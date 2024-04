Nach Amazon-Erfolg: Probleme bei Fallout 4 sorgen für Frust bei Spielern

Seit 9 Jahren auf dem Markt, hat Fallout 4 aufgrund seiner Beliebtheit ein kostenloses Next-Gen-Upgrade erhalten. Doch dieses Upgrade hat das Spielerlebnis eher verschlechtert als verbessert. Spieler berichten über zahlreiche Bugs und Fehler.

Fallout 4: Ist das Upgrade eher ein Downgrade?

„Fallout ist kein Fallout ohne Bugs“, heißt es oft liebevoll von den Fans der Spielreihe, die sich in all den Jahren an kleine, feine und manchmal sehr witzige Bugs gewöhnt haben. Dementsprechend groß war die Freude, als Bethesda vor rund zwei Jahren das Next-Gen-Upgrade für Fallout 4 ankündigte, das einige Verbesserungen versprach.

Dieses Update, das nun wohl eher als Current-Gen-Upgrade zählt, ist kürzlich erschienen, wirkt aber unfertig. Verschiedene Spieler, und davon gibt es dank der Amazon Erfolgs-Serie Fallout gerade sehr viele, berichten von einigen Fehlern.

Davon abgesehen, dass so gut wie keiner einen nennenswerten Unterschied bei der Grafik erkennt, berichten Spieler beispielsweise von verlorenen Speicherständen und zerstörten Mods. Zudem scheinen Texturen ein großes Problem zu sein, ebenso die Ultrawide-Unterstützung beim Tragen der Powerrüstung (Quellen: Reddit/Reddit/Reddit).

Auch beim Steam Deck läuft es nicht rund. Spieler berichten, dass Bethesda den Launcher von Fallout 4 entfernt hat und sie das Spiel deshalb nicht starten können. Andere können es zwar starten, besitzen aber keine Grafik-Einstellungen mehr. Zusätzlich wird berichtet, dass die FPS bei der OLED-Version des Steam Decks halbiert wurden (Quelle: Reddit).

Ob, wie und wann Bethesda diese Probleme lösen möchte, ist noch nicht bekannt.

Fallout-Serie dafür umso besser

Achtung! Der kommende Text enthält einen kleinen Spoiler!

Während es bei den Spielen gerade nicht so gut aus, sieht die Zukunft der Fallout-Serie von Amazon-Prime umso rosiger aus. Noch immer befindet sich die Serie ganz oben in den Charts, außerdem wurde bereits eine zweite Staffel angekündigt, was nach dem offenen Ende und dem großen Erfolg keine Überraschung, aber eine gute Nachricht ist (Quelle: JustWatch).