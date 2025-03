Fallout 4: Alles über Siedlungsbau – Siedler zuweisen, anlocken und Moral erhöhen

In Fallout 4 könnt ihr neben der Monsterjagd und der Suche nach der Wahrheit euch ebenso stundenlang mit dem Aufbau von Siedlungen beschäftigen. Das Feature wirkt zunächst jedoch ziemlich überwältigend, weshalb ihr hier einen Überblick über alle Funktionen vom Siedlungsbau bekommt und erfahrt, wie ihr neue Siedler in eure Siedlung bringt, ihre Moral erhöht und die beste Siedlung in ganz Commonwealth errichtet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Siedlungen erlauben euch den Aufbau einer neuen Heimat für zahlreiche Wanderer, die im Ödland ein neues Zuhause suchen. Innerhalb der grün markierten Grenzen der rund 30 Werkstatt-Siedlungen im Spiel könnt ihr Schrott verwerten, Strukturen aufbauen und eure Population immer weiter steigern. In unserem großen Siedlungsbau-Guide erfahrt ihr alles zu den Themen Siedlungen bauen, Moral erhöhen, Personen zuweisen und den Bau der Plünderstation.

Fundorte aller Siedlungen

Bevor es mit dem Siedlungsbau losgehen kann, müsst ihr einen entsprechenden Ort finden, an dem ihr euch niederlassen dürft. Den ersten Ort findet ihr direkt zu Beginn nach Verlassen des Vaults 111 in Sanctuary. In einer Tutorial-Questreihe erklärt euch Sturges von den Minutemen alles Wichtige zu den Werkstatt-Siedlungen. Mehr dazu findet ihr auch in den Tipps und Guide für den perfekten Einstieg in Fallout 4. Darüber hinaus gibt es aber noch 29 andere Orte, an denen ihr euch niederlassen könnt. Auf der Karte unterhalb sind sie alle verzeichnet.

Anzeige

Standorte aller Siedlungen in Fallout 4 (© gosunoob.com)

Werkstatt-Siedlungen freischalten

Bevor ihr mit dem Siedlungsbau an einem Standort beginnen könnt, müsst ihr die jeweilige Werkstatt aktivieren, die stets in roter Farbe an irgendeinem Punkt der Siedlung zu finden ist. Jedoch gibt es noch weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen.

Anzeige

Manche Siedlungen sind von Gangs (Raidern, Gunnern) oder Ödland-Kreaturen besetzt. Eliminiert alle Bedrohungen, um den Ort zum Bau freizuschalten.

Einige wenige Werkstatt-Siedlungen könnt ihr einfach so aktivieren.

Manche Orte sind bereits bewohnt und ihr könnt euch das Recht zum Ausbau durch Erfüllung von Quests für die Siedler verdienen.

Absolviert die Minutemen-Quests, um nach und nach mehr Siedlungen freizuschalten.

Eine rote Werkstatt markiert die Möglichkeit zum Siedlungsaufbau (© Screenshot GIGA)

Siedlungen bauen: Erste Schritte

Da liegt es nun vor euch, euer erstes Gebiet zum Bebauen. In Werkstatt-Siedlungen könnt ihr innerhalb der grün markierten Grenzen schalten und walten, wie ihr wollt. Um mit dem Bau zu beginnen, braucht ihr jedoch Schrott und die darin enthaltenen Basis-Komponenten. Vor Baubeginn konsultiert daher am besten den verlinkten Guide.

Anzeige

Bevor ihr jetzt wahllos mit dem Siedlungsbau beginnt, beachtet folgende Tipps:

Seht euch in einer neuen Siedlung zunächst um und verwertet Schrott, den ihr nicht braucht . Überall liegen meist alte Strukturen, verfallene Bäume oder andere Gegenstände herum, die ihr direkt verwerten und als Materialien zum Bau benutzen könnt.

. Überall liegen meist alte Strukturen, verfallene Bäume oder andere Gegenstände herum, die ihr direkt verwerten und als Materialien zum Bau benutzen könnt. In jeder Siedlung müssen die Anforderungen der Siedler für Essen, Wasser, Energie, Schutz und Betten ausreichend erfüllt sein, damit die Einwohner zufrieden sind und die Moral steigt.

ausreichend erfüllt sein, damit die Einwohner zufrieden sind und die Moral steigt. Ihr könnt die Werte aber zunächst auch ignorieren. Die Bewohner werden auch ohne eure Hilfe überleben. Wollt ihr jedoch expandieren, solltet ihr alle Werte immer im blauen Bereich halten.

Als Faustregel könnt ihr euch merken: Haltet euren Schutz-Wert mindestens so hoch wie die Menge aus Nahrung und Wasser.

Betten könnt ihr immer gebrauchen. Sind bereits Betten in einer Siedlung vorhanden, verwertet diese also nicht. Denn eure Population kann immer nur wachsen, wenn genügend Betten für alle da sind.

Anzeige

Energiepylonen versorgen elektronische Geräte in einem gewissen Umkreis mit Energie auch ohne Kabelverbindung (© Screenshot GIGA)

Nützliche Perks für den Siedlungsbau

Beachtet, dass euch nicht von Beginn an alle Bauoptionen zur Verfügung stehen. Für manche braucht ihr die folgenden Perks:

Lokaler Anführer - Beide Ränge ab Level 14 und einem Charisma-Wert von 6: Dies erlaubt euch die Einrichtung von Versorgungsrouten zwischen euren Siedlungen und den Bau von Läden und Arbeitsstationen.

- Beide Ränge ab Level 14 und einem Charisma-Wert von 6: Dies erlaubt euch die Einrichtung von Versorgungsrouten zwischen euren Siedlungen und den Bau von Läden und Arbeitsstationen. Waffenfreak - Rang 3 ab Level 25 und einem Intelligenz-Wert von 3: Erlaubt euch das Errichten von fortschrittlichen Geschützstellungen wie etwa Raketen-Türme.

- Rang 3 ab Level 25 und einem Intelligenz-Wert von 3: Erlaubt euch das Errichten von fortschrittlichen Geschützstellungen wie etwa Raketen-Türme. Wissenschaft - Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 6: Erlaubt euch die Herstellung von Hightech-Werkstatt-Objekten (z.B. große Generatoren oder industrielle Wasseraufbereiter).

- Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 6: Erlaubt euch die Herstellung von Hightech-Werkstatt-Objekten (z.B. große Generatoren oder industrielle Wasseraufbereiter). Hacker - Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 4: Erlaubt euch weitere Funktionen von vorhandenen Computerterminals in Werkstatt-Siedlungen. So könnt ihr Geschütze fernsteuern oder Lichtquellen koordinieren.

- Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 4: Erlaubt euch weitere Funktionen von vorhandenen Computerterminals in Werkstatt-Siedlungen. So könnt ihr Geschütze fernsteuern oder Lichtquellen koordinieren. Arzt - Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 2: Wird zum Bau von einigen besonderen Läden benötigt.

- Alle Ränge ab Level 1 und einem Intelligenz-Wert von 2: Wird zum Bau von einigen besonderen Läden benötigt. Meisterhändler - Rang 2 ab Level 20 und einem Charisma-Wert von 1: Wird zum Bau von einigen besonderen Läden benötigt.

In unserem Siedlungsbau-Video geben wir euch weitere Tipps:

Fallout 4: Siedlungsbau-Guide Abonniere uns

auf YouTube

Siedler und Leute zuweisen

Viele Werkstatt-Objekte, die ihr baut, benötigen einen Siedler, der sich um die jeweilige Ressource kümmert. Dies erkennt ihr daran, dass bei dem jeweiligen Objekt im Fenster ein rotes Vault-Boy-Symbol zu sehen ist. Klickt daher im Werkstatt-Menü auf einen Siedler und anschließend auf die unbesetzte Ressource, um sie zuzuweisen.

Die Karotte ist gepflanzt. Jetzt müsst ihr nur noch einen Siedler zur Ernte zuweisen (© Screenshot GIGA)

Mit dieser Methode könnt ihr Siedlern auch komplexere Aufgaben zuweisen, wie etwa das Besetzen von Wachposten oder das Verwalten von Läden. Siedler, die keiner bestimmten Ressource zugewiesen wurden, widmen sich dem Beschaffen von Schrott und tragen so etwas zum Auffüllen eurer Ressourcen bei. Über das Handelsfenster jedes Einwohners könnt ihr ihnen auch Waffen und Rüstungen in die Hand drücken, damit sie bei Überfällen wehrhafter sind.

Habt ihr den ersten Rang des Perks „Lokaler Anführer“ bereits ausgebildet, bekommt ihr beim Siedler zuweisen auch die Option eine Versorgungsroute einzurichten. Somit wird dieser Siedler zum Reisenden, der sich auf festen Routen zwischen euren Siedlungen bewegt. Auf diese Weise teilen sich eure Siedlungen ein und denselben Vorrat und ihr müsst nicht mehr alles mühsam hin- und herschleppen.

Plünderstation bauen

Um die Plünderstation in Fallout 4 nutzen zu können, müsst ihr einen Siedler zuweisen (© Screenshot GIGA)

Die Plünderstation in Fallout 4 findet ihr im Bau-Modus unter „Ressourcen“ und „Sonstiges“. Sie kostet euch 5x Holz und 3x Stahl – und das jeden Tag. Habt ihr die Station gebaut, müsst ihr einen Siedler zuweisen. Er streift dann umher und plündert Materialien, die er mithilfe eurer täglichen Zahlungen zu wertvollen Items verarbeitet. Folgende Gegenstände könnt ihr erhalten:

Stahl

Holz

Gummi

Beton

Nukleares Material

Dünger

Schrauben

Schreibmaschine

Stoff

Welche Stoffe tagtäglich in der Plünderstation liegen, ist zufällig und wechselt sich ab. Schrott wie Stahl und Holz findet ihr öfter, nukleares Material eher selten. Baut ihr mehrere Plünderstationen und weist sie einem Siedler zu, arbeitet er nicht an beiden. Ihr könnt jedoch mehrere bauen und sie verschiedenen Siedlern zuweisen.

Möchtet ihr einen Siedler zuweisen, klickt auf das Werkstatt-Menü und lauft zu einem Siedler. Wählt ihn aus und geht dann wieder zur Fallout-4-Plünderstation, um „zuweisen“ auszuwählen. Keine Sorge: Der Siedler wird noch nicht gleich damit beginnen. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, müsst ihr noch einmal ins Werkstatt-Menü klicken und dann über den Siedler hovern. Die Plünderstation müsste nun hervorgehoben sein.

Moral erhöhen und Population steigern

Eine eurer Siedlungen sollte euch als Basis dienen, an der ihr alle wichtigen Werkbänke habt (© Screenshot GIGA)

Damit eure Bevölkerung zufrieden ist und die Moral steigt, müssen natürlich alle Bedürfnisse der Siedler erfüllt sein. Zudem solltet ihr aber noch folgende Tipps berücksichtigen:

Neue Siedler könnt ihr durch den Bau von Radiostationen anlocken. Verbindet diesen über ein Kabel mit einem Generator und schon bald trudeln die ersten Bewohner ein.

Verbindet diesen über ein Kabel mit einem Generator und schon bald trudeln die ersten Bewohner ein. Ihr wollt die Population eines Orts schnell vergrößern? Geht in eure anderen Siedlungen und fordert die dortigen Bewohner auf, in eure Siedlung zu ziehen.

Ihr könnt auch eure Begleiter in eure Siedlungen schicken. Sie zählen ebenfalls zur Population, lassen sich aber nicht alle bestimmten Aufgaben zuweisen.

Euer Charisma-Wert bestimmt eure maximale Einwohnerkapazität. Eine einzelne Werkstatt-Siedlung kann maximal 10 Einwohner plus 1 Einwohner für jeden eurer Attributspunkte in Charisma beherbergen.

Eine einzelne Werkstatt-Siedlung kann maximal 10 Einwohner plus 1 Einwohner für jeden eurer Attributspunkte in Charisma beherbergen. Manche NPCs des Commonwealth lassen sich auch in Gesprächen überzeugen in eine eurer Siedlungen zu ziehen.

Manche Siedler haben Sorgen oder kleine Aufgaben, denen ihr euch annehmen könnt. Dies hat ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Moral.

Erfüllt ihr alle Bedürfnisse eurer Siedler, steigt auch ihre Effizienz bei zugewiesenen Aufgaben.

Aktiv könnt ihr die Moral steigern indem ihr bei Angriffen zu eurer Siedlung eilt und eine Verteidigung abschließt. Auch die Anwesenheit von Dogmeat steigert die Moral der Leute.

Fortschrittliche Gebäude wie Kliniken und Läden für Waffen, Kleider, Essen und Trinken haben ebenfalls einen positiven Effekt auf die Moral.

Fortgeschrittene Tipps für den Siedlungsbau

Seid ihr bereits vertraut mit den Mechanismen in Siedlungen, helfen euch eventuell die folgenden Tipps:

Ausgaben der Zeitschrift „Picket Fences“ schalten euch einige spezielle Möbel, Pflanzen, Zäune und sogar Statuen oder Fontänen frei, die ihr in euren Siedlungen errichten dürft.

Ihr könnt die speziellen Flaggen jeder Fraktion zum Bau freischalten, nachdem ihr ihnen beigetreten seid.

Geht in Sanctuary in euer Haus aus dem Prolog. Darin befindet sich noch Shauns Babybett, welches ihr verwerten und anschließend in Sanctuary neu aufbauen könnt.

Baut auf ordentlichem Fundament. Wollt ihr einen sauberen Look eurer Ortschaften erreichen, macht Gebrauch von Strukturen und erzeugt so einen ebenen Grund.

Denkt auch vertikal und baut in die Höhe um Platz zu sparen. So habt ihr mehr Platz zum Anbau von Nahrungsmitteln.

So habt ihr mehr Platz zum Anbau von Nahrungsmitteln. Eure Siedler machen sich herumliegende Waffen zu Nutze und steigen sogar in leer stehende Powerrüstungen.

Eure Brahmins stehen ständig im Weg herum? Dann baut Futtertröge, um sie an einem Ort zu fixieren.

Siedlungen am Wasser haben den Vorteil, dass ihr sie mit Wasseraufbereitern optimal zur Wasserversorgung nutzen könnt.

Schützt eure Generatoren im Zentrum eurer Stadt und versorgt andere Geräte nach außen hin über Kabel. So könnt ihr eine Stromversorgung in Notsituationen aufrecht erhalten und eure Generatoren vor Angriffe durch Raider besser schützen.

Ein hoher Schutzwert macht eure Siedler glücklich. Macht also Gebrauch von automatisierten Geschützstellungen, stellt Wachposten auf und weist bewaffnete Siedler zu oder nutzt sogar Fallen, die ihr über Schalter per Computerterminal steuern könnt.

Quiz: Wie gut kennt ihr Fallout?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.