Das meistgewünschte Steam-Spiel ist da: Mittelalter-Hit ist Charts-König

Nach langer Wartezeit ist das meistgewünschte Spiel auf Steam jetzt erschienen. Manor Lords ist erst im frühen Early-Access, doch dominiert trotzdem schon die Liste der Topseller. Auch die Reviews der Fans können sich sehen lassen.

Eine Mischung aus Städtebausimulation und Strategiespiel erobert gerade die Steam-Topseller. Manor Lords ist die Höhenluft bereits gewohnt. Zuvor dominierte das Spiel monatelang die Liste der meistgewünschten Games auf der PC-Plattform. Auch nach dem Release zeigen sich Mittelalter-Fans begeistert (Quelle: Steam-Topseller).

Aufbau-Hit wird Steam-König: Worum gehts in Manor Lords?

In Manor Lords übernehmt ihr die Kontrolle über ein kleines Zeltlager, das im Laufe der Zeit zu einer beeindruckenden mittelalterlichen Stadt heranwachsen soll. Es gilt, die Bedürfnisse eurer Bewohner zu erfüllen – zunächst grundlegende, wie ein Dach über dem Kopf und einen vollen Magen, später dann fortschrittliche Wünsche, wie der nach einer Kirche oder nach Bier in der Taverne.

Wenn der KI-Nachbar Ärger will und euer Land beansprucht, müssen die friedlichen Bauern aber auch zur Waffe greifen. Während Manor Lords in Friedenszeiten an Die Siedler oder Anno erinnert, laufen die Schlachten eher wie in Total War ab – wenn auch sehr viel kleiner.

Aktuell könnt ihr beim Kauf von Manor Lords noch 25 Prozent sparen. Der Mittelalter-Hit kostet dadurch nur noch 29,99 Euro anstelle von 39,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Mai. Wenn ihr keine Lust auf Steam habt, bekommt ihr Manor Lords bei GOG gerade zum gleichen Preis.

Manor Lords Slavic Magic

Wir konnten den Steam-Hit schon vor dem offiziellen Release zocken. Unser Fazit: Manor Lords ist schon im Early Access ein tolles Spiel, aber viele Features sind noch unfertig. Bis zum vollkommenen Mittelalter-Traum ist es noch ein weiter Weg. Mehr Infos bekommt ihr in unserem GIGA-Ersteindruck zu Manor Lords.

So gut ist Manor Lords jetzt schon:

Manor Lords im Kurztest: Wird es dem Mittelalter-Hype gerecht?

auf YouTube

Das sagen die Steam-Spieler zu Manor Lords

Bei den Steam-Spielern kommt Manor Lords bereits sehr gut an. 89 Prozent der mehr als 18.000 Bewertungen würden den Aufbau-Hit weiterempfehlen. Gelobt wird vor allem die Liebe zum Detail und die fantastische Mittelalter-Atmosphäre. Eine beeindruckende Bilanz dafür, dass Manor Lords nur von einer einzigen Person entwickelt wird.