Fallout 4: Curie finden und Beziehung erhöhen

Curie, die Roboter-Krankenschwester mit französischem Akzent, gehört zur selben Baureihe wie Codsworth. Sie hilft euch mit ihren ärztlichen Fähigkeiten im Kampf und kann im Laufe von Fallout 4 zu einem treuen Begleiter werden. Wir verraten euch, wo ihr Curie finden, eure Beziehung zu ihr erhöht und ihre Quest löst.

Curie finden und rekrutieren

Curie findet ihr in Vault 81, allerdings nur im geheimen Bereich des Bunkers. Diesen könnt ihr während der Quest „Ein Loch in der Wand“ betreten und die Roboter-Sanitäterin ganz am Ende des Bereichs treffen. Dort findet ihr übrigens auch die Medizin-Wackelpuppe. Die Quest für den geheimen Bereich erhaltet ihr jedoch nicht bei eurem ersten Besuch in Vault 81. Beim ersten Mal müsst ihr zum Doktor des Vaults und euch Blut abnehmen lassen. Verlasst dann den Vault und kommt nach 24 Stunden wieder, um beim Arzt die entsprechende Quest zu erhalten.

Nach Abschluss der Quest könnt ihr Curie rekrutieren (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Curies Quest abschließen

Damit ihr Curies Nebenquest absolvieren könnt, müsst ihr zuvor die Quests „Vault 81“ und „Ein Loch in der Wand“ abgeschlossen haben. Habt ihr dann eure Beziehung zu Curie durch positive Aktionen (siehe unten) gesteigert, verrät sie euch, dass sie unbedingt ein Mensch werden möchte. Dadurch startet die Quest „Emergent Behavior“, bei der ihr wie folgt vor geht:

Geht zu Dr. Amari in der Höhle der Erinnerungen in Goodneighbor. Dr. Amari möchte helfen und hätte sogar den Synth G5-19 parat, der für die Erinnerungsübertragung mit Curie bereit wäre. Kommt nach 24 Stunden wieder, um die Quest fortzusetzen. Bei eurer Rückkehr empfängt euch Glory von der Railroad und hat Einwände gegen die Operation. Überzeugt sie, dass dies zum Wohle der Wissenschaft geschieht und ihr könnt Curie schlussendlich ihren Wunsch erfüllen.

Curies Stärken und Schwächen

Curie ist als Kampfsanitäter ausgebildet und kann euch in gefährlichen Situationen mit Stimpaks versorgen und euch heilen. Zur Verteidigung besitzt sie einen integrierten Flammenwerfer, den sie bei ihren Feinden einsetzt. Ihre Stärken liegen aber vor allem in der Versorgung eurer Wunden und nicht so sehr im Kampf.

Video: So könnt ihr eure Begleiter verwalten und wiederfinden

Curies Beziehung erhöhen: Vorlieben und Abneigungen

Wollt ihr Curie beeindrucken verhaltet euch gegenüber anderen NPCs stets friedfertig und entgegenkommend. Diplomatische Problemlösungen sollten mit ihr als Begleiterin eure Priorität darstellen.

Als Sanitäterin möchte Curie stets anderen helfen. Deswegen empfiehlt es sich nicht, egoistisch und selbstsüchtig zu handeln, da dass negative Beziehungswerte generiert.

Eine Übersicht über die positiven und negativen Auswirkungen spezieller Einzelaktionen zeigt die folgende Tabelle:

Aktion Auswirkung auf die Beziehung Chem-Abhängigkeit Einen Gegenstand spenden Dogmeat heilen Nicht-feindlichen NPC töten Stehlen Taschendiebstahl

Romanze mit Curie

Warum sollten Romanzen zwischen Robotern und Menschen nicht möglich sein? Habt ihr die Nebenquest von Curie gelöst und eure Beziehung durch positive Aktionen und Gespräche weiter verbessert, könnt ihr auch eine Romanze mit Curie eingehen und von den Vorteilen profitieren.

Habt ihr die maximale Beziehungsstufe mit Curie erreicht, erhaltet ihr als Belohnung folgenden Skill:

Combat Medic: Einmal am Tag könnt ihr 100 Lebenspunkte heilen, wenn eure Gesundheit unter 10% fällt.

Legt ihr euch bei maximaler Beziehung schlafen, während Curie eure Begleiterin ist, leistet sie euch Gesellschaft und ihr bekommt nach dem Aufwachen folgenden Skill:

Bettgeflüster: Ihr erhaltet +15% Erfahrungspunkte für begrenzte Zeit.

Curie im Postapokalypse-Rollenspiel zu finden ist kein so leichtes Unterfangen, weshalb wir euch in weiteren Begleiter-Guides alles erklären, was ihr wissen müsst.

