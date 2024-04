Fallout 4: Alle 20 Wackelpuppen finden

4 / 21

In der Park Street Station, in der sich Vault 114 befindet. Im Verlauf der Hauptquest Sei mein Valentine kommt ihr hier automatisch vorbei. Im selben Raum in dem Nick Valentine gefangen gehalten wird, findet ihr die Sprach-Wackelpuppe auf dem Schreibtisch.

Sprach-Wackelpuppe: Mögen Worte Waffen sein..