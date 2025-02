The Elder Scrolls 6: Leak zum Skyrim-Nachfolger verspricht Feature, mit dem ich niemals gerechnet hätte

Meine eigene Festung bauen? Ich bin dabei!

Obwohl es völlig unklar ist, wie viel an dem Leak wirklich dran ist, gefällt mir die Vorstellung, ein paar Siedlungen und sogar Festungen zu bauen. Ich hoffe, dass Bethesda zumindest am Eigenheim-Feature festhält, und den Bau von Siedlungen gab es immerhin schon in Fallout 4. Soweit erscheint mir das Leak durchaus logisch – auch, wenn nicht alle RPG-Fans gerade auf mehr Bau-Features hoffen.

Mit Seeschlachten allerdings habe ich nicht gerechnet. Der Bau von Schiffen ergibt jedoch Sinn, in Hinsicht auf Starfield – und Seeschlachten wären dann ein logischer zweiter Schritt. So oder so bin ich aber viel gespannter auf die Open-World abseits der Gewässer, die The Elder Scrolls 6 bieten wird. Ob sich das Leak bewahrheitet, sehen wir womöglich schon im Sommer 2025. Bis dahin hoffe ich inständig auf das Oblivion-Remake. Denn sollte das gut werden, dann steige ich ein paar Wochen aus dem echten Leben aus, um diese Höllentore ein für alle Mal zu schließen.