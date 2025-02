Kingdom Come Deliverance 2: Bote Gottes (10. Hauptquest)

Für die Hauptquest "Bote Gottes" in Kingdom Come Deliverance 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle von Pater Godwin und kommt gerade frisch in Trosky an. Eure Aufgabe ist es, Heinrich und Hans Capon aufzuspüren.

Spurensuche im Gasthaus Zhelejow

Die Quest beginnt mit Godwin im Gasthaus von Zhelejow. Der Wirt erzählt euch vom Hinterhalt im Tal bei Nebakov und erwähnt, dass Heinrich und Hans Capon zu den Soldaten gehörten, die angegriffen wurden. Außerdem berichtet er von verletzten Überlebenden in der Scheune nebenan, die gesehen haben sollen, was passiert ist.

Optional könnt ihr mit den geflohenen Leuten in der Scheune sprechen. Stimmt ihr zu, sie zu segnen, erhaltet ihr als Geschenk den Erinnerungsring. Dieser kann nicht ausgerüstet, aber für 450 Groschen verkauft werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr außerdem auf die Lagerkiste von Heinrich zugreifen. Auch wenn ihr kein Bett gemietet habt, könnt ihr euch ins linke Zimmer im ersten Stock des Gasthauses schleichen und dort die Lagerkiste durchstöbern.

Ort des Hinterhalts untersuchen

Ihr setzt eure Reise fort und erreicht schließlich den Ort des Hinterhalts bei der Zielmarkierung. Auf dem Weg trefft ihr auf zwei Banditen, die Leichen plündern. Sie schreien euch an, ihr sollt verschwinden, greifen euch aber nicht an, solange ihr sie nicht provoziert. Ihr könnt sie ansprechen und zum Kampf fordern, damit sie das Leichen fleddern beenden.

Banditenangriff abwehren

Am Waldrand begegnet ihr einem Soldaten, der euch zu seinem Anführer Erik bringt. Während eures Gesprächs greift eine Gruppe Banditen an. Erik sagt euch, dass Heinrich und Capon in der Festung von Nebakov sind und willigt ein, euch dorthin zu bringen, wenn ihr beim Abwehren der Banditen helft.

Heinrich und Hans in Nebakov finden

Die Reise zur Festung Nebakov beinhaltet Dialoge und ein kurzes Wettreiten hoch zur Festung. Am Tor der Festung taucht Jan Zizka auf, um mit euch über ein Lösegeld für Capon zu verhandeln. Während eures Gesprächs bricht innerhalb der Mauern Nebakovs eine Rebellion aus. Mit eurer Hilfe gelingt es Zizka, den Aufstand niederzuschlagen.

Erstmals trefft ihr im Spiel auf Heinrichs Erzfeind Istvan Toth. (© Screenshot GIGA)

Unterdessen streiten Heinrich und Istvan Toth in der Gefängniszelle, bis Erik erscheint und mit Istvan flieht. Kurz darauf betretet ihr die Zelle, befreit Capon und Heinrich und erklärt Zizka, dass ihr alle auf derselben Seite steht.

Weiter geht es mit der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

