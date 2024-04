Steam-Hit: Spieler lieben düstere Mischung aus Farming-Sim und Survival

Bei Steam entdeckt man immer wieder kleine Schätze, so zum Beispiel Echoes of the Plum Grove. Das Spiel vereint beliebte Farm-Simulationen mit einem Hauch Survival, was bei den Spielern offenbar sehr gut ankommt.

Steam: Echoes of the Plum Grove ist ein absoluter Hit

Am 29. April 2024 veröffentlicht, schleicht sich Echoes of the Plum Grove gerade in die Herzen der Fans. Das Spiel vereint die beliebten Funktionen einer Farm-Sim mit Survival-Elementen, was es am Ende zu einer echten Herausforderung macht. Doch worum geht es genau?

Ihr beginnt ein neues Leben auf eurem Grundstück in Honeywood und baut dort eure Farm auf. Das klingt einfacher als gedacht, denn all eure Entscheidungen spielen eine große Rolle – sei es, was ihr anpflanzt, welche Vorräte ihr für den Winter anlegt oder mit wem ihr euch anfreundet.

Trotz der gemütlichen Atmosphäre des Spiels sind Gefahren allgegenwärtig: Essen verdirbt, Werkzeuge gehen kaputt, Steuern müssen gezahlt werden und Krankheiten können auftreten. Es ist entscheidend, die große Liebe zu finden und eine Familie zu gründen. Mit dem Altern und Sterben endet das Spiel nämlich nicht, sondern ihr schlüpft in die Rolle eurer Nachfahren, um die Farm fortzuführen. Das oberste Ziel bleibt aber immer das Überleben und das scheint gar nicht so einfach zu sein:

Nach nur einer Stunde ist mir das Essen ausgegangen, der Junge, den ich heiraten will, hasst mich, und ich glaube, mein Schreiner ist krank. 10/10 – Junebean203@Steam.

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Echoes Of Plum Grove - Official Trailer

Echoes of the Plum Grove: Ein Projekt, das von Herzen kommt

Über sechs Jahre hinweg arbeitete ein 2-köpfiges Team an der Entwicklung dieses Spiels, um ihre Leidenschaft für Simulationsspiele durch einzigartige handgezeichnete Kunst zum Ausdruck zu bringen. Das Team begrüßt Feedback und hat bereits weitere Ideen zur Erweiterung von Echoes of the Plum Grove. Derzeit erfreuen sich die Entwickler jedoch an großem Erfolg, da das Spiel bei Steam die Bewertung „sehr positiv“ erhalten hat (Quelle: Steam).

Wenn ihr euch der Herausforderung dieses Spiels stellen möchtet, könnt ihr euch über einen Rabatt freuen. Bis zum 6. Mai 2024 zahlt ihr nur 17,99 Euro statt 19,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen).

