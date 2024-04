Fallout 4 : Die beste Rüstung und ballistisches Gewebe finden

Die beste Rüstung in Fallout 4 ist vermutlich nicht die, die euch als erstes in den Sinn kommt. Kombiniert ihr Stoffrüstungen nämlich mit ballistischem Gewebe, erschafft ihr damit bessere Schutz als euch die Powerrüstungen jemals geben können. Den Fundort für ballistisches Gewebe für die beste Rüstung findet ihr hier.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Die beste Rüstung in Fallout 4 ... ist eine Stoff-Mod

Natürlich gibt es etliche einzigartige Rüstungen, die ihr bei Händlern kaufen könnt oder die ab und zu von Gegnern fallengelassen werden. Verfolgt ihr allerdings ein Ziel, anstatt darauf zu hoffen, irgendwann einen netten Drop zu haben, möchten wir euch den schnellsten Weg zur besten Rüstungs-Mod weisen.

Gemeint ist das ballistische Gewebe, das ihr als Mod auf eine Vielzahl Outfits und Kleidungsstücke aus Stoff anwenden könnt. Das schließt sowohl Kleidung unter Rüstungsteilen, komplette Outfits als auch eine überschaubare Anzahl von Kopfbedeckungen und Hüten ein.

Anzeige

Mod SR ER RR benötigte Rangstufe Ballistisches Gewebe 30 30 0 Keine Ballistisches Gewebe Mk II 45 45 0 Rüstmeister I Ballistisches Gewebe Mk III 65 65 0 Rüstmeister II Ballistisches Gewebe Mk IV 90 90 0 Rüstmeister III Ballistisches Gewebe Mk V 110 110 0 Rüstmeister IV

Ja, ihr lest richtig: Mit der höchsten Rangstufe im Stärke-Perk „Rüstmeister“ erhält ein Stoffteil 110 Schadens- und Energieresistenz. Die beste Rüstung ist also nicht mehr fern.

Ballistische Gewebe finden

Die Mod erhaltet ihr von Tüftler Tom, für den ihr mehrere Quests in der Railroad absolvieren müsst. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, bis ihr den Bauplan für das Ballistische Gewebe lernt:

Findet die Railroad und absolviert die Hauptquests bis zur Mission, in der P.A.M. euch die Quest „Jackpot“ gibt. Im Anschluss daran könnt ihr mit Tüftler Tom im Hauptquartier der Railroad sprechen. Sprecht mit ihm über den Cache und er wird euch von „ballistischen Gewebe“-Updates erzählen. An diesem Punkt wird der Bauplan freigeschaltet. An einer Rüstungs-Werkbank könnt ihr nun die Mod nutzen. Tüftler Tom besitzt jetzt im Handelsfenster auch mehrere Kleidungsstücke, die bereits mit der Mod versehen sind.

Anzeige

Für den Bau der Mod benötigt ihr mehrere Teile. Wie ihr an folgende Handwerkszutaten gelangt, erfahrt ihr am schnellsten in unserem Schrott-Guide: Ballistische Faser, Kleber, Fiberglas.

Die ultimativen Cheat-Codes in Fallout 4 (a.k.a. Bethesda Secret Cheat Room)

Diese Kleidung könnt ihr zur besten Rüstung aufwerten

Nicht jedes Outfit oder Kleidungsstück hat das Zeug zur besten oder stärksten Rüstung. In unserer Liste findet ihr alle Klamotten, die gemoddet werden können und dabei auch noch Platz für Rüstungsteile bieten.

Kleidungsstück Freie Rüstungsslots Armeeuniform Alle Militäruniform Alle Minutemen-Outfit Alle Baseball-Uniform Alle Grünes Hemd und Kampfstiefel Alle Blaues Kleid Arme Jeans-Kleid Arme Grünes Kleid Arme Rosa Kleid Arme Pinkes Kleid Arme Rotes Kleid Arme Pailleten-Kleid Arme Sommer-Shorts Arme und Beine Atom Cats Jacke und Jeans Beine

Neben den hier aufgeführten Varianten der Kleider, funktioniert die Mod natürlich auch bei den schmutzigen Pendants. Nutzt ihr diese Kombinationen, könnt ihr viel freier durch die Spielwelt wandern.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.