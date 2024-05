Fallout 4: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge & Platin

Fallout 4 ist ein echtes Fest für Jäger nach Trophäen und Erfolgen. Insgesamt 85 Achievements könnt ihr im Hauptspiel und den sechs DLCs freischalten. Mit unserem Trophäen-Leitfaden helfen wir euch bei der Freischaltung der Platin und allen Gamerscore-Punkten.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge im Hauptspiel

Insgesamt gibt es im Hauptspiel 50 Achievements (51 Trophäen auf der PS4) zu ergattern. Dabei gibt es sehr viele Erfolge für den Abschluss einzelner Missionen. Zudem könnt ihr Errungenschaften freischalten, wenn ihr im Level aufsteigt, Feinde tötet, Gegenstände herstellt oder euch mit euren Begleitern wie etwa Dogmeat und Piper gutstellt.

In der Tabelle unterhalb könnt ihr alle Erfolge und Trophäen samt ihrer Werte und Freischaltbedingungen einsehen. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Anzeige

Platin-Trophäe - Sammelt alle 50 Trophäen, um diese Trophäe zu erhalten.

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr alle anderen 49 Trophäen von Fallout 4 freigeschaltet habt.

Krieg bleibt immer gleich Willkommen im Ödland.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr Vault 111 zum ersten Mal verlasst und „Krieg bleibt immer“ gleich abschließt.

Anzeige

Wenn die Freiheit ruft Schließt „Wenn die Freiheit ruft“ ab.

Dies ist eine verpassbares Achievement! Erhaltet ihr, wenn ihr euch der Minutemen-Fraktion von Preston Garvey anschließt. Geht dazu nach den Ereignissen in Concorde zurück nach Sanctuary und sprecht mit Preston Garvey.

Sei mein Valentine Schließt „Sei mein Valentine“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Sei mein Valentine“ rund um die Suche nach Nick Valentine abschließt.

Wiedersehen macht Freude Schließt „Wiedersehen macht Freude“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Wiedersehen macht Freude“ abgeschlossen habt.

Gefährliche Gedanken Schließe „Gefährliche Gedanken“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Gefährliche Gedanken“ abgeschlossen habt.

Jäger/Gejagter Schließt „Jäger/Gejagter“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Jäger/Gejagter“ abgeschlossen habt.

Die Molekularstufe Schließt „Die Molekularstufe“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Die Molekularstufe“ abgeschlossen habt.

Die atomare Option Schließt „Die atomare Option“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Hauptquest für die Minutemen, die Stählerne Bruderschaft oder die Railroad abschließt. Wollt ihr die Story mit dem Institut zu Ende bringen, legt euch vorher einen Spielstand an und ladet dann neu, um „Die atomare Option“ abzuschließen.

Ab in die Anstalt Schließt „Ab in die Anstalt“ ab.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf, wenn ihr die Hauptquest „Ab in die Anstalt“ abgeschlossen habt.

Menschheit - neu definiert Schließt „Menschheit - neu definiert“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr im weiteren Spielverlauf Quests für das Institut erfüllt und die Mission „Menschheit - neu definiert“ abschließt.

Aktivierung Schließt „Aktivierung“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr im weiteren Spielverlauf Quests für das Institut erfüllt und die Mission „Aktivierung“ abschließt.

Atomare Familie Schließt „Atomare Familie“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Hauptquest für das Institut abschließt. Wollt ihr die Story mit den Minutemen, der Stählernen Bruderschaft oder der Railroad zu Ende bringen, legt euch vorher einen Spielstand an und ladet dann neu, um „Atomare Familie“ abzuschließen.

Der erste Schritt Schließt euch den Minutemen an.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Geht dazu nach den Ereignissen in Concorde zu Beginn des Spiels zurück nach Sanctuary und sprecht mit Preston Garvey, um euch den Minutemen anzuschließen.

Für die Freiheit Schließt „Für die Freiheit“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr im weiteren Spielverlauf Quests für die Minutemen erfüllt.

Alte Waffen Schließt „Alte Waffen“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr im weiteren Spielverlauf Quests für die Minutemen erfüllt.

Semper Invicta Schließt euch der Stählernen Bruderschaft an.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Quest „Semper Invicta“ für die Stählerne Bruderschaft abschließt. Haltet euch dazu an Paladin Danse und erfüllt seine Missionen.

Blinder Verrat Schließt „Blinder Verrat“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Quest „Blinder Verrat“ für die Stählerne Bruderschaft abschließt.

Ad Victoriam Schließt „Ad Victoriam“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Hauptquest für die Stählerne Bruderschaft abschließt und die Mission „Ad Victoriam“ beendet.

Spionagehandwerk Schließt euch der Railroad an.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Railroad finden und die Mission „Spionagehandwerk“ abschließen könnt.

Verdeckt im Untergrund Schließt „Verdeckt im Untergrund“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Quest „Verdeckt im Untergrund“ für die Railroad abschließt. Dazu müsst ihr bis zu einem gewissen Punkt mit dem Institut zusammenarbeiten.

Rockets‘ Roter Glanz Schließt „Rockets‘ Roter Glanz“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Erhaltet ihr nur, wenn ihr die Hauptquest für die Railroad abschließt und die Mission „Rockets‘ Roter Glanz“ beendet.

Sanctuary Schließt „Sanctuary“ ab.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Geht dazu nach den Ereignissen in Concorde zu Beginn des Spiels zurück nach Sanctuary und sprecht mit Preston Garvey, der euch an Sturges verweist, für den ihr kleinere Aufgaben zum Siedlungsbau erledigen müsst. Habt ihr alle abgeschlossen, bekommt ihr das Achievement.

Bürgeraktivist Verbündet euch mit drei Siedlungen.

Dies ist ein verpassbares Achievement! Absolviert die Nebenquests der Minutemen und helft drei Siedlungen bei ihren Problemen, um dieses Achievement zu erhalten.

Mildtätiger Anführer Erreicht in einer großen Siedlung maximale Moral.

Für dieses Achievement müsst ihr eine maximale Moral von 100 in einer eurer Siedlungen erreichen. Wie ihr das schafft, erfahrt ihr in unseren Guide für den Erfolg „Mildtätiger Anführer“.

Söldner Schließt 10 Nebenquests ab.

Für diesen Erfolg bzw. Trophäe müsst ihr 10 Nebenquests abschließen. Hauptquests und Fraktionsquests zählen nicht dazu. Auch die Missionen unter dem Punkt „Sonstiges“ zählen nicht für das Achievement.

Legionär Schließt 50 sonstige Aufgaben ab.

Für dieses Achievement müsst ihr 50 Aufgaben aus dem Menüpunkt „Sonstiges“ im Questlog eures Pipboys erfüllen.

Sammler Sammelt 1.000 Herstellungs-Ressourcen.

Für diesen Erfolg bzw. Trophäe müsst ihr 1.000 der Materialien sammeln, die ihr aus Schrott gewinnt. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem großen Guide zum Schrott verwerten.

Was dein ist, ist mein Knackt 50 Schlösser.

Dazu müsst ihr 50 Schlösser bei Türen oder Behältern knacken. Dafür braucht ihr stets eine Haarklammer und müsst sie im richtigen Bereich platzieren, um das Schloss anschließend mit dem Schraubenzieher zu knacken. Dabei hilft euch besonders der Perk Schlossknacker im Wahrnehmungs-Talentbaum.

RobCos schlimmster Albtraum Hackt 50 Terminals.

Für dieses Achievement müsst ihr 50 Computerterminals hacken. Alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Guide zum Terminal hacken.

Bewaffnet und Gefährlich Stellt 50 Waffen-Mods her.

Ödland-Heimwerker Stellt 100 Gegenstände her.

Niemals allein Rekrutiert fünf verschiedene Begleiter.

Es gibt insgesamt 13 Begleiter im Spiel. Für den Erfolg bzw. die Trophäe reicht es, wenn ihr 5 davon rekrutiert habt. Mit den folgenden Guides könnt ihr jeden Begleiter in Fallout 4 finden:

Liebenswert Erreicht mit einem Begleiter die höchste Beziehungsstufe.

Um die höchste Beziehungsstufe mit einem Begleiter zu erreichen, müsst ihr die Beziehung durch Gespräche und Aktionen, die dem Begleiter gefallen, immer weiter verbessern. Bei manchen Companions müssen zudem bestimmte Begleiter-Quests erfüllt werden. Für mehr Informationen dafür, schaut einfach in die jeweiligen Begleiter-Guides (siehe oben).

Handwerker Stellt 100 Werkstatt-Objekte her.

Futur-Retro Spielt ein Holoband-Spiel.

Für dieses Achievement müsst ihr auf einem Computerterminal, eurem Pipboy oder dem Visier eurer Powerrüstung ein Holoband-Spiel spielen.

Wer hoch steigt... Erledigt fünf Riesenkreaturen.

Für dieses Achievement müsst ihr fünf Riesenkreaturen auspüren und töten. Dazu zählen ausschließlich Behemoths und Mirelurk-Königinnen.

Pfadfinder Entdeckt 100 Orte.

Für dieses Achievement müsst ihr 100 Orte auf der Karte entdeckt haben. Seid ihr in der Nähe eines Ortes wird dieser auf dem Radar mit einem leeren Symbol markiert. Geht ihr weiter auf den Ort zu, wird dieser entdeckt und ihr erhaltet ein paar Erfahrungspunkte. Zudem wird das Symbol nun ausgefüllt angezeigt.

Es leben die Print-Medien! Lest 20 Zeitschriften.

Überall im Ödland gibt es unterschiedliche Zeitschriften, Magazine und Comics zu entdecken. Diese geben euch beim Aufsammeln einen zusätzlichen permanenten Skill in Addition zu euren sonstigen Perks. Es gibt weitaus mehr als 20 Zeitschriften in Fallout 4 zu entdecken.

Spaß muss sein Legt eine Handgranate oder Mine beim Taschendiebstahl.

Um diesen Erfolg freizuschalten, braucht ihr den zweiten Rang des Perks „Langfinger“ im Talentbaum „Wahrnehmung“. Dafür müsst ihr mindestens einen Fähigkeitenpunkt in Wahrnehmung besitzen. Anschließend schleicht ihr euch unentdeckt an einen beliebigen NPC von hinten an und begeht einen Taschendiebstahl. Im Handelsfenster packt ihr nun eine Splittergranate aus eurem Inventar in die Taschen des Gegners und geht auf Abstand.

Im folgenden Video seht ihr noch einmal den genauen Ablauf:

Fallout 4: Erfolg/Trophäe - Spaß muss sein Abonniere uns

auf YouTube

Randale Erledigt 300 Personen.

Kammerjäger Erledigt 300 Kreaturen.

Homerun! Erzielt einen Homerun.

Für dieses Achievement müsst ihr nach Diamond City. Die Stadt liegt im Herzen von Boston und ist in einem Baseball-Stadion erbaut worden. Ihr müsst von der Homebase aus die einzelnen Plates entgegen dem Uhrzeigersinn ablaufen, um den Erfolg bzw. die Trophäe freizuschalten. Im folgenden Video seht ihr den genauen Weg.

Fallout 4: Erfolg/Trophäe - Homerun Abonniere uns

auf YouTube

Touchdown! Erzielt einen Touchdown.

Für diese Errungenschaft braucht ihr den Fatman und eine Mini-Atombombe. Wir verraten euch, wie ihr schnell einen Fatman finden könnt. Schießt mit der Waffe im Anschlag vor euch auf den Boden, um den Erfolg bzw. die Trophäe freizuschalten. Wie das aussieht, seht ihr im folgenden Video.

Fallout 4: Erfolg/Trophäe - Touchdown Abonniere uns

auf YouTube

Es sind keine Puppen... Sammelt 10 Vault-Tec-Wackelpuppen.

Es gibt insgesamt 20 Vault-Tec-Wackelpuppen in Fallout 4 zu sammeln. Für den Erfolg bzw. die Trophäen reichen 10 der Bobbleheads. Wir zeigen euch die Fundorte aller Wackelpuppen im Video.

...es sind Actionfiguren Sammelt 20 Vault-Tec-Wackelpuppen.

Für dieses Achievement müsst ihr alle 20 Vault-Tec-Wackelpuppen in Fallout 4 gefunden haben. Wir zeigen euch die Fundorte aller Wackelpuppen im Video.

Überlebenskünstler Erreicht Level 5.

Commonwealth-Bürger Erreicht Level 10.

Unaufhaltsamer Wanderer Erreicht Level 25.

Legende des Ödlands Erreicht Level 50.

Bereit für die Zukunft Entscheidet über das Schicksal des Commonwealths.

Trophäen im DLC „Automatron“

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Roboterjäger Schaltet 10 Roboter-Mods frei.

Der Sammler Baut 10 Roboter-Mods.

Kopfjagd Schließt „Kopfgeldjagd“ ab.

Mechanische Bedrohung Schließt „Mechanische Bedrohung“ ab.

Für Ordnung sorgen Schließt „Für Ordnung sorgen“ ab.

Trophäen im DLC „Wasteland Workshop“

Für die erfolgreiche Erfüllung der Achievements in diesem DLC müsst ihr fünf Kreaturen in eurer Siedlung halten. Dabei helfen euch die verschiedenen Käfigtypen, von denen ihr jeweils ein Exemplar bauen müsst. Startet ihr dann noch den ersten Arenakampf in eurer Siedlung, sind euch die 100% im Wasteland Workshop gewiss.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Bändiger Haltet 5 Kreaturen in einer Siedlung.

Anstifter Startet einen Arenakampf in einer Siedlung.

Trapper Baut 1 Exemplar von jedem Käfigtyp.

Trophäen im DLC „Far Harbor“

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Weit weg von zu Hause Schließt „Weit weg von zu Hause“ ab.

Wo du hingehörst Schließt „Wo du hingehörst“ ab.

So sollte das Leben sein Schließt „So sollte das Leben sein“ ab.

Das Land reinigen Schließt „Das Land reinigen“ ab.

Ganz nah dran Schließt „Ganz nah dran“ ab.

Der Inselalmanach Sammelt alle Ausgaben des „Inselalmanach“.

Mit Haken Besiegt 30 Meeresbewohner in Far Harbor.

New-England-Urlauber Entdeckt 20 Orte in Far Harbor.

Den Nebel zurückdrängen Schaltet 3 Werkstatt-Orte in Far Harbor frei.

Nur etwas Salzwasser dazugeben Kocht eines der neuen Far-Harbor-Rezepte.

Trophäen im DLC „Contraptions“

Die vierte von insgesamt sechs Erweiterungen für Fallout 4 trägt den Namen „Contraptions“ und lässt euch diverse Baumaschinen in eurer Siedlung errichten, mit denen ihr Objekte am Laufband herstellen könnt. Zudem könnt ihr eure Siedlung mit neuen Ständern für Rüstungen und Waffen verschönern. Und sollte sich ein Siedler mal nicht benehmen können, stellt ihr ihn kurzerhand an den Pranger.

Für all diese Aktivitäten bekommt ihr folgende Erfolge und Trophäen:

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Angeber Stellt eine Waffe, eine Rüstung und eine Powerrüstung auf ihren entsprechenden Ständern aus.

Auszeit Stellt einen Siedler an den Pranger.

Massenproduktion Produziert mit euren Baumaschinen 100 Objekte.

Trophäen im DLC „Vault-Tec Workshop“

Als Aufseher über Vault 88 haltet ihr in der Erweiterung „Vault-Tec Workshop“ die Zügel in der Hand. Wie in Fallout Shelter dürft ihr neue Räume im Vault errichten und deren Bewohner nach euren Wünschen einkleiden. Sogar Experimente zum Wohle der Menschheit sind möglich. Die drei neuen Erfolge und Trophäen entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Aufsicht Werdet Aufseher.

Ein besseres Leben im Untergrund Schaltet alle Baubereiche von Vault 88 frei.

Vault-Bewohner Rüstet einen Siedler mit einem Vault 88-Anzug und einem Pip-Boy aus.

Trophäen im DLC „Nuka World“

„Nuka World“ ist der zweite große Story-DLC nach „Far Harbor“ und hat entsprechend viel zu bieten. Erfolge und Trophäen erhaltet ihr unter anderem für das Gründen einer Raider-Bande und den entsprechenden Siedlungen. Auch das Sammeln einer neuen Zeitschriftenreihe beschert euch neben Perks ein neues Achievement.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Hauptberuflich Raider Schließt 12 Quests für eine beliebige Nuka-World Raider-Bande ab.

Tödlicher Bibliothekar Sammelt jede Ausgabe des SCAV!-Magazins.

Getränkespezialist Kreiert 20 verschiedene Nuka-Cola-Geschmacksrichtungen.

Feindliche Übernahme Gründet 8 Raider-Lager im Commonwealth.

Zuckerschock Erledigt 40 Nuka-World-Kreaturen unter dem Einfluss einer beliebigen Nuka-Mix-Geschmacksrichtung.

Immer das Ziel im Auge Löst 100.000 Tickets in der Nuka-Cade ein.

Mehr Schein als Sein Schließt „Mehr Schein als Sein“ ab.

Die große Tour Schließt „Die große Tour“ ab.

Sause mit der Brause Schließt „Sause mit der Brause“ ab.

Griff nach der Macht Schließt „Griff nach der Macht“ ab.

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.