ist schon seit Wochen tot und ihr müsst sie untersuchen, um den Siegelring zu finden. Das Familienwappen darauf kann Heinrich allerdings nicht erkennen.

Auf dem Hügel nahe der Kreuzung findet ihr Sidonias Leiche. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lumir und Katharina berichten

Zurück in Kuttenberg könnt ihr mit Lumir sprechen, der zudem Katharina dazu holt. Gemeinsam könnt ihr nun noch einmal alle eure Erkenntnisse aus den bisherigen Untersuchungen zusammenfassen. Abschließend müsst ihr euch entscheiden, wen ihr verdächtigen wollt.

Prokop, Wilhelm oder von Grolle?

Lumir verdächtigt Wilhelm, während Katharina überzeugt ist, das es Prokop war. Aber auch eines der Familienmitglieder der von Grolles steht als Option zur Auswahl.

Achtung! Es folgt ein Spoiler: Je nachdem, für wen ihr euch entscheidet, nimmt der weitere Verlauf der Quest ein kürzeres oder längeres Ende. Wenn ihr Prokop oder Wilhelm wählt, müsst ihr Prokop töten beziehungsweise Wilhelm den Vogt übergeben oder auch ihn töten. Mit diesen Entscheidungen würdet ihr allerdings falsch liegen. Sowohl Prokop als auch Wilhelm sind unschuldig und haben mit den Morden nichts zu tun. Wenn ihr den Fall bis ins Kleinste aufschlüsseln wollt, verdächtigt den jungen von Grolle.

In von Grolle Haus schleichen

Begebt euch zum Haus der von Grolles weiter südlich. Links neben dem Eingang steht Diener Thaddäus. Bei ihm könnt ihr eine von zwei Möglichkeiten wählen, um über eine Ausrede Zutritt zum Haus zu bekommen. Allerdings nur, wenn ihr zuvor alle Questschritte wie beschrieben absolviert habt und alle Informationen zum Fall mit Lumir und Katharina besprochen habt. Beachtet, dass ihr vormittags mit ihm sprechen müsst, damit er euch hineinlässt. Lasst also ggf. die Zeit bis ca. 10 Uhr vergehen.

Herrn von Grolle behandeln (Optional)

Diese Vorgehensweise ist nur für euch geeignet, wenn ihr gut in Redekunst und Alchemie seid und darüber hinaus die Tränke "Sud gegen Schmerzen", "Verdauungstrank" und einen beliebigen Alkohol dabei habt. Über einen Check auf Überleben, Alchemie oder Wissenschaft könnt ihr Thaddäus davon überzeugen, euch ins Haus zu lassen. Geht die Treppen nach oben in den ersten Stock. Die zweite Tür rechts führt ins Zimmer des jungen Hendl von Grolle. Allerdings ist das Zimmer eine rote Sperrzone und im Vorraum sitzt Mandelina von Grolle und hat euch im Auge. Durch die Behandlung des alten Grolle bekommt ihr sie von der Tür weg.

Das ist das Zimmer von Hendl im ersten Stock. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht mit Mandelina und der Hausfrau in der Küche und erschöpft alle Dialoge. Begebt euch dann in das Zimmer der Eltern gegenüber von Hendls Zimmer. Im Bett liegt der alte Gotzlin von Grolle. Über Checks in Überleben, Wissenschaft und Redekunst könnt ihr eine Diagnose stellen und außerdem seinen Stuhlgang im Nachttopf neben dem Bett überprüfen. Anschließend könnt ihr ihn heilen. Dafür benötigt ihr die Tränke "Verdauungstrank", "Sud gegen Schmerzen" und Schnaps (oder anderen Alkohol). Unsere Liste der Alchemie-Rezepte hilft euch hier weiter. Abschließend könnt ihr ihn noch mit einem sehr schweren Redekunst-Check aufheitern.

Daraufhin kommt Gotzlins Frau ins Zimmer, mit der ihr reden sollt. Sie gibt euch 225 Groschen als Belohnung und ruft zudem den jungen Hendl ins Zimmer. Dies ist eure Chance, ungestört in Hendls Zimmer zu gehen und euch dort umzusehen.

Hendl im Schwertkampf unterrichten (Optional)

Wenn ihr bei Thaddäus diese Option wählt, kommt ihr ebenfalls ins Haus. Der junge Hendl wartet dann im Hof hinterm Haus auf euch, damit ihr ihn im Schwertkampf unterrichtet. Er gibt euch ein Holzschwert für einen Übungskampf. Nach dem Kampf könnt ihr ihn noch ausfragen, bekommt aber nichts aus ihm heraus. Anschließend könnt ihr euch weiterhin frei im Haus bewegen und in Hendls Zimmer im ersten Stock gehen.

Zimmer des jungen Grolle durchsuchen

Links neben dem Bett steht eine schwer verschlossene Kiste. Ihr könnt sie mit einem Dietrich knacken, es gibt aber auch einen Schlüssel. Er liegt rechts vom Waschzuber neben den Kleidungsstücken auf dem Boden und ist nur schwer zu erkennen. In der Truhe findet ihr die „Trophäen der Mordopfer“.

Der Schlüssel zu Hendls Truhe liegt im gleichen Zimmer auf dem Boden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hendl eine Falle stellen

Mit dem eindeutigen Beweismittel kehrt ihr zurück zu Lumir und besprecht gemeinsam mit Katharina das weitere Vorgehen. Katharina soll als Köder für Hendl fungieren und ihn auf frischer Tat ertappen. In der folgenden Zwischensequenz zeigt Katharina eine oscarreife Darbietung als eine von Hendl geschwängerte Dirne. Des Nachts wird sie dann von Diener Thaddäus und der alten Mandelina von Grolle heimgesucht, die sie töten wollen. Die wahren Täter wurden endlich entlarvt.

Thaddäus und Mandelina töten oder nicht?

Lumir und Heinrich tauchen auf und ihr müsst zunächst mit Thaddäus kämpfen. Nach ein paar Schlägen steckt er die Waffe weg und ihr könnt die ganze Wahrheit von ihm erfahren. Thaddäus hat im Auftrag von Mandelina die Geliebten vom jungen Hendl getötet. Hendl war ein Schürzenjäger und da Mandelina dies schon bei ihrem Mann genauso erlebt hatte, wollte sie ihren Sohn vor unehelichen Kindern und den ganzen Dirnen beschützen, die er anschleppte. Mandelina konnte dieses gotteslästerliche Verhalten nicht länger ertragen und nahm die Dinge mithilfe von Thaddäus selbst in die Hand. Ihr könnt nach dem Verhör über Thaddäus’ Schicksal entscheiden:

Thaddäus töten: Ihr könnt ihn an Ort und Stelle niederstrecken, damit er niemanden mehr schaden kann.

Ihr könnt ihn an Ort und Stelle niederstrecken, damit er niemanden mehr schaden kann. Thaddäus der Obrigkeit übergeben: Ihr übergebt ihn dem Vogt. Er wird dann am nächsten Tag am Galgen aufgeknüpft. Er stirbt also so oder so. Ihr könnt ihn übrigens am Kuttenberger Galgen (einer der interessanten Orte) östlich vor der Stadt besuchen und euch selbst von der vollzogenen Todesstrafe überzeugen. Ihr könnt ihn auch looten, er hat ein edles Jagdschwert bei sich, keine schlechte Waffe.

Verschont ihr Thaddäus, wird er am Kuttenberger Galgen östlich vor den Stadtmauern gehängt. (© Screenshot GIGA)

Nachdem ihr mit Thaddäus fertig seid, lauft die Treppen runter, hier hält Katharina Mandalina ein Messer an die Kehle. Auch sie könnt ihr erst einmal über ihre Motive ausfragen. Anschließend müsst ihr aber auch hier entscheiden, ob ihr Katharina Mandalina töten lasst oder sie dem Vogt übergebt.

Mandalina töten: Lumir gefällt dieses gesetzeswidrige Verhalten gar nicht und ihr verliert etwas Ruf bei ihm. Nichtsdestotrotz wird er Katharina und euch decken. Beim abschließenden Gespräch mit ihm wird er es euch nicht übel nehmen, dass ihr Mandalina getötet habt.

Lumir gefällt dieses gesetzeswidrige Verhalten gar nicht und ihr verliert etwas Ruf bei ihm. Nichtsdestotrotz wird er Katharina und euch decken. Beim abschließenden Gespräch mit ihm wird er es euch nicht übel nehmen, dass ihr Mandalina getötet habt. Mandalina verschonen: Lumir übergibt Mandalina der Obrigekeit und ihr gewinnt etwas Ruf bei ihm. Mandalina landet aber nicht am Galgen, sondern wird in den Kerker geworfen. Das schmeckt Katharina so gar nicht. Ihr könnt sie aber beruhigen und sagen, dass sie Mandalina jederzeit besuchen und töten kann, sollte sie je aus dem Kerker kommen. Der Kerker befindet sich unterhalb des Rathauses. Wir konnten Mandalina dort bisher nicht entdecken.

Mandalina wandert in den Kerker, wenn ihr sie verschont. (© Screenshot GIGA)

Hinweis: Beachtet, dass es für die spätere Romanze mit Katharina keine Rolle spielt, wie ihr euch hier entscheidet. Ihr könnt sie auch erleben, wenn ihr Katharina vom Töten Mandalas abgehalten habt. Die Belohnungen für den Abschluss der Quest sind in jedem Fall dieselben. Ihr erhaltet das Kuttenberger Ritterschild und 150 Groschen.

Übrigens: Wollt ihr noch eine gute Tat vollbringen, besucht nach Ende der Quest erneut Stanya beim Köhlerlager im Süden. Sagt ihr, dass die Mörder gefasst wurden, damit auch sie sich wieder sicher fühlen kann.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

