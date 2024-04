Fallout 4: Schrott zerlegen, verwerten und lagern

Fallout 4 weckt den Schrottsammler in euch! Schrott zerlegen hat nämlich einen wichtigen Zweck im Rollenspiel. Alle Junk-Items könnt ihr verwerten und daraus Materialien zum Aufbau eurer Siedlungen oder für den Bau von Waffen und Rüstungen gewinnen. Aus welchen Komponenten Schrott besteht und wie ihr ihn verwerten und lagern könnt, erfahrt ihr hier.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Schrott findet ihr bei besiegten Feinden, in allen möglichen Behältern und so ziemlich in jeder Ecke des Commonwealth. Ihr solltet Schrott aber nicht wie in vergangenen Teilen beim nächsten Händler verkaufen, sondern zum Modden eurer Ausrüstung oder den Aufbau eurer Siedlungen verwenden. In unserem Schrott-Guide erklären wir euch, wie ihr Schrott verwerten und weiterverarbeiten könnt.

Schrott zerlegern und lagern

Besonders anfangs wird euch die Schiere Menge an Schrott, die überall im Ödland herumliegt, erschlagen. Seid daher clever und beachtet beim Sammeln von Schrott folgende Tipps:

Immer wenn ihr einen Gegenstand herstellt, sei es eine Waffe, Rüstung, Hilfsmittel oder Werkstatt-Objekt, werden die dafür nötigen Materialen aus eurem Inventar in Form des Schrotts verwendet. Ist der Schrott noch nicht zerlegt, übernimmt das Spiel dies automatisch. Zudem werden auch Materialien aus der dazugehörigen Werkstatt-Siedlung verwendet, wenn ihr euch in einer befindet.

Zudem werden auch Materialien aus der dazugehörigen Werkstatt-Siedlung verwendet, wenn ihr euch in einer befindet. Fehlt euch ein Material, könnt ihr es über den Reiter Schrott eures Pipboys für die Suche markieren. Dadurch wird bei Schrott in der Spielwelt, der das gesuchte Material enthält, ein Lupensymbol daneben eingeblendet.

Dadurch wird bei Schrott in der Spielwelt, der das gesuchte Material enthält, ein Lupensymbol daneben eingeblendet. Es lohnt sich, Schrott sofort zu zerlegen, nachdem ihr ihn gefunden habt. Denn in zerlegter Form wiegen die Materialien nicht soviel und ihr könnt mehr tragen. Schmeißt ihn einfach in einer Werkstatt-Siedlung vor euch auf den Boden und zerlegt ihn in seine Einzelkomponenten.

Denn in zerlegter Form wiegen die Materialien nicht soviel und ihr könnt mehr tragen. Schmeißt ihn einfach in einer Werkstatt-Siedlung vor euch auf den Boden und zerlegt ihn in seine Einzelkomponenten. Zu Beginn solltet ihr seltene Materialien wie Aluminium, Öl, Schrauben, Kleber und Fiberglas für die Suche markieren , denn diese Materialien werden im Spielverlauf am ehesten knapp bei euch werden.

, denn diese Materialien werden im Spielverlauf am ehesten knapp bei euch werden. In jeder neuen Werkstatt-Siedlung solltet ihr euch zunächst innerhalb der grün markierten Grenzen nach verwertbaren Schrott umsehen, den ihr umgehend zerlegen könnt.

Bei jeder Lagermöglichkeit, sei es eine Werkstatt, Lagerkiste, Waffenwerkstatt etc. könnt ihr über die Option „Gesamten Schrott lagern“ schnell und bequem euren Junk loswerden.

Anzeige

Bei jedem Schrott-Item seht ihr direkt die Komponenten, in die es sich zerlegen lässt (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Schrott-Arten und Komponenten

Sämtlicher Schrott in Fallout 4 setzt sich aus 31 Basis-Komponenten zusammen, in die sich die Junk-Items zerlegen lassen. Eine Auflistung samt Seltenheit, Verwendungszweck und Fundort seht ihr im Folgenden.

Anzeige

Material Seltenheit Verwendung Enthalten in Aluminium Ungewöhnlich Für fast alle komplizierteren Bauvorhaben wichtig (Waffen-Mods, Powerrüstung, Generatoren). Wecker, Rekorder, Kanister, Dosen, Spielzeug, Tabletts Antiseptikum Selten Für medizinische Mods und Chems. Abraxo-Spülmittel, Terpentin, Zahnpasta, leere Blutbeutel Asbest Selten Für Mods und Chems oder um die Energieresistenz zu erhöhen. Biometrische Scanner, Kreide, Feuerlöscher, Zigarettenschachteln, Rattengift Ballistische Faser Selten Vorwiegend für Rüstungs-Mods. Militärisches Klebeband Beton Gewöhnlich Hauptsächlich für Strukturen und Wasserpumpen. Zementsäcke Blei Ungewöhnlich Zur Abschirmung vor Radioaktivität. Batterien Dünger Ungewöhnlich Zur Herstellung von Chems und Sprengstoffen an Laborstationen. Düngemittel Feder Ungewöhnlich Zur Modifikation von Ausrüstung oder der Herstellung von mechanischen Geräten. Wecker, Clipboard, Kameras, Feuerzeuge, Handschellen, Toaster Fiberglas Ungewöhnlich Bei Mods für Waffen, Rüstungen und Powerrüstungen. Vor allem bei Energiewaffen wichtig. Abraxo-Spülmittel, Zigarrenkisten, Spielzeuge, Rattengift, Aluminiumkanister Glas Ungewöhnlich Zur Herstellung von Lichtern, Zielfernrohren, Spritzen und Laserwaffen. Wecker, Flaschen, Lampen, Sicherungen, Glühbirnen Glasfaser-Optik Selten Für Hightech-Mods und Laserwaffen. Aber auch in vielen anderen Bereichen nützlich. Biometrische Scanner Gold Selten Für Hightech-Mods und Laserwaffen. Kameras, Golduhr, Goldene Sturmfeuerzeuge Gummi Gewöhnlich Als Dämmstoff für mechanische Geräte wie Generatoren und Pylonen. Zudem für Waffen, Rüstungen, Möbel und Dekorationen. Feuerlöscher, Kickbälle, Babyflaschen, Spielzeuge Holz Gewöhnlich Vor allem für den Siedlungsaufbau bei Strukturen, Möbeln und Dekorationen. Hämmer, Clipboards, Brettspiele, Zigarrenkisten, Schaufeln, Besen Keramik Gewöhnlich Für Rekrutierungsstationen, kleinere Generatoren und fast alle Schalter. Aschenbecher, Schüsseln, Tassen, Vasen Kleber Spezial Für Mods, Sprengstoffe und Werkstatt-Objekte. Wunderkleber, Klebebänder Knochen Gewöhnlich Für Raider-Rüstungs-Mods und Kühlmittel. Todeskrallenklaue, Maulwurfsrattenzähne, Wirbelsäulen, Schädel Kork Ungewöhnlich Vorwiegend zur Gewichtsreduzierung von Rüstungs-Mods. Baseball, Globus Kristall Selten Für so ziemlich alles, was mit Lasern zu tun hat. Außerdem für fortschrittliche Zielfernrohre und High-Tech-Mods. Kameras, Lupen Kupfer Ungewöhnlich Für Generatoren, Schalter, Lichter und andere elektronische Geräte. Lampen, Glühbirnen, Sicherungen, Lupen, Netzrelaisspulen Leder Gewöhnlich Hauptsächlich zur Herstellung von Rüstungs-Mods. Baseball, Todeskrallenklaue, Baseball-Handschuhe Nukleares Material Selten Für fortschrittliche Mods, Sprengstoffe und Werkstatt-Objekte. Wecker, Biometrische Scanner, Brettspiele, Rekorder Öl Spezial Wichtig für die meisten mechanischen Geräte wie Waffen-Mods, Geschütztürme oder Wasseraufbereiter. Alle Arten von Kanistern, Dosen, Feuerzeuge, Seife, Benzin Plastik Gewöhnlich Zur Herstellung von Möbeln oder Mods für Rüstung und Energiewaffen. Kühlmittel, Babyrasseln, Brotboxen, Haarbürsten, Spielzeuge, Zigarettenschachteln, Scheren Schaltkreise Selten Für die meisten Hightech-Geräte sehr wichtig. Schaltplatten nach Militärstandard, Rekorder, Module Schraube Ungewöhnlich Schrauben braucht ihr für fast alles. Sowohl viele Mods als auch Werkstatt-Objekte benötigen viele Schrauben. Handschellen, Spielzeuge, Ventilatoren, Globus Silber Selten Hauptsächlich für Waffen-Mods wichtig, vor allem bei Energiewaffen. Haarbürsten, Silberne Uhren Stahl Gewöhnlich Braucht ihr für fast alles, lässt sich daher aber auch häufig in der Spielwelt finden. Hämmer, Scheren, Kanister, Erkennungsmarken, Feuerlöscher, Schraubenzieher, Messer, Toaster und mehr Stoff Gewöhnlich Vor allem für Möbel und zur Herstellung von Rüstungs-Mods. Kissen, Vorkriegsgeld, Malerpinsel, Zigaretten, Boston Bugle Säure Selten Zur Herstellung von Chems, Sprengstoffen und Kühlmitteln an Laborstationen. Abraxo-Spülmittel, Kühlmittel, Batterien Zahnräder Ungewöhnlich Für alle maschinellen Objekte, aber auch Waffen-Mods von immenser Bedeutung. Ventilatoren, Kameras

Video: So verwertet ihr Schrott in Fallout 4 richtig

Anzeige

Fallout 4: So verwertet ihr Schrott Abonniere uns

auf YouTube

Schrott sammeln lassen

Eine bequeme Art an Nachschub zu kommen stellen die Schrott-Lieferungen dar. Konsultiert sorgfältig das Warenangebot jedes Händlers dem ihr begegnet, denn viele von ihnen verkaufen euch Verträge, bei denen ihr Schrott eines Typs an eine Siedlung eurer Wahl geliefert bekommt. Dabei bekommt ihr Lieferungen von jeweils 25-50 Stück des jeweiligen Materials und könnt eure Vorräte schnell auffüllen.

Mit Schrott-Lieferungen verhindert ihr Engpässe und habt immer genug Materialien zum Bauen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA). )

Schrott, den ihr immer mitnehmen solltet

Zu Beginn von Fallout 4 fällt es euch sicherlich schwer abzuschätzen, welche Schrott-Items es sich lohnt mitzunehmen. Daher seht ihr im Folgenden eine Aufstellung von Schrott, den ihr unterwegs auf jeden Fall einstecken solltet, wenn ihr über ihn stolpert. Zudem listen wir die seltenen Materialien auf, die ihr daraus gewinnen könnt.

Biometrischer Scanner Glasfaser-Optik (1), Nukleares Material (2) Schaltplatte, Militärstandard Schaltkreise (5) Militärisches Klebeband Ballistische Faser (2), Kleber (4) Rekorder Schaltkreise (1), Nukleares Material (1) Baseballhandschuh Leder (3) Kamera Kristall (2) Militärischer Munitionsbeutel Ballistische Faser (2) Düngemittel Dünger (4) Mikroskop Kristall (2), Glasfaser-Optik (1) Karaffe Kristall (4) Lupe Kristall (2), Kupfer (1) Telefon Fiberglas (2), Kupfer (1) Abraxo-Spülmittel Antiseptikum (2), Fiberglas (1) Aluminiumkanister Fiberglas (2), Öl (1) „Mr. Handy“-Treibstoff Öl (2) Goldenes Sturmfeuerzeug Öl (1), Gold (1) Schreibmaschine Zahnräder (3), Feder (3) Giddyup Buttercup Schraube (4), Feder (4) Schicke Haarbürste Silber (2) Silberne Uhr Silber (2), Zahnräder (2)

Wir geben euch außerdem einen Überblick über alle Perks und Tipps für den gelungenen Einstieg in Fallout 4.

Anzeige

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.