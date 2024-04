Fallout 4: Alle Railroad-Quests gelöst – „Der Weg der Freiheit“

Diese Komplettlösung führt euch durch alle Quests der Railroad in Fallout 4. Diese Untergrundorganisation setzt sich mit allen Mitteln für Androiden und versklavte Menschen ein. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Railroad finden könnt und welche Quests sie für euch parat haben.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Die Railroad in Fallout 4

Ihr könnt die Railroad-Quests so lange spielen wie ihr wollt. Behaltet dabei aber eure Beziehungen zu den Hauptfraktionen der Stählernen Bruderschaft und des Instituts im Auge. Eure Zusammenarbeit mit der geheimen Organisation könnte nämlich einen negativen Effekt auf die konkurrierenden Fraktionen haben. Krieg bleibt also wirklich immer gleich.

In den folgenden Beiträgen beschreiben wir euch genau, wie ihr die Railroad finden könnt, was es mit dem „Railroad Code“ auf sich hat und was ihr in den Railroad-Quests zu tun habt. Bevor ihr Teil der Railroad werden dürft, müsst ihr „Der Weg der Freiheit“ abschließen, denkt daran!

Anzeige

Quest „Der Weg der Freiheit“ und die Railroad finden

Sobald ihr euch für eine Feindschaft mit dem Institut entscheidet, sollt ihr nach der Railroad suchen. Der einzige Hinweis ist der Freiheits-Pfad (engl. Freedom Trail). Dieser startet in Boston Common, östlich von Diamond City. Ihr müsst den Weg allerdings nicht ablaufen, wenn ihr das Passwort zum Eingang und den Standort des Hauptquartiers bereits wisst - das ist der sogenannte „Railroad Code“. Die Mission könnt ihr auf verschiedene Weisen starten:

Ihr erforscht das Gebiet um die Part Street Station, während der Hauptquest „Sei mein Valentine“. Sprecht ihr beim Start der Hauptquest „Molekularstufe“ mit Doktor Amari, deutet sie die Railroad-Fraktion und ihren Nutzen für euch an. Ihr belauscht Leute auf dem Markt, Wachen in Goodneighbor oder Ziele im Dugout Inn von Diamond City.

Anzeige

Wir haben ein tolles Video für euch erstellt, das euch den Weg zur Railroad in wenigen Minuten zeigt:

Fallout 4: "Freedom Trail" meistern und Railroad finden

Wenn ihr die Railroad eigenständig finden wollt, müsst ihr euch an die folgenden Schritte halten, ehe ihr den Railrode-Code löst und die erste Begegnung mit der geheimen Fraktion in der Old North Church macht.

Park Street Station (Schritt 1) : Begebt euch nun zu Boston Common, in der Nähe der Park Street Station. Sucht nach dem Brunnen und der Tafel, auf der folgendes geschrieben steht: „At Journey’s End Follow Freedom’s Lantern“. Auf dem Boden seht ihr eine Plattform mit der Aufschrift „A7“ . Diese Kennzeichnung solltet ihr euch notieren, da sie später von enormer Wichtigkeit ist.

: Begebt euch nun zu Boston Common, in der Nähe der Park Street Station. Sucht nach dem Brunnen und der Tafel, auf der folgendes geschrieben steht: „At Journey’s End Follow Freedom’s Lantern“. Auf dem Boden seht ihr eine Plattform mit der Aufschrift . Diese Kennzeichnung solltet ihr euch notieren, da sie später von enormer Wichtigkeit ist. Massachusetts State House (Schritt 2) : Nun folgt ihr den roten Pflastersteinen am Boden, bis ihr am Massachusetts State House angekommen seid. Hier solltet ihr ein Schild mit dem Schriftzug „L4“ sehen.

: Nun folgt ihr den roten Pflastersteinen am Boden, bis ihr am Massachusetts State House angekommen seid. Hier solltet ihr ein Schild mit dem Schriftzug sehen. Old Granary Burying Ground (Schritt 3) : Folgt dem Pfad weiter bis nach Old Granary Burying Ground und dem Schild „A2“ .

: Folgt dem Pfad weiter bis nach Old Granary Burying Ground und dem Schild . Old State House (Schritt 4) : Weiter geht es in Richtung Old State House und dem Hinweis „O6“ . Die herumliegenden Eingeweide sollten euch warnen. Hier lauern Supermutanten - Vorsicht ist geboten!

: Weiter geht es in Richtung Old State House und dem Hinweis . Die herumliegenden Eingeweide sollten euch warnen. Hier lauern Supermutanten - Vorsicht ist geboten! Old Corner Bookstore (Schritt 5) : Lauft anschließend weiter bis zum Old Corner Bookstore und zur Tafel mit der Bezeichnung „3I“ . Hier solltet ihr ebenfalls den Finger am Abzug lassen - neben Raidern verfolgen euch Ghule und Supermutanten.

: Lauft anschließend weiter bis zum Old Corner Bookstore und zur Tafel mit der Bezeichnung . Hier solltet ihr ebenfalls den Finger am Abzug lassen - neben Raidern verfolgen euch Ghule und Supermutanten. Faneuil Hall (Schritt 6) : Der Pfad führt euch weiter nach Faneuil Hall, wo ihr die Tafel mit der Bezeichnung „5R“ findet. Hier solltet ihr besonders auf die Selbstmord-Mutanten Acht geben. Um ihrem Angriff zu umgehen, schießt ihr ihnen bestenfalls die Bombe aus den Händen.

: Der Pfad führt euch weiter nach Faneuil Hall, wo ihr die Tafel mit der Bezeichnung findet. Hier solltet ihr besonders auf die Selbstmord-Mutanten Acht geben. Um ihrem Angriff zu umgehen, schießt ihr ihnen bestenfalls die Bombe aus den Händen. Paul Reveres Haus (Schritt 7) : Weiter geht's durch die Überreste von Paul Reveres Haus und dem Schild „8D“ . Tipp: Habt ihr Probleme mit den zahlreichen Gegnerwellen? Dann empfehlen wir euch eine alternative Herangehensweise an die Reise durch die Gebiete. Schleichen bietet sich zum Beispiel immer an. Manchmal ist auch ein taktischer Rückzug sinnvoll.

: Weiter geht's durch die Überreste von Paul Reveres Haus und dem Schild . Tipp: Habt ihr Probleme mit den zahlreichen Gegnerwellen? Dann empfehlen wir euch eine alternative Herangehensweise an die Reise durch die Gebiete. Schleichen bietet sich zum Beispiel immer an. Manchmal ist auch ein taktischer Rückzug sinnvoll. Old North Church (Schritt 8): Eure Reise endet an der Old North Church mit der Tafel „1R“. Hier seht ihr über der Eingangstür ein Laternen-Zeichen an die Wand gemalt - betretet die Kirche. Verlasst den Eingangsraum, betretet den Hauptsaal der Kirche und wendet euch gleich nach rechts. Unter der eingestürzten Galerie geht es runter in die Katakomben. In den Hallen und Katakomben lauern erneut viele Ghule auf euch. Folgt währenddessen den Laternen nach unten zum letzten Schild.

Anzeige

Im Hintergrund seht ihr die Old North Church, das Hauptquartier der Railroad.

Mit diesen Kennzeichnungen habt ihr ein wichtiges Rätsel und den Railrode-Code gelöst, der euch Zugang zum Hauptquartier in der Old North Church verschafft.

Des Rätsels Lösung: Der Railrode-Code

Setzt nun die Buchstaben der Aufschriften in die korrekte Reihenfolge. „A7“ bedeutet, das der Buchstabe „A“ an siebter Stelle stehen muss. Dreht den Freedom-Trail-Ring nun in oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis ihr das Passwort „RAILROAD“ eingegeben habt. Drückt nun den Schalter und - KLICK!

Anschließend taucht der Anführer der Railroad-Fraktion auf: Desdemona. Nachdem ihr ein paar nette Worte ausgetauscht und ihrer Angelegenheit zugestimmt habt, heißt sie euch herzlich Willkommen in der Railroad.

Den Railroad-Code für das HQ hättet ihr euch sicherlich denken können: R-A-I-L-R-O-A-D.

Wichtige Gegenstände in der Old North Church

Die Kirche über dem Hauptquartier der Railroad etwas näher zu untersuchen lohnt sich. Auch im Bunker lassen sich einige wertvolle Gegenstände finden. Bevor oder nachdem ihr Bekanntschaft mit Desdemona gemacht habt, könnt ihr hier folgendes aufsammeln:

Der Kirchenturm der Old North Church gewährt euch einen schönen Ausblick auf das North End und ein Scharfschützengewehr .

. Im Hauptquartier der Railroad gibt es zwei Händler (Tüftel-Tom und Doktor Carrington), die eure Ausrüstung verstärken können. Dafür benötigt ihr lediglich ballistisches Gewebe.

Wenn ihr das Gebiet durch den Fluchttunnel verlasst, könnt ihr einen Fusionskern von einem der Generatoren entfernen.

von einem der Generatoren entfernen. Ihr findet die Unglaublich überwältigende Geschichte „The Mad Russian's Revenge“ in den Katakomben. Das Sammelobjekt liegt ganz hinten im Raum auf dem Boden.

Anzeige

Wichtige Missionspunkte (Checkliste)

Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, mit der ihr das Abenteuer der Railroad startet. Diese Checkliste zeigt euch, welche Missionspunkte ihr unbedingt abgeschlossen haben solltet.

Folgt dem „Freedom Trail“, um die Old North Church und damit das Hauptquartier der Railroad zu finden. Nutzt den Railroad-Code, um Zugang zum HQ zu bekommen. Sprecht mit Desdemona, der Anführerin der Railroad-Fraktion.

Auf der nächsten Seite führen wir euch durch die ersten Quests der Railroad. Dazu liefern wir euch auch gleich eine Checkliste für die Missionen, damit ihr auch nichts verpasst.